Stellantis érige Alger en centre régional pour dix marchés africains

En retenant Alger comme centre régional pour dix marchés africains, Stellantis confirme l’émergence d’un troisième pôle automobile sur le continent. Le constructeur italo-franco-américain, né en 2021 de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles, confie ainsi à sa filiale algérienne une mission qui dépasse largement la desserte du marché national. L’arbitrage, rapporté à Alger, s’inscrit dans la montée en puissance progressive du site de Tafraoui, près d’Oran, où le groupe a lancé en décembre 2023 l’assemblage de modèles Fiat.

Un retour industriel qui change de dimension en Algérie

La trajectoire de Stellantis en Algérie éclaire la portée de cette désignation. Les marques du groupe, Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et Jeep, comptent parmi les plus anciennes présences automobiles du pays, Peugeot y ayant importé ses premiers véhicules dès les années 1960. Le marché algérien s’était pourtant brutalement contracté après 2017, lorsque les autorités avaient suspendu les licences d’importation puis gelé les projets d’assemblage jugés insuffisamment industriels. Le cahier des charges adopté en 2022, qui conditionne l’implantation à un taux d’intégration locale progressif, a rouvert la porte à Fiat, premier constructeur à répondre aux nouvelles exigences du ministère de l’Industrie.

Le passage du statut d’usine d’assemblage à celui de pôle régional change la nature de l’engagement. Un hub ne se contente pas de fournir le marché intérieur : il structure une chaîne logistique, forme des équipes d’ingénierie, concentre des fonctions support et exporte vers des pays tiers. Pour Alger, qui cherche depuis plus d’une décennie à diversifier une économie dépendante aux hydrocarbures à hauteur d’environ 95 % de ses recettes d’exportation, la portée symbolique rejoint l’enjeu macroéconomique.

Une concurrence directe avec Kénitra et Pretoria

Jusqu’ici, la carte automobile africaine reposait sur deux pôles solidement installés. Le Maroc, avec les usines Renault de Tanger et Somaca, et surtout le site Stellantis de Kénitra inauguré en 2019, a porté sa production au-dessus de 500 000 véhicules par an et vise une capacité d’un million d’unités. Le royaume est devenu en 2023 le premier exportateur africain de voitures vers l’Union européenne. L’Afrique du Sud, de son côté, conserve une base industrielle historique autour de Pretoria et Port Elizabeth, avec des sites BMW, Toyota, Ford, Volkswagen et Mercedes-Benz, et une production annuelle supérieure à 600 000 véhicules.

Positionner Alger comme tête de pont pour dix pays africains ne détrône pas ces deux capitales industrielles, mais installe une alternative crédible sur la rive sud de la Méditerranée. Le périmètre régional couvert, s’il inclut selon toute logique le Maghreb, le Sahel et une partie de l’Afrique de l’Ouest, place le constructeur en position d’arbitre entre ses propres plateformes. Reste à savoir comment Stellantis articulera les flux entre Kénitra, orienté vers l’export européen, et Tafraoui, tourné vers les marchés africains.

Un pari suspendu à la Zone de libre-échange continentale africaine

L’équation industrielle n’est viable qu’à condition que les véhicules assemblés à Oran puissent circuler sans friction douanière vers les marchés visés. La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), entrée en vigueur en janvier 2021 et rassemblant 54 États, prévoit à terme la suppression des droits de douane sur 90 % des lignes tarifaires. L’Algérie, membre fondateur, n’a toutefois pas encore pleinement opérationnalisé ses engagements, et les règles d’origine spécifiques au secteur automobile, parmi les plus techniques du dispositif, restent en négociation.

Le succès du pôle algérien dépendra également du tissu de sous-traitants capable de remonter le taux d’intégration locale. Au Maroc, l’écosystème compte aujourd’hui plus de 250 équipementiers installés autour de Tanger et Kénitra. L’Algérie part avec un retard significatif sur ce terrain, malgré la présence historique d’une industrie mécanique à Rouiba et Constantine. La bataille se jouera autant dans les ateliers de rang 2 et 3 que dans les lignes d’assemblage, et conditionnera la capacité d’Alger à transformer un statut annoncé en réalité exportatrice.

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