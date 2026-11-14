Investissements productifs : la Francophonie passe devant le Commonwealth

La bascule est arithmétique avant d’être politique. Avec 301 milliards de dollars de projets d’investissement productif annoncés en 2025, l’espace francophone capte douze milliards de plus que l’ensemble du Commonwealth, crédité de 289 milliards sur la même période. C’est la première fois qu’un tel renversement s’opère entre les deux grands blocs linguistiques hérités de la décolonisation, et il intervient dans une séquence où les flux mondiaux d’investissements directs étrangers restent inférieurs à leur pic d’avant-pandémie.

Un basculement qui doit beaucoup à l’Afrique francophone

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) rassemble 88 États et gouvernements, dont une majorité d’économies africaines au potentiel démographique considérable. Sur les quinze dernières années, l’Afrique francophone a vu sa part dans les annonces d’investissement progresser, portée par trois moteurs : les hydrocarbures et les mines critiques, les infrastructures de transport, et plus récemment les projets liés à la transition énergétique. Le Sénégal avec les champs gaziers de Grand Tortue Ahmeyim entré en production en 2024, la Côte d’Ivoire avec ses extensions portuaires et pétrolières, ou encore la République démocratique du Congo avec le cobalt et le cuivre, pèsent lourd dans les totaux annoncés.

Le Commonwealth, de son côté, reste tiré par l’Inde, le Nigeria et l’Afrique du Sud, mais souffre d’un ralentissement des annonces sur plusieurs de ses grandes places. La comparaison globale masque aussi des chevauchements : le Cameroun, le Rwanda, Maurice ou les Seychelles appartiennent aux deux ensembles, ce qui relativise la portée du classement et impose de regarder la nature des projets plutôt que la seule étiquette linguistique.

Du projet annoncé au capital décaissé, un écart durable

Un investissement productif annoncé n’est pas un investissement réalisé. Les séries longues publiées par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) montrent, bon an mal an, qu’une part significative des annonces de projets greenfield se traduit par des décaissements effectifs sensiblement plus faibles, parfois étalés sur cinq à dix ans pour les projets énergétiques et miniers. En 2023, les flux d’IDE vers l’Afrique se sont établis autour de 53 milliards de dollars selon le rapport sur l’investissement dans le monde, très loin des annonces agrégées sur le continent.

L’enjeu, pour les capitales francophones, consiste donc à transformer l’annonce en chantier, puis en emploi et en recette fiscale. Cela suppose une sécurité juridique renforcée, des procédures d’autorisation prévisibles, et une capacité à cofinancer les infrastructures d’accompagnement. Les classements Doing Business, bien qu’ils aient été suspendus par la Banque mondiale en 2021, laissaient apparaître un retard moyen des économies francophones africaines sur leurs voisines anglophones en matière de délais d’enregistrement, d’obtention de permis de construire et d’exécution des contrats.

Intégration régionale : le vrai levier

Le second défi est régional. Le marché commun que dessine la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), entrée en vigueur commerciale en 2021, demeure sous-utilisé. Le commerce intra-africain plafonne autour de 15 % des échanges totaux du continent, contre plus de 60 % pour l’Union européenne et environ 25 % pour l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Pour l’espace francophone africain, l’addition du franc CFA, de corridors logistiques cloisonnés et de normes techniques hétérogènes freine l’émergence de chaînes de valeur régionales capables d’absorber durablement les 301 milliards de dollars annoncés.

Les investisseurs asiatiques, moyen-orientaux et européens qui alimentent ces annonces regardent de près la capacité des États à articuler fiscalité, contenu local et accès au marché élargi. Les fonds souverains du Golfe, très actifs en Afrique francophone depuis 2022 dans les ports, l’agro-industrie et les énergies renouvelables, conditionnent de plus en plus leurs engagements à des garanties multilatérales et à des mécanismes d’arbitrage robustes.

Le chiffre de 301 milliards offre un marqueur utile, mais il ne vaudra réellement que confronté, dans trois à cinq ans, aux taux de concrétisation projet par projet. C’est à cette aune que se mesurera la portée économique du basculement entre les deux ensembles linguistiques, et la capacité de la Francophonie économique à se doter d’une colonne vertébrale industrielle digne de son poids démographique.

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