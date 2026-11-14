La FSF encaisse 258,8 millions FCFA pour Sénégal-Soudan et promet un audit

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a communiqué un chiffre rarement rendu public dans le football ouest-africain : 258 873 000 francs CFA de recettes brutes, soit près de 395 000 euros, pour la rencontre Sénégal-Soudan du 12 novembre 2026, comptant pour la troisième journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2027. Sur les 43 569 billets mis en vente, 41 994 ont trouvé preneur, portant le taux de remplissage à 96 %. L’opération constitue le meilleur résultat financier enregistré depuis le basculement intégral de la billetterie fédérale vers une plateforme numérique, exploitée avec le concours d’Orange Sénégal.

Une billetterie digitale qui redéfinit la gouvernance financière du football sénégalais

La publication d’un montant précis, à l’unité près, marque une rupture dans un secteur où les recettes de guichet restaient longtemps opaques, mêlant billets papier, invitations et comptages approximatifs. En adossant la vente à une infrastructure opérée par l’opérateur historique des télécommunications, la FSF s’appuie sur des outils de paiement mobile déjà largement diffusés au Sénégal, où Orange Money revendique plusieurs millions d’utilisateurs actifs. Le dispositif permet un rapprochement automatique entre nombre de billets scannés, recettes encaissées et flux bancaires, condition sine qua non pour produire des états financiers crédibles auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et des sponsors.

Cette traçabilité n’est pas anodine. Les fédérations africaines sont régulièrement interpellées sur la gestion des droits d’entrée, à l’image des audits internes diligentés ces dernières années en Côte d’Ivoire ou au Nigeria après des matchs à forte affluence. En rendant public un chiffre vérifiable, la FSF se positionne dans le sillage des instances qui cherchent à documenter leurs revenus propres, alors que la plupart des fédérations du continent dépendent encore à plus de 70 % des subventions étatiques et des reversements CAF-FIFA. La bascule numérique ouvre également la voie à une fiscalisation plus lisible, un enjeu pour les régies nationales qui peinent à capter la valeur générée par les grands événements sportifs.

Le stade Senghor, maillon faible d’une équation logistique sous-dimensionnée

Le revers de cette soirée se joue hors du terrain. La FSF reconnaît que l’accès au stade, le stationnement et le plan de circulation ont été pris en défaut, avec des mouvements de foule aux portes avant le coup d’envoi. L’enceinte de Dakar, inaugurée en 1985 sous le nom de stade de l’Amitié, a été rénovée à plusieurs reprises mais conserve une architecture conçue pour une autre époque, avec un nombre limité d’entrées et un dessert routier étroit. Depuis l’inauguration du stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio en 2022, d’une capacité de 50 000 places, Senghor a été rétrogradé au rang d’enceinte de complément, ce qui peut expliquer la sous-estimation des moyens déployés pour une affluence proche de la saturation.

La gestion des flux de spectateurs reste l’angle mort de nombreux stades africains. Les drames de Johannesburg en 2001, d’Abidjan en 2009 lors d’un Côte d’Ivoire-Malawi, ou plus récemment de Yaoundé en janvier 2022 à l’occasion de la CAN, rappellent que l’excès de billetterie non adossé à un plan de circulation robuste peut virer au bilan humain. L’instance dirigeante du football sénégalais s’est engagée à publier un bilan concerté avec les parties prenantes, qui devra préciser le nombre exact de spectateurs dénombrés aux tourniquets, d’éventuels blessés et la chronologie des dysfonctionnements. La crédibilité de la démarche dépendra du degré de détail et du calendrier de restitution.

Un test grandeur nature avant les prochaines échéances continentales

Les Lions enchaîneront d’autres rencontres à domicile dans le cadre des qualifications à la CAN 2027, prévue conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Chaque match devient un cas d’école : pour l’opérateur de billetterie, qui doit absorber des pics de connexion de plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs simultanés ; pour la fédération, qui engage sa réputation sur la fiabilité des chiffres communiqués ; pour les autorités, enfin, qui devront arbitrer entre les deux stades dakarois en fonction des contraintes de sécurité. Le prochain communiqué financier fera office de preuve par les actes.

Pour aller plus loin

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