Le paiement du coupon de l’eurobond sénégalais 2033, exécuté le lundi 23 novembre 2026, ne relève pas de la routine comptable. En transférant environ 18,7 milliards de francs CFA, équivalents à 31,25 millions de dollars, aux porteurs de cette ligne obligataire, le Trésor public sénégalais a adressé un signal précis à la communauté financière internationale : la signature de l’État reste tenue, malgré un environnement politique et budgétaire particulièrement chargé. Le ministre des Finances, Cheikh Diba, joue sur cette ligne de crête depuis plusieurs mois.

Un coupon d’eurobond devenu test de crédibilité pour Dakar

La ponctualité du règlement importe autant que le montant. Sur les marchés secondaires, les obligations souveraines africaines libellées en devises se négocient en fonction de la probabilité perçue d’un défaut ou d’une restructuration. Chaque coupon honoré sans retard contribue à comprimer les spreads exigés par les investisseurs, et donc le coût des futures émissions. À l’inverse, le moindre doute sur la capacité du Trésor à servir sa dette extérieure se traduit mécaniquement par une hausse du rendement exigé, pouvant atteindre plusieurs centaines de points de base en quelques séances.

Le Sénégal dispose de plusieurs lignes d’eurobonds en circulation, émises au cours de la décennie précédente pour financer les grands chantiers d’infrastructures et les besoins de trésorerie liés au Plan Sénégal émergent. La ligne 2033 figure parmi les plus suivies par les gestionnaires spécialisés sur la dette émergente, notamment en raison de son profil de duration et de son taux de coupon. Le règlement opéré cette semaine s’inscrit dans un calendrier semestriel classique pour ce type d’instrument.

Reste que le contexte macroéconomique a profondément changé depuis l’émission. La révision à la hausse du déficit public sénégalais, révélée à la suite de l’audit commandé après l’alternance politique de 2024, a conduit les grandes agences de notation à dégrader la note souveraine du pays, qui évolue désormais en catégorie spéculative. Cette défiance se lit dans la valorisation des titres : plusieurs eurobonds sénégalais ont connu des épisodes de forte décote au cours des derniers trimestres.

Cheikh Diba et l’équation budgétaire sénégalaise

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, incarne la gestion de cette période d’ajustement. Inspecteur des impôts de formation, passé par la Direction générale du budget avant d’être propulsé au gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye en avril 2024, il hérite d’un héritage comptable complexe. Les travaux de la Cour des comptes et le réexamen des statistiques publiques ont mis en lumière un encours de dette publique sénégalaise supérieur à ce qui avait été initialement communiqué, bien au-delà du seuil communautaire de 70 % du PIB fixé par l’UEMOA.

Dans ce cadre, le dialogue avec le Fonds monétaire international a été suspendu puis repris, le temps de clarifier la trajectoire budgétaire. Un nouveau programme conditionnel est en cours de négociation, point d’ancrage attendu par les partenaires bilatéraux comme par les investisseurs privés. L’enjeu dépasse la seule gestion de la liquidité : il s’agit de restaurer un cadre de référence crédible permettant au pays de revenir à moyen terme sur les marchés internationaux à des conditions supportables.

Un précédent régional qui pèse sur les choix sénégalais

La prudence du Trésor s’explique aussi par les expériences récentes du continent. Le Ghana, en défaut sur sa dette extérieure commerciale fin 2022, a dû engager une restructuration longue et coûteuse de ses eurobonds, bouclée en 2024 au prix d’une décote substantielle pour les créanciers privés. La Zambie, en défaut depuis 2020, n’a trouvé un accord définitif qu’après plus de trois années de négociations sous l’égide du Cadre commun du G20. Dans les deux cas, le retour aux financements de marché s’est révélé long et onéreux.

Pour Dakar, ces précédents constituent autant de scénarios à éviter. Le service régulier des coupons, y compris celui du 23 novembre, participe d’une stratégie assumée : conserver le statut de débiteur en règle, ménager la possibilité d’une renégociation volontaire plutôt que subie, et préserver la capacité d’emprunt du pays auprès du marché régional de l’UEMOA, où le Trésor sénégalais reste l’un des principaux émetteurs. La prochaine échéance semestrielle de l’eurobond 2033, attendue au printemps 2027, constituera un nouveau rendez-vous observé à la loupe par les gérants obligataires.

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