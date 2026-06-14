Nucléaire iranien : un responsable israélien dénonce un accord nuisible

Le dossier nucléaire iranien continue de fracturer le partenariat stratégique entre Israël et les États-Unis. Un haut responsable israélien, cité par la presse libanaise, a affirmé que l’accord en cours de négociation entre l’administration américaine et la République islamique d’Iran serait « mauvais » et porterait directement atteinte aux intérêts sécuritaires de son pays. La déclaration, brève mais incisive, traduit l’inquiétude persistante du cabinet de Benyamin Netanyahou face à un éventuel retour à un cadre diplomatique inspiré du Plan d’action global commun (JCPOA) signé en 2015 puis abandonné par Donald Trump en 2018.

Tel-Aviv durcit le ton face à la diplomatie nucléaire

La sortie publique de ce cadre israélien s’inscrit dans une séquence diplomatique tendue, marquée par la reprise de canaux de discussion entre Washington et Téhéran. Pour l’establishment sécuritaire israélien, tout texte qui ne démantèle pas l’architecture d’enrichissement de l’uranium iranien constitue un échec stratégique. La position israélienne, constante depuis une décennie, considère que seules des restrictions irréversibles, assorties d’un régime d’inspections renforcé, peuvent éloigner durablement la perspective d’un seuil nucléaire militaire pour la République islamique.

Cette ligne dure se nourrit également des évolutions récentes du programme iranien. Téhéran a poursuivi l’enrichissement d’uranium à des taux nettement supérieurs aux plafonds fixés par l’accord de Vienne, réduisant mécaniquement le temps d’alerte (breakout time) dont disposeraient les services occidentaux pour réagir à une éventuelle militarisation. Dans ce contexte, tout compromis qui figerait les capacités actuelles, plutôt que de les démanteler, est perçu à Tel-Aviv comme une normalisation déguisée d’un acquis technologique stratégique.

Une fracture diplomatique aux implications régionales

La déclaration israélienne intervient alors que plusieurs capitales du Golfe observent avec une prudence croissante l’évolution du dossier. Riyad et Abou Dhabi, longtemps alignés sur la lecture israélienne d’une menace iranienne existentielle, ont récemment diversifié leurs approches, jusqu’à renouer avec Téhéran sous médiation chinoise en mars 2023. Cette recomposition régionale rend la position de Tel-Aviv plus solitaire qu’elle ne l’a été depuis longtemps, en dépit du soutien renouvelé de Washington à la sécurité d’Israël.

Sur le plan opérationnel, l’armée israélienne maintient une posture de menace militaire crédible contre les installations nucléaires iraniennes, en particulier les sites de Natanz et de Fordow. Les frappes réciproques d’avril et d’octobre 2024 entre les deux pays ont par ailleurs démontré que le seuil de l’affrontement direct, longtemps tabou, n’est plus inviolable. Toute conclusion d’un accord à Washington sans coordination étroite avec Tel-Aviv pourrait fragiliser le crédit de la menace israélienne et, paradoxalement, encourager Téhéran à temporiser sur les concessions de fond.

Le calcul politique de Netanyahou

Pour Benyamin Netanyahou, la dénonciation publique d’un accord en négociation relève aussi d’un calcul politique interne. Affaibli par la prolongation de la guerre à Gaza et par les divisions de sa coalition, le Premier ministre israélien trouve dans le dossier iranien un terrain de remobilisation de son socle électoral, traditionnellement sensible aux thématiques sécuritaires. La rhétorique d’un accord « nuisible » permet en outre de préempter toute critique en cas de signature, en positionnant Israël comme la victime annoncée d’un compromis américain.

Reste que la marge de manœuvre de Tel-Aviv face à une décision souveraine de la Maison-Blanche demeure étroite. Les précédents de 2015 ont montré qu’Israël peut peser sur le débat au Congrès américain, mobiliser ses relais médiatiques et techniques, mais difficilement empêcher un accord soutenu par l’exécutif américain. La question, désormais, porte moins sur l’opportunité de l’accord que sur les garanties bilatérales que Washington consentira à offrir à son allié pour compenser ce que ce dernier perçoit comme une concession de trop. Selon Al Akhbar, le responsable israélien a insisté sur le fait que les intérêts de son pays seraient directement lésés par le texte en discussion.

Pour aller plus loin

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