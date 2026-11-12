NNPC approche ADNOC pour cofinancer le gazoduc Nigeria-Maroc

C’est à Abou Dhabi, en marge du salon ADIPEC organisé début novembre, que Bashir Bayo Ojulari, directeur général de la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), a confirmé la démarche entreprise auprès d’ADNOC. La compagnie publique nigériane cherche à boucler le tour de table d’un ouvrage évalué entre 25 et 26 milliards de dollars, destiné à acheminer le gaz du delta du Niger jusqu’aux côtes marocaines, avec un prolongement attendu vers le marché européen. L’opération marquerait, si elle aboutit, l’une des plus importantes convergences entre pétrodollars émiratis et hydrocarbures ouest-africains.

Un ouvrage transcontinental à 26 milliards de dollars

Le gazoduc Nigeria-Maroc longerait la façade atlantique de l’Afrique, en s’appuyant sur une infrastructure existante que les porteurs du projet entendent capitaliser. La NNPC prévoit en effet une réalisation par tronçons successifs, à partir du West African Gas Pipeline (WAGP), qui relie déjà le Nigeria au Bénin, au Togo et au Ghana. Une première extension viserait la Sierra Leone, avant la poursuite des sections plus au nord. Cette approche séquencée vise à lisser l’effort financier et à générer des revenus intermédiaires avant la livraison complète de l’infrastructure.

L’avancement technique n’est plus marginal. Les études d’ingénierie de base, dites FEED, ont été achevées, les études de tracé réalisées et les évaluations environnementales et sociales se trouvent à un stade avancé. Les États concernés visent la signature d’un accord intergouvernemental en juillet 2026, étape déterminante pour verrouiller le cadre juridique et sécuriser les engagements des bailleurs. Reste la question centrale : celle du bouclage financier, qui conditionne toute décision finale d’investissement.

XRG, le bras armé d’ADNOC sur les marchés gaziers mondiaux

La sollicitation nigériane ne vise pas directement ADNOC dans sa configuration historique, mais sa plateforme d’investissement internationale XRG, dotée de 80 milliards de dollars et lancée en novembre 2024. Ce véhicule a été conçu pour prendre pied sur trois segments : le gaz naturel, la pétrochimie et les énergies à faible intensité carbone. En moins d’un an d’existence opérationnelle, XRG a signé deux opérations emblématiques qui dessinent sa doctrine d’investissement.

En mars 2025, la structure émiratie a repris à la portugaise Galp une participation de 10 % dans l’Area 4 du bassin de Rovuma, au Mozambique, pour un montant avoisinant 881 millions de dollars. En janvier 2026, elle a consolidé son ancrage nord-américain en acquérant 7,6 % supplémentaires dans les trains de liquéfaction 4 et 5 du projet texan Rio Grande LNG. Entre Afrique australe et côte du golfe du Mexique, XRG assemble méthodiquement un portefeuille mondial, où l’Afrique de l’Ouest atlantique apparaît comme une pièce logique mais encore manquante.

Un projet révélateur des recompositions énergétiques Sud-Sud

Lancé en 2016 à l’initiative conjointe d’Abuja et de Rabat, le projet de gazoduc Nigeria-Maroc s’inscrit dans une concurrence feutrée avec le Trans-Saharan Gas Pipeline porté par Alger, qui vise un tracé intérieur par le Niger. Les deux ouvrages ambitionnent d’alimenter l’Europe, dont la demande en gaz naturel liquéfié a bondi après la contraction des livraisons russes en 2022, les importations européennes de GNL ayant dépassé 120 milliards de mètres cubes en 2023 selon l’Agence internationale de l’énergie. Dans ce contexte, chaque corridor atlantique nouveau devient un actif géopolitique.

L’arrivée potentielle de capitaux émiratis dans le tour de table modifierait sensiblement l’équilibre du projet, jusqu’ici soutenu par la Banque islamique de développement, l’OPEP Fund et plusieurs acteurs financiers régionaux. Le Nigeria, premier producteur africain de gaz avec des réserves prouvées supérieures à 5 800 milliards de mètres cubes, cherche à monétiser des volumes jusqu’ici torchés ou sous-exploités. Le Maroc, de son côté, y voit un levier pour sa transition énergétique domestique et un atout dans sa diplomatie économique continentale.

À ce stade, aucun engagement financier ferme n’a été communiqué par ADNOC ni par XRG. La démarche de la NNPC relève d’une phase de prospection, à l’issue incertaine. Mais elle confirme un basculement : les grands projets d’infrastructures gazières africaines se négocient désormais autant à Abou Dhabi, Doha ou Riyad qu’à Londres ou Paris.

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