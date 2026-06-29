Sénégal : 143 intellectuels signent un manifeste pour la nouvelle Constitution

Au Sénégal, le débat sur la nouvelle Constitution franchit un palier symbolique avec la publication d’un manifeste collectif signé par 143 personnalités du monde intellectuel. Parmi les figures de proue figurent l’écrivain Boubacar Boris Diop, voix de la littérature en langue wolof et auteur d’une œuvre saluée internationalement, et Pierre Sané, ancien secrétaire général d’Amnesty International et ex-sous-directeur général de l’UNESCO. Leur démarche, rendue publique cette semaine, vise à soutenir la dynamique de refondation institutionnelle engagée par les nouvelles autorités de Dakar.

Un manifeste pour cadrer le débat institutionnel

Le texte se présente comme une contribution citoyenne au chantier constitutionnel ouvert depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024. Les signataires, issus des champs académique, littéraire, juridique et associatif, plaident pour que la future loi fondamentale traduise une rupture lisible avec l’architecture héritée des dernières décennies. Leur message s’adresse autant aux décideurs publics qu’à l’opinion, dans un moment où la question de la souveraineté institutionnelle occupe le centre de la scène politique sénégalaise.

La démarche n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une séquence où plusieurs initiatives, conférences et travaux préparatoires alimentent la réflexion sur l’équilibre des pouvoirs, la place du citoyen et les contre-pouvoirs. En mobilisant 143 noms, dont plusieurs figures connues hors des frontières du Sénégal, les promoteurs du manifeste cherchent à élargir la base de légitimité du projet et à dépasser le clivage strictement partisan.

Boubacar Boris Diop et Pierre Sané, voix de poids

La présence de Boubacar Boris Diop confère à l’initiative un ancrage culturel fort. L’auteur de Murambi, le livre des ossements défend de longue date une africanisation des références politiques et linguistiques, position qui résonne avec les débats actuels sur l’identité institutionnelle du Sénégal. Pierre Sané, de son côté, apporte une stature internationale acquise dans la défense des droits humains et dans les arcanes des organisations multilatérales. Le duo incarne une combinaison rare entre engagement local et reconnaissance globale.

Les autres signataires, au nombre de 141, couvrent un spectre large : universitaires, juristes, économistes, écrivains, militants associatifs et anciens hauts fonctionnaires. Cette diversité est mise en avant par les initiateurs pour signifier que le soutien à la nouvelle Constitution dépasse les seuls cercles politiques proches du pouvoir. La méthode rappelle les traditions de manifestes intellectuels qui, depuis l’indépendance, jalonnent la vie publique sénégalaise lors des grands tournants institutionnels.

Un signal politique dans une séquence sensible

Le calendrier de cette publication n’est pas anodin. Les autorités sénégalaises ont fait de la réforme constitutionnelle un marqueur de leur projet de gouvernance, présenté comme une réponse aux attentes exprimées par l’électorat lors de la présidentielle de 2024. Le manifeste arrive dans une phase où l’exécutif doit articuler son ambition réformatrice avec les contraintes du dialogue national, de la concertation avec les forces vives et de l’examen technique des textes.

Pour les observateurs, la portée du document tient moins à son contenu, qui reste à examiner dans le détail, qu’à son effet de signalisation. En se positionnant publiquement, ces 143 intellectuels offrent au projet constitutionnel un capital de légitimité non négligeable. Reste à mesurer la résonance du texte auprès des autres composantes du débat public, notamment l’opposition parlementaire, les autorités religieuses et les acteurs économiques, dont les voix pèseront sur la suite du processus.

Concrètement, la prochaine étape se jouera sur la qualité du débat ouvert autour de l’avant-projet, sur le format de validation retenu — référendum ou voie parlementaire — et sur la capacité des promoteurs à transformer cet appui intellectuel en adhésion populaire. À ce stade, le manifeste fonctionne comme un jalon, dont l’effet réel se mesurera dans les semaines à venir, au rythme des consultations annoncées. Selon Seneweb, le texte a été rendu public avec la liste complète des signataires.

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