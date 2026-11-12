Kosmos Energy comprime ses coûts, Dakar et Nouakchott guettent GTA

Les chiffres trimestriels publiés par Kosmos Energy sont scrutés avec attention à Dakar et à Nouakchott. L’indépendant américain, actif à la fois dans le golfe du Mexique, au Ghana, en Guinée équatoriale et sur le champ gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), affiche une réduction de 31 % de ses coûts de production sur la période. L’annonce, détaillée dans le communiqué financier et opérationnel du groupe, intervient alors que les deux États ouest-africains ajustent leurs prévisions budgétaires au rythme réel des exportations de gaz naturel liquéfié.

Une compression de coûts qui pèse sur la rentabilité de GTA

La baisse de 31 % des coûts de production touche l’ensemble du portefeuille de Kosmos, mais son effet est particulièrement surveillé sur GTA, où l’opérateur partage les risques et les revenus avec le britannique BP, la société sénégalaise Petrosen et la Société mauritanienne des hydrocarbures et de patrimoine minier (SMHPM). Dans un projet gazier offshore, la part des coûts opératoires (OPEX) dans le prix de revient du million de BTU conditionne la compétitivité face aux concurrents du bassin Atlantique, notamment les cargaisons américaines du golfe du Mexique et les volumes qataris.

Chaque dollar économisé par baril équivalent pétrole se traduit mécaniquement par une amélioration des flux de trésorerie, puis par une accélération du remboursement des investissements initiaux. C’est seulement une fois ce seuil franchi que les clauses de partage de production prévues par les contrats signés avec Dakar et Nouakchott libèrent la part majoritaire des revenus revenant aux États. Dans un contexte de prix du gaz volatils, avec un TTF européen retombé sous les 35 euros par mégawattheure fin 2024 après les pics de 2022, la discipline de coûts devient un levier plus déterminant que l’espoir d’un rebond durable des cours.

Les finances publiques sénégalaises et mauritaniennes exposées au calendrier gazier

À Dakar, le gouvernement issu de la présidentielle de mars 2024 a inscrit la montée en régime des hydrocarbures au cœur de sa stratégie de redressement budgétaire. Les premières cargaisons de GNL issues de GTA ont quitté le site offshore début 2025, après plusieurs reports qui avaient initialement visé 2023. La phase 1 du projet est calibrée pour produire environ 2,3 millions de tonnes de GNL par an, un volume modeste à l’échelle mondiale mais structurant pour deux économies dont le PIB cumulé reste inférieur à 40 milliards de dollars.

Côté mauritanien, les recettes attendues doivent compléter les ressources tirées du minerai de fer exploité par la SNIM, dans un contexte de diversification revendiquée par Nouakchott. Les phases ultérieures de GTA, dont le dimensionnement pourrait porter la production au-delà de 10 millions de tonnes annuelles, dépendent d’une décision finale d’investissement qui sera d’autant plus facile à défendre devant les conseils d’administration que la phase initiale aura démontré sa capacité à générer du cash. La trajectoire de coûts affichée par Kosmos pèse donc directement sur l’horizon d’investissement.

Un signal pour les créanciers et les partenaires industriels

Au-delà des capitales ouest-africaines, l’évolution des indicateurs financiers de Kosmos intéresse aussi les créanciers du secteur. L’indépendant américain, dont la capitalisation boursière évolue sous le milliard de dollars après plusieurs années de sous-performance, a fait de la génération de flux libres et du désendettement une priorité affichée. La réduction des coûts opératoires contribue à cet objectif, en complément des arbitrages de portefeuille conduits ces derniers trimestres.

Pour les partenaires industriels engagés aux côtés de Kosmos, en particulier BP qui porte l’opératorship de GTA, la convergence des efforts d’efficacité renforce la crédibilité du modèle gazier ouest-africain face aux projets concurrents en Afrique de l’Est, notamment ceux du nord du Mozambique encore ralentis par les enjeux sécuritaires. Reste que la compétitivité durable du GNL sénégalo-mauritanien se jouera sur la capacité à maintenir cette discipline dans la durée, sans sacrifier la fiabilité technique d’installations offshore complexes. C’est à cette aune que les prochains trimestres de Kosmos seront jugés, tant à Houston qu’à Dakar et Nouakchott.

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