Zone CIMA : le Sénégal devient le deuxième marché de l’assurance

Le secteur de l’assurance au Sénégal consolide sa trajectoire ascendante. Le marché national affiche désormais un chiffre d’affaires de 311 milliards de FCFA, ce qui le propulse à la deuxième place de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA), juste derrière la Côte d’Ivoire. Cette performance marque un basculement dans la hiérarchie d’un espace qui regroupe quatorze pays d’Afrique francophone et qui constitue l’un des principaux baromètres de la pénétration financière du continent.

Un repositionnement stratégique dans la zone CIMA

Longtemps cantonné aux places de troisième ou quatrième rang, le marché sénégalais a opéré une remontée significative ces dernières années. Le franchissement du seuil des 311 milliards de FCFA traduit à la fois l’élargissement de l’assiette des assurés, la diversification des produits commercialisés et la montée en puissance des branches vie. Cette dynamique s’inscrit dans une zone CIMA dont les primes cumulées dépassent désormais largement la barre des 1 500 milliards de FCFA, portée par la digitalisation progressive de la distribution et par l’apparition de nouveaux acteurs régionaux.

Le positionnement de Dakar derrière Abidjan, qui demeure la locomotive historique, confirme la bipolarisation du marché ouest-africain de l’assurance. Les deux capitales concentrent à elles seules une part dominante des primes émises dans l’espace francophone, reléguant des places autrefois influentes comme Douala ou Libreville à un rôle secondaire. Pour les opérateurs panafricains, cette concentration géographique structure les choix d’implantation, les politiques d’investissement et les arbitrages capitalistiques.

Les ressorts d’une croissance accélérée

Plusieurs facteurs expliquent la performance du marché sénégalais. La bancassurance, en plein essor grâce au maillage des établissements de crédit, contribue à élargir la base des souscripteurs au-delà des cercles traditionnels d’assurés. Les produits d’assurance vie, longtemps marginaux dans une zone où la prévoyance reposait surtout sur les solidarités familiales, connaissent une montée en charge tirée par l’émergence d’une classe moyenne urbaine. Les branches automobile et santé, soutenues par l’expansion du parc roulant et par l’effort de couverture sanitaire universelle, complètent ce tableau.

La régulation joue également un rôle décisif. Le relèvement du capital social minimum imposé par la CIMA, fixé à un milliard de FCFA pour les sociétés agréées, a entraîné un assainissement du paysage et favorisé la consolidation. Les compagnies sénégalaises, contraintes de renforcer leurs fonds propres, ont gagné en solidité prudentielle et en capacité de souscription. Cette discipline financière rassure les réassureurs internationaux et facilite l’accès aux capacités de couverture pour les grands risques industriels.

Des enjeux de souveraineté financière

Au-delà des chiffres, la montée en puissance du Sénégal sur le marché de l’assurance touche à la question de la souveraineté financière. Les primes collectées constituent une ressource d’épargne longue, susceptible d’être réinvestie dans l’économie nationale via les marchés obligataires régionaux ou le financement des infrastructures. La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), basée à Abidjan, capte une part croissante de ces flux, mais Dakar entend retenir davantage de cette manne pour financer ses propres projets de développement.

Reste un défi structurel : le taux de pénétration de l’assurance demeure inférieur à 2 % du PIB dans la quasi-totalité des pays de la zone CIMA, très loin des standards des économies émergentes d’Asie ou d’Amérique latine. Le Sénégal, malgré sa progression en valeur absolue, n’échappe pas à cette contrainte. L’informalité d’une large partie de l’activité économique, la faiblesse de la culture assurantielle et le coût perçu des polices freinent encore l’élargissement du marché. Les autorités misent sur la micro-assurance, les produits indiciels en agriculture et l’inclusion numérique pour franchir un nouveau palier.

Pour les compagnies présentes localement, qu’il s’agisse des filiales de groupes panafricains comme Sunu, NSIA ou Sanlam, ou d’acteurs domestiques, le défi consiste désormais à transformer cette croissance en rentabilité durable. La concurrence se durcit, les marges techniques s’érodent sur certaines branches, et la pression réglementaire continue de monter. Le deuxième rang gagné en zone CIMA n’est qu’une étape dans une bataille où les positions restent ouvertes. Selon Financial Afrik, le marché sénégalais conforte ainsi son statut de pôle assurantiel majeur d’Afrique de l’Ouest francophone.

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