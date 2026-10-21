Sénégal : les déclarations de Sonko sur la LFR 2026 ébranlent les marchés

Les déclarations publiques d’Ousmane Sonko sur le budget du Sénégal ont ouvert, mi-octobre 2026, une séquence politique et financière inédite. Devenu président de l’Assemblée nationale depuis le 26 mai 2026 après avoir dirigé la Primature, l’homme fort de Pastef a contesté la lecture gouvernementale de la trajectoire budgétaire, au moment précis où l’exécutif présentait aux députés le projet de loi de finances rectificative 2026. Résultat immédiat : les Eurobonds souverains ont décroché sur les marchés les 20 et 21 octobre, et l’examen du texte à l’hémicycle a été reporté.

Une offensive politique qui percute la négociation avec le FMI

La charge de l’ancien Premier ministre intervient dans une fenêtre de temps stratégique. Le Fonds monétaire international avait publié, par communiqué n° 26/282 du 1er septembre 2026, un point d’étape sur ses discussions avec Dakar, suivi d’un briefing presse le 10 septembre. Un nouveau programme financier est en cours de calibrage, assorti selon les propos tenus par M. Sonko d’un plafond d’endettement additionnel limité à 1 % du PIB, information qui n’a pas été confirmée publiquement par l’institution de Bretton Woods.

En relativisant la gravité de la situation et en jugeant superflu le recours au Cadre commun du G20 pour le traitement de la dette, le président de l’Assemblée prend le contre-pied de la ligne défendue par le ministère des Finances et du Budget. Ce dernier a présenté en octobre un plan de traitement de la dette aux créanciers, document qui acte au contraire une approche structurée de restructuration. La divergence est politique autant que technique : elle oppose la lecture d’un parti au pouvoir qui veut préserver son récit souverainiste à celle d’une administration contrainte par les ratios de soutenabilité.

Des chiffres contestés sur l’énergie, l’investissement et les EAU

Sur le fond, plusieurs assertions de l’ancien chef du gouvernement résistent à l’examen des documents budgétaires, d’autres non. La baisse de 555 milliards de FCFA des dépenses d’investissement est cohérente avec le projet de LFR, ce que Pastef lui-même reconnaît en dénonçant plus de 500 milliards de coupes, selon des propos relayés le 19 octobre. Les réductions annoncées sur les budgets sociaux, l’éducation et l’emploi concordent également avec les annexes de la Direction générale du Budget.

En revanche, les chiffres avancés sur les subventions à l’énergie, ramenées selon lui de 790 à 552 milliards de FCFA en 2026, ne cadrent pas avec le projet de LFR tel que diffusé. Le différentiel de 237 milliards, repris le 19 octobre dans la presse locale, mériterait un rapprochement ligne à ligne avec le tableau des charges courantes. À titre de comparaison, les subventions à l’énergie avaient culminé au-delà de 700 milliards de FCFA en 2023, dans un contexte de flambée des cours du Brent, et leur rationalisation constitue l’un des principaux repères quantitatifs du programme FMI depuis 2023.

Deux autres annonces restent sans substrat documentaire public. D’abord un accord stratégique avec les Émirats arabes unis pour un montant proche de 2 milliards de dollars, qui ferait écho à la visite officielle du Premier ministre à Abou Dhabi en septembre 2025, documentée par la Primature et le Bureau d’information gouvernementale, mais sans engagement chiffré publié à ce jour. Ensuite un fonds de garantie dont l’enveloppe passerait de 1 800 à 2 000 milliards de FCFA, sans que le véhicule ni la gouvernance aient été précisés.

Un décrochage obligataire aux conséquences concrètes

La séquence rappelle à quel point la communication politique sénégalaise est désormais arbitrée par les investisseurs internationaux. Depuis la révélation, début 2024, d’un écart significatif entre les statistiques publiques héritées et les comptes réellement exécutés, la prime de risque sénégalaise a durablement augmenté. Les financements extérieurs mobilisés en 2026, dont les 413,2 milliards de FCFA de lignes commerciales de l’International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) et le concours de la Banque africaine de développement au programme PAIMRAI II, ne compensent pas la perte d’accès au marché obligataire aux conditions antérieures.

Le report de l’examen de la LFR 2026, conjugué à l’annonce de Pastef de ne pas voter le texte en l’état, ouvre une période d’incertitude institutionnelle que la Banque ouest-africaine de développement, partenaire d’un accord de valorisation d’actifs signé fin 2025, suivra de près. Pour Dakar, le défi est désormais double : convaincre les créanciers que la trajectoire reste pilotée, et clarifier en interne qui, du gouvernement ou du président de l’Assemblée, parle au nom du budget sénégalais.

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