Abidjan clôture une semaine culturelle et technologique avec la Corée

La coopération entre la Côte d’Ivoire et la Corée du Sud a franchi une nouvelle étape à Abidjan, où une semaine dédiée aux échanges culturels et à l’innovation vient de s’achever. L’événement, organisé sous l’égide de la représentation diplomatique coréenne, a mêlé démonstrations technologiques, animations artistiques et rencontres institutionnelles, dans une capitale ivoirienne devenue point d’ancrage régional pour les partenariats asiatiques.

Cette manifestation s’inscrit dans une trajectoire plus large. Depuis plusieurs années, Séoul multiplie les gestes diplomatiques à destination de l’Afrique subsaharienne, avec un accent particulier sur les pays francophones à forte croissance. La Côte d’Ivoire, dont le produit intérieur brut a progressé à un rythme soutenu au cours de la dernière décennie, figure désormais parmi les partenaires prioritaires du gouvernement coréen sur le continent.

Une diplomatie culturelle au service des intérêts économiques

Le programme d’Abidjan a combiné démonstrations de la vague culturelle coréenne, communément désignée sous le terme de hallyu, et présentation de solutions technologiques. Séoul déploie depuis une vingtaine d’années une stratégie assumée de soft power, où la musique, l’audiovisuel et la gastronomie servent de porte d’entrée à des relations économiques plus structurantes. Le public ivoirien, particulièrement réceptif aux productions coréennes chez les jeunes générations, offre un terreau favorable à cette approche.

Cette semaine d’échanges est intervenue alors que les autorités ivoiriennes cherchent à diversifier leurs partenariats extérieurs. Longtemps dominées par les liens avec la France et l’Union européenne, les relations économiques d’Abidjan s’ouvrent désormais vers l’Asie, la Turquie et les monarchies du Golfe. Dans cette recomposition, la Corée du Sud met en avant ses atouts industriels et technologiques, notamment dans les télécommunications, la construction navale et l’automobile.

L’innovation technologique comme vitrine du partenariat

Au-delà du volet culturel, les organisateurs ont placé l’innovation au cœur du dispositif. Séoul dispose d’un savoir-faire reconnu dans les infrastructures numériques, les villes intelligentes et l’administration électronique, autant de domaines dans lesquels la Côte d’Ivoire affiche des besoins importants. L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) intervient déjà sur plusieurs projets en Afrique de l’Ouest, allant de la formation professionnelle à la modernisation des services publics.

Concrètement, les entreprises coréennes lorgnent les marchés d’équipement liés au Programme national de développement de la Côte d’Ivoire, dont les besoins en financements dépassent plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Les secteurs des transports urbains, de l’énergie et de la santé numérique concentrent l’essentiel des appétits. Samsung, LG et Hyundai disposent déjà de positions commerciales sur le marché ivoirien, mais la présence industrielle coréenne reste très en retrait de celle de la Chine ou du Japon.

La dimension universitaire n’a pas été négligée. Des bourses d’études, des programmes d’échange et des collaborations entre établissements ivoiriens et coréens ont été évoqués durant la semaine. Ce volet éducatif constitue un levier déterminant pour installer durablement l’influence coréenne, en formant une génération de cadres ivoiriens familiers des standards technologiques et managériaux de Séoul.

Un positionnement asiatique en recomposition sur le continent

La séquence abidjanaise doit être lue au regard de la compétition croissante entre puissances asiatiques en Afrique. Pékin conserve une longueur d’avance considérable, avec des engagements financiers massifs dans les infrastructures. Tokyo, à travers la TICAD, entretient un dialogue institutionnalisé de longue date. Séoul, arrivé plus tard, cherche à se différencier par la qualité technologique et un discours moins hégémonique, plus centré sur le transfert de compétences.

Le sommet Corée-Afrique organisé en juin 2024, qui avait rassemblé une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement africains, avait posé les jalons de cette montée en puissance. Les annonces de financement et les accords bilatéraux conclus à cette occasion se traduisent aujourd’hui par des initiatives de terrain, dont la semaine d’Abidjan constitue une déclinaison visible. Reste à mesurer, dans les prochains trimestres, la capacité des deux parties à convertir cette dynamique en contrats structurants et en investissements productifs sur le sol ivoirien.

Selon Abidjan.net.

Pour aller plus loin

Bassirou Diomaye Faye à Freetown pour la 69e session de la Cedeao · Macky Sall à l’ONU : Adama Barrow apporte le soutien de la Gambie · Macky Sall à Dakar le 17 juillet pour rencontrer Diomaye Faye

J’aime ça : J’aime chargement…