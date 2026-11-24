L’annonce faite le 17 novembre 2026 s’inscrit dans une séquence que les investisseurs régionaux attendaient depuis plusieurs trimestres. Misr Life Insurance Company, assureur-vie contrôlé par l’État égyptien, projette d’introduire 15 % de son capital à la Bourse égyptienne (EGX), avec un début des cotations prévu en décembre, sous réserve des autorisations des régulateurs et des conditions prévalant sur les marchés. L’opération, limitée à une fraction minoritaire, a valeur de signal : elle confirme que Le Caire entend décliner, secteur par secteur, la feuille de route de désengagement de l’État discutée avec ses bailleurs internationaux.

Une pièce du puzzle des cessions d’actifs publics

Depuis 2022, l’Égypte a formalisé une politique de participation de l’État censée réduire le poids du secteur public dans une cinquantaine d’activités économiques. Cette doctrine, réactualisée à la faveur du programme élargi conclu avec le Fonds monétaire international en mars 2024 pour un montant porté à 8 milliards de dollars, conditionne une partie des décaissements à la matérialisation effective des cessions. L’ouverture du capital de l’assureur-vie public cairote s’ajoute ainsi à une liste qui a vu passer, ces trois dernières années, des participations dans l’hôtellerie, les engrais, le raffinage pétrolier et, plus récemment, la banque. Pour les autorités, chaque opération réussie conforte la trajectoire de rééquilibrage des finances publiques, dans un pays dont le service de la dette absorbe plus de la moitié des recettes budgétaires.

Le choix de l’assurance-vie n’est pas anodin. Le segment reste sous-développé en Égypte : la pénétration de l’assurance, tous métiers confondus, demeure inférieure à 1 % du produit intérieur brut, contre une moyenne mondiale supérieure à 6 %. La vie y représente une part minoritaire, dominée par quelques opérateurs publics historiques et par des filiales de groupes internationaux. En portant un acteur public sur la cote, l’État entend à la fois mobiliser l’épargne domestique et offrir un véhicule d’exposition à un marché dont le potentiel de rattrapage est l’un des arguments les plus avancés par les analystes sectoriels régionaux.

Un test grandeur nature pour l’attractivité de l’EGX

L’enjeu dépasse largement le cas de Misr Life Insurance. La Bourse égyptienne cherche à renouer avec un flux soutenu d’introductions après des années marquées par la rareté des grandes opérations primaires. L’EGX a vu son principal indice évoluer en ordre dispersé depuis la dévaluation accélérée de la livre égyptienne engagée en mars 2024, qui a divisé par deux la parité officielle face au dollar. Dans ce contexte, chaque nouvelle cotation d’une entreprise d’État est scrutée comme un indicateur : de la capacité du régulateur à tenir un calendrier, de l’appétit réel des investisseurs du Golfe pour les actifs libellés en livres et de la valorisation que le marché accepte pour des sociétés jusqu’ici tenues à l’écart de la discipline boursière.

Le précédent le plus comparable reste l’introduction d’E-Finance en 2021, suivie par la cession partielle de parts dans plusieurs banques et sociétés industrielles, souvent réalisée hors marché au profit d’investisseurs stratégiques émiratis et saoudiens. L’opération la plus emblématique, celle de Ras El-Hekma en février 2024, avait apporté 35 milliards de dollars d’investissements émiratis et soulagé temporairement la pression sur les réserves de change. À l’inverse, plusieurs projets de mise sur le marché, dans l’énergie notamment, ont été reportés faute de conditions jugées favorables.

Calendrier serré et incertitudes à lever

Le séquençage affiché par les autorités reste tendu. Entre l’annonce du 17 novembre et un démarrage effectif des échanges en décembre, les équipes de l’émetteur et des banques conseils devront boucler les autorisations de la Financial Regulatory Authority et de l’EGX, finaliser le document d’offre et calibrer la fourchette de prix. La taille retenue, 15 % du capital, préserve la tutelle publique tout en créant un flottant susceptible d’attirer les investisseurs institutionnels locaux, les fonds souverains du Golfe et, dans une moindre mesure, les gestionnaires émergents internationaux.

Reste que la réussite de l’opération se jugera moins au pourcentage souscrit qu’à la profondeur de la demande, à la stabilité du cours après cotation et à la capacité du Trésor à enchaîner les cessions suivantes sans effet d’éviction. Pour un pays qui vise un retour durable sur le radar des allocataires d’actifs émergents, l’introduction d’un assureur-vie national a valeur de répétition générale avant des dossiers de plus grande taille.

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