Sosucam ouvre sa campagne 2026-2027 sur fond de crise interne

La campagne 2026-2027 de la Société sucrière du Cameroun (Sosucam) s’est ouverte le 14 novembre 2026 sur les plantations de Mbandjock et Nkoteng, dans la région du Centre. Cet exercice annuel, qui court traditionnellement de novembre à juin, mobilise plusieurs milliers de saisonniers aux côtés des employés permanents et conditionne pour une large part l’approvisionnement du marché intérieur en sucre blanc. Il intervient cette année dans un environnement dégradé, où s’additionnent tensions de trésorerie et désaccords au sein de l’actionnariat du principal opérateur sucrier du pays.

Sosucam, pivot historique d’une filière sous pression

Filiale camerounaise du groupe français Somdiaa, Sosucam est de longue date le premier producteur de sucre du pays, avec une capacité annuelle estimée autour de 130 000 tonnes selon les données publiques de la filière. Le reste de la demande nationale, évaluée aux alentours de 300 000 tonnes par an, est couvert par les importations, essentiellement en provenance du Brésil et, de manière croissante, d’Asie. Cet écart structurel entre production locale et consommation place la société dans une position paradoxale : indispensable à la stratégie de substitution aux importations, mais incapable, à elle seule, de couvrir le marché.

Le groupe Somdiaa, également présent au Gabon, au Tchad, au Congo et en Centrafrique à travers ses filiales sucrières, a engagé depuis le début de la décennie une réorganisation de son portefeuille africain. Au Cameroun, l’opérateur fait face à une concurrence accrue de Nosuca, filiale du groupe Justin Sugar Mills, entrée en production au milieu des années 2010 dans la région de l’Adamaoua. Cette bipolarisation du marché a progressivement rogné les marges historiques de Sosucam, dans un secteur où les prix de vente intérieurs sont encadrés et où les cours mondiaux, remontés au-dessus de 500 dollars la tonne en 2023-2024, se sont depuis repliés.

Tensions financières et actionnariales : un faisceau de fragilités

L’ouverture de cette campagne sucrière camerounaise se double de signaux de tension sur le haut de bilan de l’entreprise et au sein de ses organes de gouvernance. Les désaccords actionnariaux, confirmés par la place de Yaoundé, interviennent dans une société où Somdiaa détient la majorité du capital aux côtés d’investisseurs camerounais et d’une participation publique résiduelle. Ces configurations mixtes, courantes dans les filières agro-industrielles héritées des privatisations des années 1990, génèrent régulièrement des divergences sur la politique de distribution des dividendes, les investissements de capacité et la stratégie commerciale.

À ces tensions capitalistiques s’ajoute la question récurrente de la contrebande sucrière, qui prive chaque année la filière de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de débouchés. L’Association des raffineurs de sucre d’Afrique centrale (ARSAC) a estimé en 2022 que le marché parallèle représentait jusqu’à 20 % de la consommation camerounaise, une proportion que la dépréciation de certaines monnaies voisines et la porosité des frontières avec le Nigeria entretiennent. Pour Sosucam, cette concurrence informelle pèse directement sur le prix de vente moyen et, par ricochet, sur la couverture des charges fixes.

Souveraineté alimentaire et calendrier politique

Le dossier Sosucam dépasse la stricte question industrielle. Le sucre figure, avec le riz, le blé et l’huile raffinée, parmi les produits identifiés par le plan d’import-substitution adopté par Yaoundé en 2024, qui vise à ramener le déficit commercial agricole du pays sous un seuil soutenable à l’horizon 2030. La pérennité de la Société sucrière du Cameroun constitue de ce point de vue un enjeu de souveraineté alimentaire, dans un pays dont la facture d’importations alimentaires dépassait 900 milliards de FCFA en 2023 selon l’Institut national de la statistique.

La dimension sociale n’est pas secondaire. Les complexes de Mbandjock et Nkoteng emploient directement et indirectement plusieurs milliers de personnes, et irriguent une économie locale largement dépendante de la coupe de canne. Tout ajustement brutal de la stratégie industrielle de l’opérateur sucrier camerounais aurait des répercussions immédiates sur les bassins d’emploi du Centre, dans une période post-électorale sensible. La trajectoire de la campagne qui s’ouvre sera scrutée à ce titre autant par les actionnaires que par les autorités publiques.

Pour aller plus loin

Stellantis érige Alger en centre régional pour dix marchés africains · La Zambie accueillera une unité chinoise de vaccins anticholériques · Famille Castel : une héritière écartée de trois holdings africaines

J’aime ça : J’aime Chargement…