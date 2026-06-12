Washington et Téhéran : les contours d’un possible compromis stratégique

L’hypothèse d’une entente américano-iranienne refait surface dans les analyses publiées au Levant. D’après le quotidien libanais Al Akhbar, les canaux indirects entre Washington et Téhéran continuent de fonctionner, en dépit de la rhétorique d’affrontement affichée publiquement par les deux capitales. Cette dynamique discrète intéresse autant les capitales arabes que les places financières du Golfe, qui scrutent toute inflexion susceptible de modifier la prime de risque géopolitique régionale.

Le contexte est connu. Depuis le retrait américain de l’accord nucléaire de 2015, dit Plan d’action global commun (JCPOA), la trajectoire entre les deux pays oscille entre escalade contrôlée et tentatives de désescalade. Les guerres ouvertes à Gaza et au Liban, les frappes croisées entre Israël et l’Iran au printemps 2024 puis en 2025, ainsi que les tensions en mer Rouge ont rebattu les cartes. Téhéran a vu son architecture d’alliés régionaux fragilisée, tandis que l’administration américaine cherche à éviter un embrasement supplémentaire avant de redéployer ses moyens vers l’Indo-Pacifique.

Les ressorts d’un compromis discret entre Washington et Téhéran

L’analyse d’Al Akhbar insiste sur la convergence d’intérêts conjoncturels. Du côté américain, la priorité affichée est d’éviter une guerre régionale d’ampleur, coûteuse politiquement et militairement, tout en maintenant la pression sur le programme nucléaire iranien. Du côté iranien, la nécessité de desserrer l’étau des sanctions, de stabiliser une économie sous tension et de préserver les acquis stratégiques régionaux pèse sur le calcul de la République islamique.

Concrètement, le compromis évoqué reposerait sur des équilibres tacites plutôt que sur un traité formel. Un plafonnement de l’enrichissement d’uranium en deçà du seuil militaire, une certaine retenue sur les fronts irakien et yéménite, ainsi qu’un assouplissement sélectif des sanctions touchant les exportations pétrolières iraniennes figurent parmi les paramètres évoqués. La méthode n’est pas inédite : elle prolonge la diplomatie des intermédiaires, où le Sultanat d’Oman, le Qatar et la Suisse jouent traditionnellement un rôle de boîte aux lettres.

Une équation régionale sous tension permanente

Pour les capitales arabes, l’éventualité d’un arrangement bilatéral entre Washington et Téhéran nourrit deux lectures opposées. Riyad et Abou Dhabi, qui ont renoué avec l’Iran en 2023 sous l’égide de Pékin, pourraient y voir un facteur supplémentaire de désescalade régionale, propice à leurs ambitions économiques. Les pétromonarchies redoutent toutefois d’être tenues à l’écart des paramètres essentiels, comme ce fut le cas lors de la négociation du JCPOA il y a une décennie.

À Tel-Aviv, la perspective d’un accommodement entre l’administration américaine et la République islamique heurte frontalement la doctrine de pression maximale défendue par le gouvernement israélien. La crainte d’une normalisation rampante du seuil nucléaire iranien continue de structurer les calculs sécuritaires. Le dossier libanais, où le Hezbollah demeure un acteur central malgré les coups encaissés, constitue un autre point de friction. Al Akhbar, proche des positions de la résistance, lit la séquence comme une reconfiguration où Téhéran préserverait ses cartes maîtresses, quitte à concéder des ajustements de surface.

Marchés énergétiques et souveraineté financière

Sur le plan économique, toute inflexion du régime de sanctions américaines pèserait immédiatement sur le marché pétrolier. Les exportations iraniennes ont déjà retrouvé en 2024 un niveau supérieur à 1,5 million de barils par jour, principalement vers la Chine. Un assouplissement officiel pourrait remettre sur le marché plusieurs centaines de milliers de barils supplémentaires, avec des conséquences directes sur les budgets des États producteurs africains et moyen-orientaux.

Les autorités monétaires régionales suivent également les développements de près. La levée éventuelle de certaines restrictions visant la banque centrale iranienne ouvrirait des perspectives pour les corridors de paiement vers l’Asie, déjà partiellement déconnectés du système SWIFT. Dans le même temps, les efforts de dédollarisation portés par les BRICS, auxquels l’Iran a adhéré en 2024, gagneraient en substance opérationnelle.

Reste que l’histoire des négociations entre Washington et Téhéran enseigne la prudence. Les fenêtres d’opportunité se referment vite, sous l’effet d’incidents militaires ou de basculements politiques internes. La séquence en cours sera scrutée à l’aune de signaux concrets : autorisations d’exportation, déblocage d’avoirs gelés, calendrier des inspections de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Selon Al Akhbar, le compromis se construit à bas bruit, loin des projecteurs.

Pour aller plus loin

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