Burkina Faso : 21 exilés ciblés par des mandats d’arrêt antiterroristes

Le parquet du Burkina Faso a franchi vendredi un nouveau palier dans sa confrontation avec ses opposants réfugiés à l’étranger. Depuis Ouagadougou, le procureur général près la Cour d’appel, Désiré Sawadogo, a annoncé la délivrance de quatorze mandats d’arrêt internationaux assortis de demandes d’extradition, ainsi que sept mandats d’arrêt simples. La liste des personnes visées traverse tout le spectre des contestataires de la transition militaire issue du coup d’État de septembre 2022 : journalistes, animateurs de réseaux sociaux, officiers déchus et figures politiques de l’ancien régime.

Un éventail de cibles qui déborde la lutte antijihadiste

Parmi les personnalités nommément visées figure Newton Ahmed Barry, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante devenu chroniqueur sur les antennes de RFI, et Djibril Bassolé, ministre des Affaires étrangères puis de la Sécurité sous la présidence de Blaise Compaoré dans les années 2000. Les chefs d’inculpation retenus couvrent un large spectre : apologie du terrorisme, incitation à la rébellion, association de malfaiteurs à visée terroriste, ainsi que complicité dans son financement. Cette qualification, originellement conçue pour poursuivre les réseaux armés qui frappent le pays depuis près d’une décennie, s’applique désormais à des commentaires diffusés en ligne ou à l’antenne.

L’influenceur ivoirien Camille Makosso, suivi par environ quatre millions d’abonnés sur Facebook, se trouve également dans le viseur, sans qu’un mandat d’arrêt soit pour l’heure émis à son encontre. Dans un communiqué publié vendredi soir, le ministère de la Justice burkinabè a formellement sollicité qu’il soit soumis « à des poursuites dans son pays de résidence, au nom de la coopération judiciaire internationale ». La requête teste la volonté d’Abidjan de coopérer avec un voisin avec lequel les relations diplomatiques se sont considérablement refroidies depuis l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir.

France 24, Meta et l’extension du périmètre judiciaire

La chaîne France 24 et plusieurs de ses chroniqueurs, dont Wassim Nasr, font l’objet d’une information judiciaire. L’épisode prolonge une séquence engagée en septembre 2024, lorsque les transitions de Ouagadougou, Niamey et Bamako, désormais regroupées dans l’Alliance des États du Sahel, avaient lancé des enquêtes coordonnées contre le journaliste. La chaîne avait alors qualifié les accusations de « dénuées de fondement ». Le parquet a par ailleurs saisi Meta, maison mère de Facebook, afin d’obtenir l’identification des administrateurs de pages accusées de valoriser des contenus jihadistes. La démarche soulève une question connue des régulateurs américains : jusqu’où une plateforme peut-elle livrer des données à un État sans garanties procédurales reconnues ?

Le pôle judiciaire spécialisé qui instruit ces dossiers compte, selon le procureur général, plus de six procédures en cours impliquant au moins quarante-cinq personnes physiques et morales. Les démarches d’extradition visent trois destinations privilégiées des exilés burkinabè : la Côte d’Ivoire, les États-Unis et la France. Aucune de ces juridictions ne dispose avec Ouagadougou d’un cadre bilatéral automatique en matière terroriste, ce qui promet des batailles judiciaires longues et incertaines.

Une doctrine sécuritaire qui redéfinit le débat public

La trajectoire burkinabè rejoint un mouvement régional. Au Mali, les autorités de transition ont retiré en 2023 l’autorisation d’émettre à RFI et France 24, et poursuivi plusieurs voix critiques pour atteinte à la sûreté de l’État. Au Niger, les journalistes Samira Sabou et Moussa Aksar ont été, ces dernières années, inquiétés pour des publications touchant à la sécurité. L’Observatoire de la liberté de la presse au Burkina, de même que Reporters sans frontières, documentent depuis 2022 une série de suspensions de médias étrangers, de disparitions temporaires de confrères et de réquisitions de journalistes mobilisés dans le cadre de la loi de mobilisation générale adoptée en avril 2023.

Le procureur Sawadogo a résumé l’esprit de l’opération devant la presse : « Depuis l’étranger, certains ont choisi de trahir leur patrie en rejoignant l’ennemi, notamment en devenant des communicants sur les réseaux sociaux. » La formule, en assimilant la critique diffusée en ligne à une complicité avec les groupes armés, consacre une doctrine qui déplace la frontière entre expression politique et infraction pénale. Elle pose aussi, pour les capitales concernées, un dilemme concret : répondre à une demande d’entraide judiciaire appuyée sur une qualification terroriste, ou protéger des résidents dont les activités relèvent, selon les standards internationaux, du journalisme et du commentaire politique.

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