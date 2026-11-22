Le vote intervenu le 18 novembre 2026 à l’Assemblée nationale du Sénégal place l’exécutif face à une équation inédite depuis la refondation institutionnelle de 2024. En renvoyant le projet de loi de finances initiale (PLF) 2027, les députés privent momentanément l’État de son cadre annuel de recettes et de dépenses, au moment précis où les besoins bruts de financement culminent. Pour une économie dont la dette publique a franchi, selon les données du ministère des Finances publiées en 2025, la barre des 80 % du produit intérieur brut, la fenêtre de manœuvre budgétaire se rétrécit mois après mois.

Un rejet du PLF 2027 aux conséquences immédiates sur la trésorerie

Le rejet d’un projet de loi de finances au Sénégal n’a pas de précédent récent comparable : les PLF successifs, y compris celui controversé de 2025, avaient été adoptés après amendements. Dans la pratique, la Constitution permet à l’exécutif de reconduire par douzièmes provisoires les crédits de l’exercice précédent si aucun texte n’est adopté avant le 31 décembre. Cette procédure, utilisée en France en 1979 et plus récemment envisagée dans plusieurs pays de la zone franc, maintient l’État en fonctionnement mais gèle de fait les investissements nouveaux, les ajustements de masse salariale et les redéploiements sectoriels prévus.

Concrètement, un budget en douzièmes provisoires reviendrait à geler les arbitrages votés fin 2025 pour le PLF 2026, à un moment où le gouvernement de Dakar prépare une revue des dépenses fiscales et une rationalisation des subventions à l’énergie. La direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor dispose certes d’une encaisse opérationnelle, mais les tombées de dette de janvier et février 2027 interviendront avant l’adoption d’un texte rectifié, ce qui impose de sécuriser en amont les lignes nécessaires au service de la dette.

UMOA-Titres : le marché régional en première ligne pour le Sénégal

Première leçon pour les investisseurs : la signature sénégalaise va être scrutée sur le marché régional de la dette publique, l’UMOA-Titres, où le Trésor de Dakar figure parmi les trois principaux émetteurs avec Abidjan et Cotonou. Depuis la révélation, fin 2024, d’un encours de dette supérieur aux chiffres communiqués par la précédente administration, les spreads exigés aux adjudications sénégalaises se sont écartés de plusieurs dizaines de points de base par rapport à ceux de la Côte d’Ivoire, pour des maturités comparables. Un calendrier politique incertain amplifie mécaniquement cette prime de risque.

Les agences de notation ont déjà intégré une partie de la dégradation. S&P Global Ratings a abaissé en 2024 la note souveraine du Sénégal à B, assortie d’une perspective négative, et Moody’s a suivi en ramenant la note en catégorie Caa1 au premier semestre 2025. Un blocage budgétaire prolongé rouvrirait le dossier d’une nouvelle action négative, avec un effet direct sur le coût des emprunts auprès des banques régionales et sur la capacité du pays à revenir sur le marché international des eurobonds, qu’il a quitté depuis 2024.

Le rendez-vous sénégalais avec le FMI en point de tension

La seconde ligne de front se joue avec le Fonds monétaire international. Les négociations engagées à Dakar portent, depuis 2025, sur la conclusion d’un nouveau programme destiné à remplacer l’arrangement précédent, suspendu après la révision à la hausse des chiffres de dette et de déficit par la Cour des comptes sénégalaise. Un PLF rejeté complique la démonstration de crédibilité budgétaire attendue par les services du Fonds, qui exigent un cadrage macroéconomique robuste et un calendrier de consolidation sur trois à cinq ans.

Sans accord formalisé avec le FMI, l’accès aux financements concessionnels de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement et de plusieurs bailleurs bilatéraux se raréfie, car nombre de guichets sont conditionnés à l’existence d’un programme en vigueur. Les partenaires européens, notamment l’Agence française de développement, calibrent également leurs appuis budgétaires sur ce signal.

Reste que le Sénégal conserve plusieurs atouts : une production d’hydrocarbures désormais effective depuis les champs de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim, des recettes fiscales en progression sur 2025 et une démographie qui soutient la base taxable. L’enjeu des prochaines semaines sera de traduire ces fondamentaux en un nouveau texte budgétaire capable de rassembler une majorité parlementaire et de rétablir la lisibilité pour les détenteurs de la dette sénégalaise.

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