Sénégal : Dakar publie son exécution budgétaire à neuf mois de 2026

La publication, samedi 1er novembre 2026, des indicateurs d’exécution budgétaire du Sénégal à fin septembre tombe à un moment politiquement sensible. Dakar met en avant 3 785,2 milliards de francs CFA de ressources collectées et un solde budgétaire négatif contenu à 2,5 % du produit intérieur brut, sur les neuf premiers mois de l’exercice. Dans un environnement où les agences de notation et les créanciers multilatéraux scrutent chaque trimestre la crédibilité du cadrage macroéconomique, l’exercice vaut autant par les chiffres affichés que par le calendrier choisi pour les rendre publics.

Un cadrage budgétaire sous l’œil du FMI

Depuis la révélation, en 2024, d’écarts significatifs entre les statistiques publiées sous l’ancienne administration et la situation réelle des finances publiques, le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko doit reconstruire une crédibilité statistique durement entamée. Le Fonds monétaire international, qui avait suspendu les décaissements de son programme, conditionne toute reprise à des assainissements documentés. Dans ce contexte, la communication du ministère des Finances, du Plan et de la Coopération prend une portée qui dépasse la simple routine administrative.

Un déficit de 2,5 % du PIB à fin septembre doit être lu comme un indicateur partiel : l’essentiel des dépenses d’investissement et une partie des charges de fin d’exercice se concentrent traditionnellement au quatrième trimestre, en particulier dans les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Le solde final 2026 dépendra donc du rythme de consommation des crédits sur octobre-décembre et de l’éventuelle activation de régulations budgétaires. L’objectif de retour vers la norme communautaire de 3 %, abandonnée de fait depuis 2020, reste la ligne d’horizon fixée par la Commission de l’UEMOA à ses États membres.

Les 3 785 milliards de recettes, un signal à nuancer

Le montant de recettes affiché traduit, sur le papier, une mobilisation soutenue. Pour mémoire, les recettes totales du budget sénégalais exécutées sur l’ensemble de l’exercice 2023 avoisinaient 3 900 milliards de francs CFA, selon les données consolidées du Trésor public. Franchir un niveau comparable dès la fin du troisième trimestre 2026 suggérerait une accélération réelle du rendement fiscal, probablement portée par les recettes tirées du démarrage de la production d’hydrocarbures sur les champs de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim.

Reste que le document publié ne détaille pas, dans sa forme résumée, la ventilation entre recettes fiscales, recettes non fiscales et dons extérieurs. Cette granularité est pourtant déterminante pour apprécier la soutenabilité du modèle : une mobilisation portée majoritairement par la fiscalité intérieure n’a pas la même signification qu’un apport exceptionnel lié aux droits d’enregistrement pétroliers ou à un décaissement budgétaire multilatéral. Les analystes attendront la version intégrale du rapport d’exécution pour trancher.

Dakar face à une trajectoire de dette surveillée

Le chiffre du déficit prend tout son sens au regard de la trajectoire de la dette publique sénégalaise, estimée au-delà de 80 % du PIB après les retraitements statistiques opérés en 2024 et 2025. À ce niveau, chaque point de déficit supplémentaire pèse mécaniquement sur le service de la dette, dans un contexte de taux encore élevés sur les marchés régionaux de capitaux. Les émissions récentes de titres publics sénégalais sur le marché de la Bourse régionale ont montré une prime de risque exigée par les investisseurs institutionnels.

Comparativement, la Côte d’Ivoire voisine a affiché, pour 2025, un déficit autour de 3 % du PIB avec un programme FMI toujours actif, tandis que le Bénin se maintient en dessous de cette barre. Le Sénégal cherche donc à se repositionner dans le peloton des signatures les plus crédibles de l’UEMOA, après une séquence délicate qui a vu plusieurs titres souverains se déprécier sur le marché secondaire en 2024.

Au-delà de la photographie à neuf mois, la véritable échéance pour les autorités sénégalaises se jouera dans la discussion d’un nouveau programme avec le FMI et dans la capacité à documenter, poste par poste, la discipline affichée. Les prochaines semaines diront si le chiffre de 2,5 % sert de point d’ancrage pour un retour en grâce ou de promesse à tenir sous contrainte.

Pour aller plus loin

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