L’incident signalé autour de la jetée d’El Tarajal, à l’extrémité méridionale de Ceuta, dépasse de loin un simple accrochage de chantier. L’intervention de vedettes marocaines à proximité d’un ouvrage que l’Espagne prolonge en mer réactive un contentieux ancien : celui du tracé des eaux territoriales entre le royaume chérifien et les enclaves espagnoles d’Afrique du Nord. Ni Rabat ni Madrid n’ont, à ce stade, publié de position officielle, mais la zone concernée, sensible depuis plus d’une décennie, fait désormais l’objet d’une démonstration de présence maritime marocaine.

Ceuta, une frontière maritime jamais reconnue par Rabat

Le royaume marocain n’a jamais admis la souveraineté espagnole sur Ceuta et Melilla, rattachées à la couronne de Castille respectivement en 1580 et 1497. Cette position de principe se traduit, en pratique, par l’absence d’accord bilatéral sur la délimitation des eaux territoriales qui ceignent les deux villes. Chaque chantier d’infrastructure engagé par l’Espagne à la lisière du territoire, en particulier lorsqu’il empiète sur l’espace marin, est susceptible d’être interprété par Rabat comme une tentative de consolidation unilatérale du tracé.

La jetée d’El Tarajal, construite au début des années 2000 pour sécuriser le poste-frontière éponyme et la plage qui le borde, cristallise cette ambiguïté. Son prolongement en mer, destiné à compliquer les contournements à la nage que des candidats à l’émigration pratiquent depuis les côtes marocaines voisines, renforce une barrière physique dont la projection maritime n’a jamais été actée par un traité. Les garde-côtes marocains, tout comme la Marine royale, patrouillent régulièrement dans ces eaux et disposent d’une base avancée à Fnideq, à quelques encablures du poste-frontière.

Un ouvrage anti-migration au cœur d’une crise récurrente

L’enjeu migratoire est indissociable du dossier. En mai 2021, un relâchement du contrôle marocain avait permis le passage, en moins de quarante-huit heures, d’environ 10 000 personnes vers Ceuta, dont de nombreux mineurs. Madrid avait alors interprété l’épisode comme une riposte à l’accueil, dans un hôpital espagnol, du chef du Front Polisario Brahim Ghali. La crise avait débouché sur une normalisation spectaculaire en mars 2022, lorsque le gouvernement de Pedro Sánchez avait soutenu le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, rompant avec la position de neutralité traditionnellement affichée par l’Espagne.

Depuis, la coopération frontalière a été présentée par les deux capitales comme un acquis stratégique. La réouverture des postes de Tarajal et de Beni Ensar, fermés depuis 2020, a été célébrée comme un signe de confiance restaurée. Mais les tragédies n’ont pas cessé : en juin 2022, au moins 23 migrants étaient morts en tentant de forcer la clôture de Melilla, selon le bilan officiel marocain, un chiffre que plusieurs ONG, dont l’Association marocaine des droits humains, estiment supérieur. L’extension de la jetée s’inscrit dans cette logique de verrouillage, à laquelle Rabat participe par voie terrestre tout en contestant, en mer, l’initiative espagnole.

Un signal adressé à Madrid et à Bruxelles

L’épisode d’El Tarajal intervient à un moment où le Maroc conforte sa doctrine maritime. La loi 38-17 de 2020, qui a étendu la juridiction du royaume sur ses eaux atlantiques, avait déjà provoqué des remous avec l’Espagne au sujet du chevauchement avec les eaux des Canaries. En Méditerranée, la logique est identique : Rabat entend être associé à toute modification du statu quo littoral, y compris aux abords des enclaves. L’envoi de vedettes à proximité d’un chantier civil, sans tir ni interpellation, relève d’une grammaire diplomatique bien établie, celle de la dissuasion par la présence.

Pour Bruxelles, l’affaire est délicate. L’Union européenne finance, via le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique et des programmes bilatéraux, une part significative des équipements marocains de contrôle migratoire, estimée à plus de 500 millions d’euros cumulés depuis 2014. Un désaccord ouvert avec Rabat sur une infrastructure de la frontière extérieure de Schengen compliquerait cet édifice. Reste à savoir si l’incident débouchera sur une suspension des travaux, une négociation discrète, ou un nouveau cycle de tensions larvées entre deux voisins désormais interdépendants.

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