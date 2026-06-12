Liban : Trump annonce un accord pour mettre fin à la guerre, Téhéran réservée

Le président américain Donald Trump a fait état d’un accord destiné à mettre un terme à la guerre au Liban, en prenant soin de distinguer cette initiative d’un simple cessez-le-feu. Selon la formulation revendiquée par Washington, il s’agirait de « mettre fin à l’état de guerre » entre Israël et le Liban, et non d’instaurer une pause provisoire des hostilités. Cette nuance sémantique recouvre des enjeux politiques considérables, alors que la République islamique d’Iran, parrain historique du Hezbollah, accueille l’annonce avec une réserve marquée.

L’initiative américaine s’inscrit dans le prolongement d’une séquence diplomatique entamée depuis plusieurs mois autour du dossier libanais. Washington entend capitaliser sur l’affaiblissement militaire du Hezbollah, consécutif aux frappes israéliennes massives de 2024, pour imposer une architecture politique nouvelle. L’objectif affiché par la Maison-Blanche dépasse la stabilisation de la ligne bleue : il s’agit d’inscrire dans la durée un règlement qui désamorcerait la posture de confrontation entretenue depuis 2006 entre l’État hébreu et son voisin du Nord.

Une annonce américaine qui redéfinit le cadre du conflit libanais

En insistant sur la fin de « l’état de guerre » plutôt que sur un cessez-le-feu, Donald Trump déplace volontairement le centre de gravité du dossier. La rhétorique adoptée renvoie aux accords de paix signés par Israël avec l’Égypte en 1979, puis avec la Jordanie en 1994, et plus récemment aux accords d’Abraham de 2020. Cette filiation revendiquée laisse entendre que l’administration américaine cherche à arrimer le Liban à un processus de normalisation régionale, dont les Émirats arabes unis et Bahreïn furent les premiers signataires.

Reste que la situation libanaise présente des spécificités qui compliquent la transposition d’un tel schéma. Le Hezbollah, bien qu’affaibli, demeure une force politique et militaire structurante au sein du système confessionnel libanais. Le mouvement chiite conserve une représentation parlementaire et gouvernementale, et son désarmement total reste un sujet hautement inflammable pour l’équilibre interne du pays. Les autorités de Beyrouth, soucieuses de préserver la paix civile, marchent sur une ligne de crête entre les pressions américaines, les exigences israéliennes et la réalité du tissu politique national.

Téhéran sur la réserve, le Hezbollah dans une posture défensive

La capitale iranienne a réagi avec circonspection à l’annonce de Donald Trump. Sans rejeter frontalement l’initiative, les autorités iraniennes laissent entendre qu’elles attendent de connaître les modalités précises du dispositif avant de se prononcer. Cette prudence traduit le dilemme stratégique auquel fait face la République islamique : préserver son influence régionale via l’« axe de la résistance », tout en évitant un nouvel embrasement militaire qui pourrait l’entraîner directement dans une confrontation avec Israël et les États-Unis.

Pour le Hezbollah, l’équation est plus délicate encore. Le mouvement, dont une partie significative de la chaîne de commandement a été décimée durant les opérations israéliennes, doit ménager son socle électoral chiite tout en évitant d’apparaître comme l’obstacle à un règlement plébiscité par une opinion libanaise épuisée. La perspective d’un accord global pourrait l’obliger à accepter, sous une forme à négocier, un encadrement de son arsenal, ce que sa doctrine fondatrice a toujours refusé.

Un test pour la diplomatie régionale et les capitales arabes

L’annonce américaine engage également les acteurs arabes du dossier. L’Arabie saoudite, l’Égypte et le Qatar suivent de près l’évolution du dossier libanais, qu’ils considèrent comme un baromètre de la capacité de Washington à stabiliser le Levant. Riyad, en particulier, conditionne depuis plusieurs mois sa propre trajectoire de normalisation avec Israël à des avancées tangibles sur les fronts palestinien et libanais.

La réussite ou l’échec de l’initiative présidentielle américaine pèsera durablement sur la crédibilité de la diplomatie de Donald Trump au Moyen-Orient. Une consolidation effective d’un règlement libanais offrirait à la Maison-Blanche un argument de poids dans la perspective d’un grand marchandage régional incluant le dossier iranien. À l’inverse, un retour aux hostilités ferait courir le risque d’un embrasement aux conséquences imprévisibles pour les capitales du Golfe et pour les routes énergétiques mondiales. Selon Al Akhbar, Téhéran a choisi pour l’heure d’observer, sans s’engager.

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