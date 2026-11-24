La question de la souveraineté des données de santé au Sénégal a trouvé une tribune inattendue lors du colloque scientifique organisé à Dakar par l’Université des sciences de la santé de Dakar (USSD) pour ses dix ans d’existence. Devant un parterre d’universitaires africains, le professeur Maguèye Guèye a frontalement mis en cause l’usage du blocage statistique comme levier de négociation sociale, parlant d’un « acte criminel ». La formule, sévère, met le doigt sur un dossier que les autorités sénégalaises peinent à trancher depuis plusieurs années.

Un levier syndical devenu outil de pression politique

Dans le secteur hospitalier sénégalais, la suspension des remontées d’indicateurs vers le ministère de la Santé est régulièrement brandie par les organisations professionnelles lors des conflits salariaux. Concrètement, les services cessent de transmettre au niveau central les données d’activité, de morbidité, de vaccination ou de mortalité maternelle, privant la tutelle de sa capacité de pilotage. La pratique, tolérée faute d’alternative, finit par altérer la qualité des séries statistiques nationales et complique le dialogue avec les bailleurs, du Fonds mondial à Gavi, dont les décaissements sont conditionnés à la production régulière d’indicateurs vérifiables.

Le propos tenu à l’USSD rappelle que cette arme a un coût invisible : la perte d’information sur les épidémies émergentes, la santé maternelle et infantile, ou encore la consommation d’antibiotiques. Dans un pays qui a bâti sa réputation sanitaire sur la riposte à Ebola en 2014 puis au Covid-19, l’opacité périodique des circuits de remontée fragilise un acquis stratégique. Elle interroge aussi la cohérence du chantier de digitalisation hospitalière engagé ces dernières années avec l’appui de partenaires techniques.

Le pari pédagogique de l’USSD, dix ans après

Au-delà de la polémique, l’intervention du professeur Guèye s’inscrit dans une réflexion plus large portée par l’Université des sciences de la santé de Dakar, créée pour désengorger la Faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop et diversifier l’offre de formation. L’enseignant plaide pour une refonte des cursus intégrant l’enseignement à distance, des dispositifs hybrides et une ouverture aux aires francophones, anglophones et arabophones du continent. L’enjeu est démographique : l’Afrique subsaharienne compte, selon l’Organisation mondiale de la santé, moins de deux médecins pour 10 000 habitants, un ratio très inférieur au seuil critique de 44,5 soignants pour 10 000 fixé pour atteindre la couverture sanitaire universelle.

L’universitaire pousse également une approche populationnelle de la médecine. Il rappelle que les soins hospitaliers, hôpitaux, laboratoires, imagerie et plateaux techniques spécialisés confondus, ne pèseraient qu’environ 10 % dans les déterminants de la santé des populations, quand les facteurs génétiques et héréditaires en représenteraient près de 30 %. Le reste se joue dans l’environnement, les comportements, l’éducation, l’habitat et le revenu, autant de dimensions que la seule médecine de précision ne saurait couvrir à l’échelle d’un pays comme le Sénégal, où plus d’un tiers de la population vit en zone rurale.

Un test pour la gouvernance Faye-Sonko

La polémique arrive à un moment politique sensible. Le gouvernement d’Ousmane Sonko, installé en avril 2024, a inscrit la transparence de l’action publique et la modernisation du service de santé parmi ses priorités affichées. Le ministère de la Santé fait face à des revendications salariales anciennes, portées notamment par les syndicats des agents du ministère de la Santé et de l’action sociale, dont certaines formes de protestation consistent précisément à geler les tableaux de bord sanitaires. Arbitrer entre le droit syndical et la continuité de l’information publique devient un test de crédibilité.

Sur le plan juridique, le Sénégal dispose pourtant d’un arsenal pionnier en Afrique de l’Ouest avec la loi de 2008 sur la protection des données personnelles et la Commission de protection des données personnelles (CDP). Mais aucun texte ne qualifie précisément la rétention volontaire de données épidémiologiques par des agents publics. Ce vide laisse prospérer une zone grise que les débats universitaires, comme celui ouvert à l’USSD, poussent désormais à combler. Pour Dakar, clarifier ce régime reviendrait à affirmer, dans les faits, que l’information sanitaire relève du patrimoine commun et non d’une variable d’ajustement sociale.

Pour aller plus loin

Sénégal : la Gendarmerie revendique 88 filières de passeurs démantelées · Canaries : 757 migrants débarqués en provenance du Sénégal et de Gambie · La FSF encaisse 258,8 millions FCFA pour Sénégal-Soudan et promet un audit

J’aime ça : J’aime Chargement…