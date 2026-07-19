Bassirou Diomaye Faye à Freetown pour la 69e session de la Cedeao

Le chef de l’État sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce week-end à Freetown, capitale de la Sierra Leone, pour la 69e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Ce déplacement de deux jours s’inscrit dans un calendrier diplomatique dense pour Dakar, alors que l’organisation régionale traverse l’une des phases les plus délicates de son histoire depuis sa création en 1975.

Un sommet sous tension à Freetown

La rencontre de Freetown intervient dans une séquence particulièrement chargée pour l’organisation ouest-africaine. Le retrait officialisé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, désormais réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), a redessiné la géographie institutionnelle du bloc. Les quinze devenus douze doivent aujourd’hui repenser leurs équilibres internes, qu’il s’agisse de la libre circulation, du tarif extérieur commun ou de la coopération sécuritaire face à l’extension des groupes armés jihadistes.

Pour la présidence sierra-léonaise, incarnée par Julius Maada Bio, ce sommet représente un test grandeur nature. Freetown entend démontrer sa capacité à porter un agenda régional crédible, entre relance économique, gouvernance démocratique et sécurité maritime dans le golfe de Guinée. La présence de Bassirou Diomaye Faye, l’un des plus jeunes chefs d’État du continent, est perçue comme un signal politique fort adressé aux opinions publiques ouest-africaines.

Dakar, voix médiane dans la crise avec l’AES

Depuis son arrivée au palais de la République en avril 2024, le président sénégalais s’est positionné comme un interlocuteur de dialogue avec les régimes militaires de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Cette posture, assumée dès les premières semaines de son mandat, a valu à Dakar un rôle de médiateur informel entre la Cedeao et les capitales sahéliennes. Le chef de l’État avait effectué, au lendemain de son investiture, une tournée qui l’avait conduit dans plusieurs pays de la région pour tenter de préserver les acquis d’intégration.

À Freetown, cette diplomatie de proximité sera de nouveau à l’épreuve. Les discussions devraient porter sur les modalités concrètes de séparation avec les États de l’AES, notamment sur la circulation des personnes et des biens, la reconnaissance des documents administratifs et le sort des fonctionnaires communautaires ressortissants des trois pays. Le passeport Cedeao, symbole visible de l’intégration, cristallise à lui seul l’ampleur des ajustements à négocier.

Sécurité, économie et gouvernance au menu

Au-delà du dossier sahélien, la 69e session ordinaire abordera les questions structurantes pour l’avenir du bloc. La monnaie unique, l’éco, projet régulièrement reporté depuis plus d’une décennie, refera surface dans les échanges. La feuille de route adoptée en décembre 2019 par les chefs d’État peine à trouver sa traduction opérationnelle, faute de convergence macroéconomique suffisante entre les économies membres.

Le volet sécuritaire retiendra également l’attention. La piraterie dans le golfe de Guinée, les trafics transfrontaliers et la porosité des frontières nord constituent autant de menaces communes. Les discussions sur la Force en attente de la Cedeao, dont le principe avait été acté en 2024 mais dont le financement reste incertain, devraient reprendre. Le budget estimé, plusieurs centaines de millions de dollars par an, se heurte à la frilosité de certains partenaires internationaux.

Pour le Sénégal, ce sommet est aussi l’occasion de consolider un positionnement diplomatique. Membre fondateur de la Cedeao, Dakar défend historiquement une vision d’intégration ouverte, articulée à l’Union africaine et au multilatéralisme. La délégation sénégalaise devrait plaider pour le maintien d’une approche pragmatique vis-à-vis de l’AES, en privilégiant les canaux techniques et sectoriels lorsque la rupture politique est consommée. Selon Dakaractu, la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Freetown s’étalera sur deux jours pleins.

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