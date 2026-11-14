Service de la dette : la facture d’intérêts grève le budget sénégalais

La charge d’intérêts assumée par le Trésor sénégalais atteint un palier qui pèse désormais lourdement sur la construction budgétaire. D’après le rapport trimestriel d’exécution produit par le ministère des Finances et du Budget, le pays a décaissé 874 milliards de FCFA, soit près de 1,33 milliard d’euros, uniquement pour servir les intérêts et commissions dus à ses créanciers sur neuf mois. Ce montant, qui ne comprend ni le remboursement du principal ni les charges d’amortissement, illustre l’empreinte prise par la dette publique sur les finances de l’État.

Une charge d’intérêts qui absorbe une part croissante des recettes

Rapportée aux recettes fiscales mobilisées par la Direction générale des impôts et des domaines, cette facture d’intérêts avoisine le tiers des encaissements internes du Sénégal sur la période concernée. Autrement dit, près d’un franc collecté sur trois quitte le circuit budgétaire national avant même d’avoir financé une école, un centre de santé ou un kilomètre de route. Cette mécanique d’éviction, documentée par le Fonds monétaire international dans ses analyses de soutenabilité pour l’Afrique subsaharienne, limite mécaniquement l’espace budgétaire disponible pour l’investissement public et les dépenses sociales.

Le signal est d’autant plus préoccupant que la dette publique sénégalaise a été substantiellement révisée à la hausse après l’audit commandé par les autorités issues de l’alternance de 2024. Le gouvernement de Ousmane Sonko a reconnu un encours dépassant largement les projections antérieures, avec un ratio dette/PIB désormais estimé au-delà de 100 %, contre une communication officielle plus rassurante sous l’administration précédente. Cette remise à plat statistique explique en partie la trajectoire actuelle du service de la dette.

Le poids du financement de marché et des eurobonds

La structure du passif sénégalais éclaire l’ampleur de la charge d’intérêts. Depuis 2011, Dakar s’est installé comme émetteur régulier sur les marchés internationaux, avec plusieurs eurobonds libellés en dollars et en euros, dont les coupons oscillent généralement entre 5 % et près de 7,75 % pour les tranches les plus récentes. À cela s’ajoutent les émissions souveraines sur le marché régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont les rendements ont nettement augmenté depuis 2022 sous l’effet du resserrement monétaire mondial et de la prudence accrue des investisseurs régionaux face au risque sénégalais.

À l’extérieur, le Sénégal reste exposé à un mix de créanciers multilatéraux, au premier rang desquels la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, ainsi qu’à des bilatéraux comme la France, la Chine et plusieurs partenaires du Golfe. Si ces lignes sont historiquement concessionnelles, la part croissante de la dette commerciale a renchéri le coût moyen du stock. À titre de comparaison, la Côte d’Ivoire voisine, dont l’économie est près de deux fois plus grande, consacrait environ 1 500 milliards de FCFA au service total de sa dette en 2023, ce qui donne une idée du fardeau relatif désormais supporté par Dakar.

Une négociation avec le FMI devenue incontournable

Le contexte politique et financier accentue la pression. Le programme conclu en 2023 avec le FMI, d’un peu plus de 1 800 millions de dollars au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, a été suspendu après la révélation des données de dette sous-estimées. Les discussions en cours entre les autorités sénégalaises et les services du Fonds portent précisément sur la correction statistique, un éventuel retraitement des engagements et le calibrage d’un nouvel accord susceptible de rouvrir l’accès aux guichets concessionnels.

Pour Dakar, l’enjeu dépasse la seule relation avec Washington. Une normalisation avec le FMI conditionne la notation souveraine, l’appétit des investisseurs régionaux et, in fine, le coût de refinancement des échéances à venir. Les agences Moody’s et S&P ont déjà dégradé la signature sénégalaise à plusieurs reprises depuis 2024, renchérissant les primes exigées sur le marché UEMOA. Sans accord rapide, le risque est d’enfermer le budget dans une boucle où la charge d’intérêts continue de croître plus vite que les recettes.

Les prochaines échéances budgétaires, notamment le projet de loi de finances 2026 et les rapports d’exécution attendus en début d’année prochaine, diront si la trajectoire amorcée permet de stabiliser ce ratio ou si le service de la dette continuera d’absorber une part structurellement élevée des ressources publiques sénégalaises.

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