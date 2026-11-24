La taxe numérique camerounaise de 3 % trouve son premier contribuable visible. Apple a informé le 17 novembre 2026 la communauté qui publie sur l’App Store que les sommes reversées sur les ventes d’applications et les achats intégrés effectués au Cameroun seraient recalculées pour tenir compte du nouvel impôt frappant les entreprises numériques étrangères. L’opérateur américain cite également la Côte d’Ivoire, soumise à un prélèvement équivalent au même taux. Pour l’État camerounais, c’est la première matérialisation publique d’un dispositif adopté moins d’un an plus tôt.

Un impôt conçu pour capter la valeur des plateformes étrangères

Le mécanisme repose sur deux articles insérés dans le Code général des impôts par la loi de finances 2026. L’article 5 ter définit quand une entreprise numérique non résidente est considérée comme ayant une activité imposable au Cameroun : il suffit qu’elle facture plus de 50 millions de FCFA de prestations brutes à des clients établis sur le territoire, ou qu’elle y compte plus d’un millier d’utilisateurs, clients ou détenteurs de comptes. L’article 17 quater fixe quant à lui le taux à 3 % des revenus bruts générés localement, rattachés à l’impôt sur les sociétés.

La circulaire d’exécution du budget 2026 publiée par le ministère des Finances a tranché un point sensible : la charge pèse sur l’entreprise non résidente, non sur le consommateur camerounais. Cette précision visait à couper court à toute tentative de répercussion directe sur le prix de détail payé par l’utilisateur. La décision du groupe de Cupertino en teste immédiatement la portée pratique : juridiquement, l’impôt reste dû par Apple, mais économiquement, il se traduit par une diminution de la part reversée aux éditeurs d’applications.

Les développeurs africains en bout de chaîne

La communication adressée à la communauté d’éditeurs reste discrète sur plusieurs paramètres. Le groupe américain n’a pas précisé l’ampleur exacte de la retenue appliquée sur les reversements, ni indiqué si celle-ci correspondait au taux nominal de 3 % ou à un pourcentage ajusté. Le nombre de développeurs affectés, essentiellement des studios locaux et sous-régionaux vendant sur le marché camerounais, n’a pas davantage été rendu public. La liste des changements de prix programmés pour le 3 décembre 2026, qui concerne notamment le Botswana, la Colombie, l’Égypte, le Rwanda et la Turquie, ne mentionne pas le Cameroun : le pays n’apparaît donc pas dans une hausse tarifaire pour le consommateur, mais bien dans une révision à la baisse des reversements.

L’écosystème camerounais des développeurs mobiles, encore modeste à l’échelle continentale, reste très dépendant des places de marché contrôlées par Apple et Google. Yaoundé figure parmi les villes qui accueillent depuis la fin des années 2010 des incubateurs et hubs technologiques, et plusieurs applications nationales se sont lancées sur les magasins internationaux. Pour ces acteurs, une ponction en amont du reversement réduit mécaniquement la marge sur un marché déjà étroit, où les paniers moyens restent très inférieurs à ceux observés en Europe ou en Amérique du Nord.

Un précédent appelé à faire école en Afrique francophone

Le Cameroun n’invente pas la fiscalité numérique sur le continent. Le Kenya a instauré dès 2021 une Digital Service Tax fixée à 1,5 % des revenus bruts, portée à 3 % en 2023 sous l’appellation Significant Economic Presence Tax. Le Nigeria applique depuis 2022 un impôt sur les sociétés aux plateformes non résidentes dépassant certains seuils de chiffre d’affaires local. Le Zimbabwe, l’Ouganda ou la Tunisie ont également introduit, à des degrés divers, des prélèvements sur les services numériques fournis à distance. La Côte d’Ivoire, désormais alignée sur le taux de 3 %, confirme la convergence régionale autour de ce niveau.

Pour la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), l’initiative camerounaise constitue un signal. Les administrations fiscales du Gabon, du Congo ou du Tchad observent de près la capacité de Yaoundé à traduire le dispositif en recettes effectivement collectées. À ce stade, aucun chiffre n’a été rendu public sur les montants réellement versés au Trésor camerounais par Apple, ni sur les modalités opérationnelles de déclaration et de reversement pour un acteur non résident. L’adhésion effective des grandes plateformes, Google, Meta, Netflix ou Amazon, qui n’ont pour l’heure publié aucune annonce comparable visant le Cameroun, sera le véritable indicateur de réussite du dispositif.

La séquence ouverte le 17 novembre 2026 déborde donc largement le cas d’Apple. Elle teste la capacité des États d’Afrique francophone à imposer une discipline fiscale à des multinationales dépourvues d’implantation physique, tout en soulevant une question d’économie politique : si le coût glisse systématiquement vers les développeurs locaux, le gain de souveraineté fiscale risque d’être gagé par une perte de compétitivité des écosystèmes technologiques nationaux.

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