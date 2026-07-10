Sénégal : Ousmane Sonko écourte les vacances des députés

Au Sénégal, le chef du gouvernement Ousmane Sonko a acté un raccourcissement des vacances parlementaires des députés de l’Assemblée nationale. La mesure, annoncée à quelques semaines du terme habituel de la trêve estivale, contraint les élus à reprendre plus tôt que prévu le chemin de l’hémicycle de la place Soweto. Elle s’inscrit dans la volonté affichée par le tandem Diomaye Faye–Sonko de traduire rapidement en textes de loi les engagements pris durant la campagne présidentielle de 2024, puis lors des législatives anticipées de novembre de la même année.

Un calendrier parlementaire resserré pour accélérer les réformes

La décision du Premier ministre ne relève pas seulement d’un ajustement technique du calendrier. Elle signale la pression que l’exécutif entend maintenir sur le rythme des travaux législatifs. Depuis l’installation de la nouvelle Assemblée, dominée par la coalition Pastef, le gouvernement multiplie les projets de loi touchant à la gouvernance publique, à la fiscalité et à la reddition des comptes. Le raccourcissement de la période de vacances offre une fenêtre supplémentaire pour l’examen de textes en attente, sans devoir attendre l’ouverture formelle de la session ordinaire.

Ce choix illustre également la lecture institutionnelle défendue par Ousmane Sonko depuis son arrivée à la Primature. Dans sa conception, la chambre législative doit fonctionner en continuité avec l’action gouvernementale, en évitant les temps morts susceptibles de ralentir la mise en œuvre du référentiel économique et social présenté par les autorités. Concrètement, les commissions techniques sont invitées à reprendre leurs auditions et à préparer l’étude des projets déposés par le secrétariat général du gouvernement.

Un signal politique adressé à la majorité et à l’opposition

Sur le plan politique, la décision est loin d’être neutre. Elle intervient dans un climat parlementaire tendu, marqué par les échanges vifs entre la majorité présidentielle et les groupes de l’opposition autour des dossiers de gestion de l’ancien régime. En rappelant les députés plus tôt, l’exécutif signifie qu’il compte sur une majorité mobilisée et disponible, notamment pour accompagner les procédures de contrôle liées aux audits publiés par la Cour des comptes et l’Inspection générale d’État.

Pour la minorité, cette accélération du calendrier soulève des interrogations sur la qualité de la délibération. Plusieurs élus ont, ces dernières semaines, dénoncé un usage jugé expéditif des procédures d’urgence, en particulier lors de l’adoption de textes financiers. Reste que la Constitution sénégalaise laisse au gouvernement une marge de manœuvre étendue pour convoquer des sessions extraordinaires ou modifier l’organisation des travaux, en concertation avec la présidence de l’Assemblée nationale.

Des enjeux économiques et budgétaires en toile de fond

Derrière la question du calendrier se profile un agenda économique lourd. Le gouvernement doit préparer le projet de loi de finances pour l’exercice 2025 dans un contexte budgétaire délicat, marqué par la révision à la baisse des perspectives de croissance et par les discussions engagées avec les partenaires financiers internationaux. Le retour anticipé des députés doit permettre d’engager plus tôt les arbitrages sur les priorités de dépense, les grandes orientations fiscales et le pilotage de la dette publique, qui figurent parmi les dossiers les plus sensibles pour la nouvelle administration.

Par ailleurs, la Primature entend faire avancer plusieurs chantiers de long terme, dont la réforme de l’administration territoriale, la révision du code minier et la refonte annoncée des contrats pétroliers et gaziers. Autant de textes qui exigent un travail de commission approfondi, et pour lesquels un gain de quelques semaines n’est pas négligeable. Les milieux économiques dakarois suivent avec attention ces débats, dont dépendra en partie la lisibilité du cadre réglementaire offert aux investisseurs.

Dans les prochains jours, la conférence des présidents de l’Assemblée nationale devrait fixer le détail des séances plénières et l’ordre du jour révisé. Selon Seneweb, la décision d’écourter les vacances parlementaires a été formellement notifiée aux députés par les services du Premier ministre.

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