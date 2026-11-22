La dépendance des économies africaines aux grands fournisseurs cloud étrangers n’a jamais été aussi forte, et la question de la souveraineté numérique jamais aussi vive. Dans une tribune publiée par Financial Afrik, Raphaël Nkolwoudou Afane, docteur en droit et contract manager au sein de la société parisienne Teragone Solutions, invite les décideurs à examiner un angle mort persistant : ce qui se passe, juridiquement, lorsqu’un service cloud s’interrompt. La réflexion arrive dans un contexte où les incidents majeurs se succèdent chez AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ou OVHcloud, parfois avec des conséquences en chaîne pour des pans entiers de l’économie numérique.

Un risque contractuel sous-estimé par les acheteurs africains

Les contrats cloud signés par des entreprises et administrations africaines sont, dans leur immense majorité, des contrats d’adhésion rédigés hors du continent, souvent soumis au droit irlandais, luxembourgeois ou de l’État de Washington. Les marges de négociation sont étroites, et les clauses relatives aux interruptions de service se résument fréquemment à des engagements de disponibilité (Service Level Agreement) assortis d’avoirs commerciaux dérisoires au regard des pertes réelles subies par le client. Une panne de quelques heures sur une plateforme bancaire, un opérateur télécoms ou un site de commerce en ligne peut représenter plusieurs centaines de milliers de dollars de manque à gagner, pour une indemnisation plafonnée à quelques jours d’abonnement.

L’incendie du centre de données OVH de Strasbourg, en mars 2021, reste à cet égard un cas d’école. Plusieurs clients africains, notamment dans les médias et les services publics numériques, avaient alors découvert à leurs dépens que les sauvegardes et le plan de continuité relevaient de leur responsabilité, et non de celle du prestataire. La panne mondiale de CrowdStrike et Microsoft de juillet 2024, qui a immobilisé aéroports et banques sur plusieurs continents, a confirmé que l’aléa technique est devenu un risque systémique, désormais quantifiable et assurable.

Les clauses qui manquent le plus souvent aux contrats cloud

La tribune de Raphaël Nkolwoudou Afane s’inscrit dans un mouvement professionnel plus large, qui pousse les directions juridiques à exiger un renforcement des stipulations contractuelles. Plusieurs leviers sont aujourd’hui identifiés par les praticiens du droit du numérique. La définition précise de la force majeure, d’abord, qui tend à être étendue de manière excessive par les fournisseurs pour inclure des pannes relevant en réalité d’un défaut d’exploitation. Les clauses de réversibilité, ensuite, qui garantissent au client la restitution de ses données dans un format exploitable et dans des délais contraints en cas de rupture du contrat ou de défaillance prolongée.

Les pénalités financières méritent également une attention particulière. Un SLA affichant 99,9 % de disponibilité autorise près de neuf heures d’indisponibilité cumulée par an sans déclenchement d’aucune compensation significative. Pour une banque ou un régulateur, ce seuil n’a aucun rapport avec le coût réel d’une interruption. Les contrats les plus aboutis prévoient désormais des indemnités forfaitaires corrélées au chiffre d’affaires du client, voire des mécanismes de résiliation anticipée sans pénalité au-delà d’un seuil cumulé d’incidents.

Un enjeu de souveraineté numérique pour le continent

Au-delà de la technique contractuelle, le débat renvoie à une question stratégique devenue centrale pour les capitales africaines : celle du cloud souverain. Le Sénégal a inauguré en juin 2021 son datacenter national de Diamniadio, destiné à rapatrier les données de l’administration hébergées jusque-là en Europe. Le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et l’Afrique du Sud développent des infrastructures comparables, parfois en partenariat avec des opérateurs locaux comme Inwi, MTN ou Africa Data Centres. La Commission de l’Union africaine a adopté en février 2022 une stratégie de transformation numérique qui place explicitement la maîtrise des données parmi les priorités de la décennie.

Reste que la bascule vers des infrastructures régionales n’exonère pas les acheteurs d’une discipline contractuelle rigoureuse. Les hyperscalers resteront incontournables pour les charges de travail les plus exigeantes, et les fournisseurs locaux reproduisent parfois les mêmes clauses déséquilibrées que leurs concurrents mondiaux. La professionnalisation du contract management apparaît ainsi comme un chantier à part entière, au même titre que la cybersécurité ou la protection des données. Pour les directions juridiques africaines, l’enjeu ne consiste plus seulement à signer vite, mais à négocier chaque ligne qui définira la survie opérationnelle de l’entreprise en cas d’incident.

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