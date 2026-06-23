Détroit d’Ormuz : la CEMAC retrouve une bouffée d’oxygène pétrolière

La réouverture du détroit d’Ormuz, couloir maritime par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial, redonne de l’air aux économies de la CEMAC. La zone, qui regroupe le Cameroun, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, voit ses équilibres macroéconomiques étroitement liés aux cours du brut. La levée des tensions dans le Golfe persique réduit la prime de risque qui s’était installée sur les marchés et atténue la pression sur les chaînes logistiques mondiales.

Un répit budgétaire pour les producteurs d’hydrocarbures

Quatre des six pays de la sous-région tirent l’essentiel de leurs ressources budgétaires de l’exploitation pétrolière. Le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Cameroun figurent parmi les producteurs historiques du golfe de Guinée, tandis que le Tchad exporte son brut via l’oléoduc reliant Doba au terminal camerounais de Kribi. Toute secousse sur les marchés énergétiques se répercute directement sur leurs recettes en devises et sur les réserves de change mutualisées à la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

La fermeture redoutée du détroit aurait pu doper temporairement les cours, offrant une fenêtre de recettes exceptionnelles. Mais l’effet pervers d’un tel scénario aurait été immédiat : envolée des coûts d’importation des produits raffinés, des biens manufacturés et des intrants agricoles, dans des économies structurellement dépendantes de l’extérieur. La stabilisation actuelle protège donc le pouvoir d’achat des ménages et soulage les finances publiques d’un choc inflationniste supplémentaire.

Logistique maritime et coûts d’importation

Au-delà du baril, c’est l’ensemble du commerce extérieur de la CEMAC qui bénéficie de la décrispation. Les ports de Douala, Kribi, Pointe-Noire, Libreville-Owendo et Bata reçoivent une part substantielle de leurs marchandises via des routes maritimes connectées au Golfe et à l’océan Indien. Les primes d’assurance maritime, qui s’étaient envolées avec la perspective d’un blocage, devraient retrouver des niveaux plus soutenables. Concrètement, cela signifie une baisse mécanique du coût des conteneurs et un allègement des marges logistiques répercutées sur les prix de détail.

Les opérateurs portuaires de la sous-région avaient anticipé un scénario de tension prolongée, avec rallongement des délais et déroutement de certaines lignes. La normalisation du trafic au large d’Hormuz autorise désormais une planification plus sereine des approvisionnements, en particulier pour les filières riz, blé, ciment et engrais, sensibles aux à-coups du fret.

Un signal pour les investisseurs et la BEAC

Pour la BEAC, gardienne du franc CFA d’Afrique centrale, la détente sur les marchés énergétiques constitue un argument supplémentaire dans la conduite de sa politique monétaire. La sous-région sort progressivement d’une séquence où l’inflation importée et la pression sur les réserves de change avaient contraint l’institution à durcir ses taux directeurs. Une accalmie durable sur le brut, conjuguée à des recettes pétrolières prévisibles, faciliterait un assouplissement progressif et redonnerait des marges de manœuvre aux États engagés dans des programmes avec le Fonds monétaire international (FMI).

Les agences de notation et les bailleurs multilatéraux observent également ces évolutions avec attention. Le risque géopolitique pesant sur les corridors énergétiques constitue depuis plusieurs années l’un des principaux facteurs de dégradation des perspectives souveraines des pays exportateurs. La réouverture du détroit, en réduisant la probabilité d’un choc systémique, améliore le profil de risque perçu de la zone et pourrait faciliter les prochaines opérations de mobilisation de ressources sur les marchés régionaux et internationaux.

Une dépendance structurelle qui demeure

Reste que la fenêtre actuelle ne doit pas masquer la vulnérabilité de fond. La CEMAC demeure tributaire d’un nombre restreint de matières premières et d’un environnement extérieur sur lequel elle n’a aucune prise. Les chantiers de diversification économique, de transformation locale et de souveraineté énergétique conservent toute leur pertinence. La volatilité du baril, les tensions récurrentes au Moyen-Orient et la transition énergétique mondiale dessinent un horizon où chaque accalmie peut se révéler temporaire.

Dans l’intervalle, les capitales de la sous-région disposent d’une fenêtre pour consolider leurs équilibres, reconstituer leurs marges et accélérer les réformes structurelles. Selon Financial Afrik, cette détente offre un véritable bol d’air stratégique aux économies de la communauté.

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