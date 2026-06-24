Tradex distribue 10,5 milliards FCFA à ses actionnaires en 2025

La rémunération des actionnaires de Tradex SA au titre de 2025 atteindra près de 10,5 milliards FCFA, selon les arbitrages validés par le conseil d’administration de la société de distribution pétrolière camerounaise. Cette enveloppe représente près de 75% du résultat net dégagé sur l’exercice, soit 14,02 milliards FCFA, en léger retrait par rapport aux 14,89 milliards engrangés en 2024. Le repli du bénéfice n’entame ni la générosité du pay-out ni la dynamique commerciale du groupe.

Le chiffre d’affaires a en effet progressé de 4% sur un an, passant de 368,79 à 383,56 milliards FCFA. Le total de bilan ressort à 242,29 milliards FCFA, traduisant un renforcement régulier de la structure financière. Ces comptes ont été arrêtés le 18 juin 2026 par les administrateurs, qui ont salué la résilience d’un opérateur exposé à la volatilité des cours mondiaux, aux tensions au Moyen-Orient et aux perturbations logistiques persistantes sur les chaînes d’approvisionnement.

Une distribution captée majoritairement par la SNH

La répartition de cette enveloppe reflète fidèlement la géographie du capital. Premier actionnaire avec 54% des parts, la Société nationale des hydrocarbures empochera environ 5,7 milliards FCFA, consolidant une source de revenus non négligeable pour le bras armé pétrolier de l’État camerounais. Geogas Entreprise, qui détient 35% du tour de table, percevra près de 3,7 milliards FCFA, tandis que la Société africaine de participations (Socip), avec 11%, recevra un peu plus de 1,1 milliard FCFA.

Pour la SNH, ces remontées de dividendes interviennent à un moment où la holding doit boucler le financement de plusieurs projets lourds, à commencer par sa quote-part dans la future raffinerie de Kribi. La capacité de Tradex à générer un cash régulier, malgré un environnement instable, constitue donc un atout dans la consolidation des comptes du groupe public. Lors de l’examen des résultats, Nathalie Moudiki, présidente de séance, a évoqué une performance remarquable et anticipé des perspectives encore plus favorables pour 2026.

Le projet CSTAR, levier de croissance industrielle

Au-delà du dividende, le conseil d’administration a réaffirmé son alignement sur les chantiers stratégiques de la maison mère. Le projet CSTAR, qui prévoit l’érection d’une raffinerie et d’un dépôt de stockage à Kribi, occupe une place centrale dans la feuille de route. Pour Tradex, distributeur historique de produits pétroliers, l’opération offre la perspective d’un approvisionnement local sécurisé et de marges potentiellement améliorées sur le segment aval.

Depuis l’incendie qui a frappé la Société nationale de raffinage (Sonara) en 2019, le Cameroun importe la quasi-totalité de ses carburants finis. Cette dépendance pèse sur la balance des paiements et expose le marché intérieur aux à-coups des cotations internationales. Le retour d’une capacité de raffinage nationale, combiné à des infrastructures de stockage modernes, redessinerait l’équation économique des distributeurs. Tradex, présent également en Guinée équatoriale et au Tchad, entend capitaliser sur cette transformation pour étendre son empreinte régionale.

Une feuille de route 2026 sous contraintes externes

La reconduction d’Emmanuel Patrick Mvondo à la direction générale traduit la volonté du conseil d’inscrire la société dans la continuité opérationnelle. Avec un bénéfice maintenu au-dessus de 14 milliards FCFA, une trajectoire commerciale ascendante et un actionnariat satisfait, l’entreprise dispose de marges de manœuvre pour financer ses propres investissements tout en alimentant la trésorerie de ses actionnaires.

Reste que les perspectives 2026 ne sont pas exemptes d’aléas. L’évolution des prix du baril, la disponibilité des produits raffinés sur les marchés internationaux, l’intensité concurrentielle sur le marché camerounais et le calendrier effectif de mise en service des infrastructures de Kribi conditionneront la performance à venir. La capacité du groupe à maintenir un taux de distribution élevé sans compromettre ses capacités d’investissement constituera l’un des indicateurs à suivre. Selon Investir au Cameroun, les administrateurs misent sur une année 2026 plus dynamique encore que l’exercice écoulé.

Pour aller plus loin

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