Gabon : un eurobond d’1,5 milliard de dollars confié à Société Générale

Le Gabon s’apprête à contracter un nouvel emprunt d’1,5 milliard de dollars sur les marchés internationaux, une opération dont le mandat aurait été attribué au groupe bancaire français Société Générale sans qu’aucune annonce publique n’ait été faite à ce jour. Inscrit au cœur du Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, ce financement représente l’un des engagements extérieurs les plus lourds contractés par Libreville ces dernières années. La Commission des finances de l’Assemblée nationale en a entamé l’examen le 10 juin, dans un contexte de tension persistante sur les comptes publics gabonais.

Une opération d’envergure aux retombées budgétaires lourdes

Selon les évaluations d’un économiste de l’Institut national des sciences de gestion (INSG) relayées par la presse gabonaise, le service de la dette associé à cette émission obligataire oscillerait entre 95 et 110 milliards de francs CFA d’intérêts annuels, sur une durée de dix ans. Sur la décennie, la charge cumulée d’intérêts pourrait ainsi approcher les 1 100 milliards de FCFA, soit l’équivalent d’une fraction significative des recettes fiscales annuelles du pays. Cette ponction récurrente pèsera mécaniquement sur les marges budgétaires de l’État, déjà contraintes par les engagements antérieurs.

Le choix d’un eurobond libellé en devise étrangère expose en outre le Trésor gabonais au risque de change. Toute dépréciation du franc CFA face au dollar renchérirait automatiquement le coût du remboursement en monnaie locale. Cette vulnérabilité est d’autant plus préoccupante que le pays a déjà mobilisé à plusieurs reprises les marchés internationaux au cours de la dernière décennie, avec un encours de dette extérieure en hausse.

Société Générale, arrangeur discret d’un mandat sensible

L’attribution du mandat d’arrangement à Société Générale n’a fait l’objet d’aucune communication officielle des autorités gabonaises, qu’il s’agisse du ministère de l’Économie, de la Direction générale du Trésor ou de la Présidence de la transition. Ce silence détonne avec les pratiques observées dans d’autres juridictions africaines, où la désignation d’une banque chef de file s’accompagne généralement d’un communiqué institutionnel précisant les conditions de l’opération, sa maturité et son rendement indicatif.

La banque française, historiquement implantée en Afrique centrale via sa filiale locale, dispose d’une expertise reconnue dans le montage d’eurobonds souverains pour les États de la zone CEMAC. Reste que l’absence de publicité autour du mandat alimente les interrogations sur la transparence du processus d’appel d’offres et sur les commissions versées à l’arrangeur. Dans les opérations comparables, les frais de structuration et de placement représentent généralement entre 0,5 % et 1 % du montant levé, soit potentiellement plusieurs millions de dollars dans le cas présent.

Un test de gouvernance pour la transition gabonaise

L’examen parlementaire du PLFR 2026 intervient à un moment charnière pour les autorités issues du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Libreville a multiplié les annonces de rupture avec les pratiques de l’ère précédente, mettant en avant l’orthodoxie budgétaire et la lutte contre la corruption. La discrétion entourant un emprunt de cette ampleur risque toutefois d’entamer le crédit de ce discours, alors que les bailleurs multilatéraux, au premier rang desquels le Fonds monétaire international, surveillent de près la trajectoire d’endettement du pays.

Par ailleurs, les députés membres de la Commission des finances sont placés devant un choix délicat. Approuver l’opération sans débat approfondi reviendrait à valider un engagement décennal de plusieurs centaines de milliards de FCFA sur la base d’informations parcellaires. À l’inverse, en exiger la renégociation publique pourrait fragiliser le calendrier de placement et renchérir les conditions financières exigées par les investisseurs internationaux, particulièrement attentifs au profil de risque des émetteurs africains depuis les épisodes de tensions sur les dettes souveraines de 2023-2024.

L’enjeu dépasse la seule question comptable. Il touche à la capacité du Gabon à articuler souveraineté financière, soutenabilité de la dette et exigence démocratique de redevabilité. Le sort réservé par l’Assemblée à ce volet du PLFR 2026 fournira un indicateur précieux sur la marge d’autonomie réelle du Parlement face à l’exécutif en matière budgétaire. Selon Gabon Review.

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