Ituri : nouvelle tuerie attribuée aux ADF, 35 civils tués

Les Forces démocratiques alliées (ADF) ont de nouveau frappé en Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo, où une attaque contre des villages a fait au moins 35 morts parmi les civils, selon un bilan provisoire. Quatorze personnes demeurent portées disparues, ce qui laisse craindre un bilan plus lourd dans les prochains jours. L’incursion s’inscrit dans une série continue d’attaques imputées à ce groupe armé d’origine ougandaise, aujourd’hui affilié à l’organisation État islamique sous l’étiquette « Province d’Afrique centrale » (ISCAP).

Un massacre de plus dans une Ituri sous état de siège

La province de l’Ituri vit depuis mai 2021 sous régime d’état de siège, décrété par le président Félix Tshisekedi afin de confier l’administration civile aux militaires et de permettre une riposte accélérée contre les groupes armés. Près de quatre ans plus tard, le dispositif n’a pas tari les violences : il a été prorogé à plusieurs reprises par l’Assemblée nationale, sans parvenir à sécuriser durablement les territoires d’Irumu, de Mambasa ou de Djugu, où les ADF opèrent aux côtés d’autres milices locales comme la CODECO.

Le mode opératoire décrit par les habitants et les organisations de la société civile locale reste constant d’une attaque à l’autre : incursions nocturnes dans les hameaux isolés, exécutions à l’arme blanche et à l’arme légère, pillages et incendies de cases. Cette signature, documentée depuis plusieurs années par le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST) et par le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme (BCNUDH), traduit une stratégie de terreur destinée à vider les zones agricoles productives et à sanctuariser des couloirs logistiques entre l’Ituri, le Nord-Kivu et la frontière ougandaise.

Les ADF, de l’insurrection ougandaise à la franchise de l’État islamique

Nés à la fin des années 1990 dans l’ouest de l’Ouganda en opposition au régime de Yoweri Museveni, les ADF se sont progressivement repliés en territoire congolais, dans la région de Beni, avant d’étendre leurs opérations à l’Ituri. Leur chef historique, Jamil Mukulu, a été arrêté en Tanzanie en 2015 puis transféré à Kampala. Son successeur présumé, Seka Musa Baluku, a prêté allégeance à l’État islamique en 2019, une affiliation reconnue par les sanctions du Trésor américain qui classe le mouvement comme organisation terroriste étrangère depuis mars 2021.

Depuis le lancement, fin novembre 2021, de l’opération conjointe Shujaa entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les Forces de défense populaires de l’Ouganda (UPDF), les ADF ont été chassés de plusieurs bastions mais se sont dispersés en petites unités mobiles, étendant leur zone d’action vers le sud de l’Ituri. Selon les estimations recoupées par le Groupe d’experts des Nations unies, les violences imputées aux ADF ont fait plus de 1 200 morts civils sur la seule année 2023, et ce rythme s’est maintenu en 2024. Le présent massacre vient allonger une liste déjà très lourde.

Le front oublié de la crise congolaise

L’attention diplomatique et médiatique se concentre depuis début 2024 sur le Nord-Kivu et le Sud-Kivu, où l’offensive du Mouvement du 23 mars (M23), soutenu selon Kinshasa, l’ONU et plusieurs chancelleries occidentales par le Rwanda, a conduit à la chute de Goma en janvier 2025 puis à l’avancée vers Bukavu. Cette séquence a mobilisé la médiation conjointe de l’Angola, du processus de Luanda et du processus de Nairobi, reléguant l’Ituri au second plan des agendas régionaux.

Pourtant, la situation humanitaire y est tout aussi critique. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) estime à plus de 1,7 million le nombre de personnes déplacées internes en Ituri, soit l’une des plus fortes concentrations du continent, et les ONG peinent à accéder aux zones rurales en raison de l’insécurité. Le retrait progressif de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en RDC (MONUSCO), entamé fin 2023 au Sud-Kivu, nourrit par ailleurs l’inquiétude des populations, qui redoutent un vide sécuritaire avant que les FARDC et leurs partenaires ne soient en mesure de le combler.

Reste que l’équation militaire se complique pour Kinshasa : engager des moyens supplémentaires contre les ADF suppose d’en détourner du front du Kivu, alors que les FARDC sont déjà mobilisées sur plusieurs théâtres, du Haut-Uélé à Kalemie. À défaut d’une coordination régionale renouvelée entre la RDC, l’Ouganda et les partenaires onusiens, chaque nouvelle attaque dans l’Ituri confirme que la guerre contre les ADF, loin d’être close, se déplace et s’enracine.

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