Sénégal : la dépense d’investissement 2026 décroche à neuf mois

Les finances publiques du Sénégal abordent le dernier trimestre 2026 avec deux signaux qui ne trompent pas. Au 30 septembre, le déficit budgétaire ressort à 585,5 milliards de francs CFA, soit un peu moins de 900 millions d’euros, et l’exécution des crédits d’investissement reste cantonnée sous la barre des 40 %. Ces deux chiffres, pris ensemble, en disent long sur la trajectoire budgétaire du pays et sur la difficulté de l’appareil d’État à transformer les enveloppes votées en chantiers livrés.

Un investissement public qui peine à sortir des parapheurs

Un taux d’exécution inférieur à 40 % à fin septembre place l’investissement public sénégalais en zone de sous-consommation nette. À ce stade de l’année, une gestion fluide se situe généralement entre 55 % et 70 % d’engagement effectif, selon les normes observées dans l’espace UEMOA. L’écart constaté à Dakar traduit un ralentissement de la chaîne de la dépense : passation des marchés, mobilisation des financements extérieurs, décaissements du Trésor et réception des travaux.

Plusieurs facteurs structurels pèsent. Les revues conduites depuis 2024 sur la fiabilité des données budgétaires antérieures ont imposé une discipline accrue dans l’ordonnancement, ce qui allonge mécaniquement les délais. S’ajoutent les tensions de trésorerie liées au renchérissement du service de la dette, qui conduisent les services financiers à hiérarchiser les paiements au détriment des investissements non régaliens. Concrètement, nombre de projets inscrits dans la loi de finances initiale avancent au ralenti faute de mise à disposition des fonds.

Ce retard n’est pas neutre. L’investissement public demeure, dans une économie où la dépense privée reste contrainte, le principal levier contracyclique. Chaque point de crédits non exécutés se traduit par des commandes en moins pour les PME du bâtiment, par des retards sur les infrastructures de transport et par un effet différé sur la croissance de 2027.

Un déficit qui réactive la question du financement

Les 585,5 milliards de francs CFA de solde négatif traduisent l’écart entre des recettes qui progressent lentement et des charges courantes rigides, dominées par la masse salariale, les subventions énergétiques et les intérêts de la dette. Le Sénégal, qui a vu son ratio d’endettement franchir la barre des 100 % du PIB après le reclassement comptable opéré par la Cour des comptes en 2024, dispose d’une marge de manœuvre étroite pour recourir aux marchés régionaux. Les émissions de bons et obligations du Trésor sur le marché de l’UMOA ont d’ailleurs connu plusieurs ajustements de prix cette année, signe d’une sélectivité accrue des investisseurs.

Le dossier est suivi de près par le Fonds monétaire international, dont le programme avec Dakar est à l’arrêt depuis la révélation des écarts de données budgétaires. La reprise d’un accord formel, condition tacite d’un retour apaisé sur les marchés internationaux, suppose une trajectoire crédible de réduction du déficit. Les arbitrages du projet de loi de finances 2027, qui doit être transmis à l’Assemblée nationale dans les prochaines semaines, seront examinés sous ce prisme.

Une majorité Pastef traversée par la lecture des chiffres

La publication de ces indicateurs survient dans un climat politique inhabituel. Le parti Pastef, qui soutient le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, exprime ouvertement ses réserves sur la gestion budgétaire conduite par l’exécutif. Le désaccord porte moins sur les chiffres eux-mêmes que sur leur interprétation : le parti estime que la rigueur affichée freine la mise en œuvre du programme de rupture présenté aux électeurs en 2024, tandis que le gouvernement défend un assainissement préalable indispensable.

Cette dissonance au sein de la majorité est un fait politique nouveau dans l’histoire récente du Sénégal. Elle intervient à un moment où l’opinion attend des résultats visibles sur l’emploi, le logement et les infrastructures de base. La gestion des prochaines semaines dira si l’exécutif parvient à conjuguer orthodoxie budgétaire et exécution accélérée des projets déjà financés, deux impératifs que la photographie à fin septembre présente comme difficilement conciliables.

Le dernier trimestre sera déterminant. Historiquement, les ministères sénégalais engagent une part significative de leurs crédits d’investissement entre octobre et décembre, ce qui pourrait partiellement combler l’écart. Mais le rattrapage, s’il a lieu, n’effacera ni les contraintes de trésorerie ni le besoin de clarifier, devant les partenaires financiers comme devant l’électorat, le cap économique du pouvoir en place.

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