Sénégal : Dakar publie son exécution budgétaire à neuf mois

La publication des données d’exécution budgétaire du Sénégal à fin septembre livre un instantané scruté par les bailleurs comme par les marchés. Le ministère des Finances, du Plan et de la Coopération chiffre à 4 370,7 milliards de francs CFA, soit près de 6,6 milliards d’euros, le total des dépenses engagées sur les neuf premiers mois de l’année. Dans cet ensemble, l’enveloppe effectivement affectée aux projets d’investissement s’établit à 1 068 milliards, soit un peu moins du quart de l’effort budgétaire cumulé.

Un tableau budgétaire sénégalais calibré pour les bailleurs

Le calendrier de cette communication n’est pas anodin. Depuis le printemps 2024, les autorités issues de l’alternance politique ont fait de la transparence des comptes publics un marqueur. La Cour des comptes avait publié, en février 2025, un rapport pointant des écarts significatifs entre les données budgétaires antérieurement communiquées et la réalité des engagements, estimant la dette publique sénégalaise à un niveau nettement supérieur à celui affiché avant l’alternance. Depuis, chaque nouvelle publication du ministère est lue comme un gage de crédibilité adressé aux créanciers.

Les 4 370,7 milliards de francs CFA exécutés à fin septembre couvrent l’ensemble du périmètre de l’État central : salaires, transferts, service de la dette, dépenses de fonctionnement et investissements. La part d’investissement de 1 068 milliards correspond à l’addition des dépenses en capital financées sur ressources internes et sur ressources extérieures mobilisées via les tirages des bailleurs multilatéraux et bilatéraux. Elle sert d’indicateur avancé de la capacité de l’État à soutenir la commande publique dans le bâtiment, les infrastructures routières, l’énergie et l’hydraulique.

Investissement public : un rythme à comparer au cadrage initial

Rapportée à une loi de finances initiale 2025 qui projetait, selon le cadrage présenté à l’Assemblée nationale en fin d’année 2024, un budget global supérieur à 6 000 milliards de francs CFA, l’exécution à neuf mois traduit un rythme contenu. Un taux d’exécution de l’ordre de 70 % en fin de troisième trimestre est généralement considéré comme conforme à la saisonnalité budgétaire dans la zone UEMOA, le dernier trimestre concentrant traditionnellement les engagements de fin d’année. L’enjeu portera sur la capacité de Dakar à accélérer les décaissements d’investissement d’ici décembre sans alourdir le déficit.

La comparaison avec les exercices antérieurs importe également. Sur la période 2021-2023, le Sénégal affichait, selon les documents de programmation budgétaire pluriannuels, des niveaux d’investissement public compris entre 1 300 et 1 600 milliards de francs CFA par exercice complet. Le chiffre arrêté à neuf mois place donc l’année 2025 dans une trajectoire proche de celle des années récentes, mais inférieure aux ambitions initiales du plan de redressement présenté en 2024 par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui visait un choc d’investissement dans les infrastructures de base et la souveraineté alimentaire.

Un contexte de négociation avec le FMI

Ces chiffres tombent alors que le programme conclu en 2023 avec le Fonds monétaire international est suspendu depuis l’automne 2024, le temps pour les services du Fonds et les autorités sénégalaises de s’accorder sur le traitement des engagements budgétaires antérieurs non comptabilisés. Une mission du FMI s’est rendue à Dakar à plusieurs reprises en 2025 pour discuter d’un nouveau cadre d’accompagnement. Dans ce contexte, chaque publication d’exécution budgétaire fait office de preuve de bonne gestion et nourrit la négociation d’un futur programme financier.

Dépenses publiques : les points de vigilance pour la fin d’année

Au-delà du volume global, plusieurs postes méritent d’être suivis dans les prochaines livraisons mensuelles du ministère. La masse salariale, qui a franchi en 2024 la barre des 1 400 milliards de francs CFA sur l’année selon les données budgétaires officielles, continue de peser lourdement sur les dépenses courantes. Le service de la dette, intérêts et principal confondus, absorbe une fraction croissante des ressources fiscales dans l’ensemble de la zone franc. Enfin, la mobilisation des recettes fiscales, condition de la soutenabilité du cadrage, dépendra du rendement de la TVA et des droits de porte sur le dernier trimestre.

Pour les investisseurs présents sur la dette sénégalaise, cotée notamment sur le marché régional des titres publics de l’UEMOA et sur les marchés internationaux via les eurobonds émis depuis 2011, la régularité de ces publications constitue un signal structurant. Reste que le vrai test interviendra avec la clôture de l’exercice 2025 et l’arbitrage à venir entre contrainte de consolidation et poursuite de l’effort d’investissement.

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