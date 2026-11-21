Les filiales africaines du groupe Castel, de BGI aux Brasseries du Cameroun en passant par la Société de fabrication des boissons de Côte d’Ivoire (SFBC), entrent dans une phase d’incertitude capitalistique à la suite d’une décision judiciaire rendue à plus de dix mille kilomètres de leurs sites d’embouteillage. La Haute Cour de la cité-État asiatique, par un jugement du magistrat Philip Jeyaretnam, a donné raison à Romy Castel et à ses alliés dans leur initiative d’éviction des principaux dirigeants d’IBBM, entité placée au cœur du dispositif de contrôle du groupe. Les attendus ont été rendus publics le 20 novembre 2026.

Une décision singapourienne aux répercussions africaines

Le choix de Singapour comme juridiction compétente n’est pas anodin. La place asiatique est devenue, depuis le milieu des années 2010, un hub prisé des holdings familiales européennes et moyen-orientales pour la domiciliation de structures faîtières, en raison de la prévisibilité de son droit des sociétés et de la qualité de ses magistrats commerciaux. Le juge Philip Jeyaretnam, qui préside la Singapore International Commercial Court, est l’une des figures reconnues de ce contentieux transfrontalier. Son arbitrage, en validant les résolutions portées par le camp de Romy Castel, déplace le centre de gravité de la gouvernance du groupe brassicole.

Pour les marchés africains, l’enjeu est direct. Le groupe Castel opère dans une vingtaine de pays du continent, où il détient des positions dominantes sur la bière et les boissons gazeuses. Les Brasseries et glacières internationales (BGI), implantées en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, constituent avec la Société anonyme des brasseries du Cameroun un pilier industriel qui emploie plusieurs dizaines de milliers de salariés. Toute recomposition de l’actionnariat ultime, ou du conseil des entités têtes de pont, se répercute sur les comités stratégiques locaux, les plans d’investissement et les relations avec les régulateurs sectoriels.

Un conglomérat au poids brassicole de premier plan

Fondé par Pierre Castel à Bordeaux en 1949, l’ensemble familial s’est diversifié du vin vers la bière africaine à partir du rachat des BGI, puis par une alliance historique avec le néerlandais Heineken dans plusieurs pays du continent. Les estimations publiques disponibles placent le chiffre d’affaires consolidé du groupe autour de plusieurs milliards d’euros par an, ce qui en fait l’un des premiers brasseurs présents en Afrique francophone, aux côtés de Castel-Heineken Africa et de Diageo. Au Cameroun, les Brasseries du Cameroun revendiquent de longue date une part prépondérante du marché national de la bière et des boissons sucrées.

Dans ce contexte, la validation des résolutions d’éviction par la Haute Cour singapourienne ne se limite pas à une querelle feutrée entre héritiers. Elle redéfinit la chaîne de décision qui, du bureau familial à l’usine de Douala ou de Ouagadougou, oriente les allocations de capital, les prix de cession interne et les politiques de marque. Les directions générales locales, souvent dirigées par des cadres expatriés reconnus pour leur stabilité, pourraient voir leurs feuilles de route révisées dans les prochains mois.

Risques opérationnels et précédents comparables

Le secteur a déjà connu des turbulences patrimoniales aux conséquences tangibles. Le long conflit actionnarial qui a secoué le groupe sud-africain SABMiller avant son rachat par AB InBev en 2016, pour près de 103 milliards de dollars, avait gelé plusieurs décisions d’investissement sur les sites africains. Plus près du cas Castel, la restructuration familiale du groupe Bolloré, également exposé à l’Afrique francophone, a montré comment une recomposition au sommet peut déclencher une revue stratégique des périmètres non cœur.

Trois risques méritent une attention particulière pour les filiales africaines. Le premier tient à la continuité managériale : un changement d’équipe au niveau d’IBBM peut entraîner, par capillarité, des nominations ou des rappels dans les conseils d’administration locaux. Le deuxième concerne les investissements industriels, notamment les projets de nouvelles lignes d’embouteillage annoncés ces dernières années au Gabon, en Angola et en Éthiopie. Le troisième porte sur la relation avec les États hôtes, dont certains, à l’image du Cameroun, sont actionnaires minoritaires des entités locales et sensibles à toute instabilité capitalistique.

Reste que la décision du 20 novembre 2026 n’épuise pas le contentieux. Les voies de recours restent ouvertes, et la configuration multijuridictionnelle des holdings du groupe laisse entrevoir d’autres procédures, en France ou au Luxembourg. Pour les gouvernements et les partenaires sociaux africains, la vigilance s’impose jusqu’à la stabilisation effective de la gouvernance.

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