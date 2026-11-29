L’accord FMI-Sénégal du 1er septembre 2026, annoncé par la mission du Fonds à l’issue de plusieurs cycles de négociations, referme une séquence inhabituelle. Dakar avait tenu plusieurs mois sans signer, dans un contexte où la plupart des partenaires attendaient un geste rapide du gouvernement. Dans une tribune publiée par Financial Afrik, l’économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé lit cette signature comme le symptôme d’une dépendance structurelle, et pose une question peu entendue dans les enceintes officielles : à quoi sert réellement le Fonds monétaire international pour un pays comme le Sénégal ?

Un accord FMI-Sénégal qui clôt une séquence de résistance

La conclusion de ce programme intervient après une période où l’exécutif sénégalais avait affiché sa volonté de redéfinir les termes de la relation avec Washington. Demba Moussa Dembélé associe explicitement le dénouement des discussions au départ d’Ousmane Sonko du gouvernement, qu’il présente comme un tournant politique ayant pesé sur l’issue des négociations. L’économiste y voit moins une convergence technique qu’un basculement de rapport de force.

Cette lecture n’est pas isolée dans le débat intellectuel ouest-africain. Depuis l’ajustement structurel des années 1980 et la dévaluation du franc CFA de janvier 1994, le Sénégal a enchaîné sans véritable interruption programmes d’ajustement, facilités élargies de crédit et instruments de soutien à la politique économique. Chaque séquence a alimenté une critique récurrente des conditionnalités, portée aussi bien par les économistes hétérodoxes que par une partie des syndicats et des organisations paysannes.

Demba Moussa Dembélé s’inscrit dans cette filiation. Longtemps engagé au sein du Forum africain des alternatives, il défend depuis les années 2000 une ligne constante : les programmes du Fonds reproduiraient des recettes macro-financières peu adaptées aux économies ouest-africaines, en privilégiant la discipline budgétaire au détriment de l’investissement productif. Sa tribune de septembre 2026 prolonge ce raisonnement en l’appliquant à un gouvernement qui, précisément, s’était construit sur une promesse de rupture.

Le Sénégal face aux contraintes d’un programme du FMI

Au-delà de la controverse, l’accord replace Dakar dans la catégorie des économies sous surveillance rapprochée. Un programme avec le Fonds, quel que soit son format, suppose généralement un cadrage précis du déficit public, une trajectoire de la dette, une revue périodique des finances et, souvent, des mesures touchant les subventions, la masse salariale ou la fiscalité. Ces paramètres conditionnent les décaissements et servent de signal aux autres créanciers, notamment les banques multilatérales et les investisseurs des marchés eurobonds.

L’enjeu est d’autant plus sensible que le Sénégal est entré dans le cycle d’exploitation des hydrocarbures avec le démarrage du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim, opéré avec la Mauritanie, et du champ pétrolier de Sangomar. Les recettes attendues, encore modestes au regard du besoin de financement, ouvrent un débat classique dans les pays producteurs : affecter la rente au désendettement, à l’investissement public ou à des transferts sociaux. Un programme du Fonds tend à orienter cet arbitrage vers la consolidation budgétaire, ce que contestent précisément les économistes proches de la position de Demba Moussa Dembélé.

Une critique qui dépasse le cas sénégalais

Le texte publié par Financial Afrik fait écho à une contestation plus large qui traverse l’Afrique de l’Ouest depuis les transitions politiques au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Dans plusieurs capitales, l’idée d’un modèle de financement alternatif, moins exposé aux conditionnalités, a gagné du terrain, sans pour autant déboucher sur une architecture opérationnelle. La Banque africaine de développement, l’initiative de restructuration du G20 dite Cadre commun, ou encore les financements bilatéraux chinois et émiratis offrent des voies partielles, mais n’ont pas remplacé le rôle d’assureur en dernier ressort du Fonds.

Reste que la portée politique d’un accord avec le FMI dépasse ses clauses techniques. Pour un gouvernement issu d’une victoire électorale fondée sur la souveraineté économique, signer un programme revient à assumer une tension entre discours et contraintes. La tribune de Demba Moussa Dembélé agit comme un rappel adressé à l’exécutif sénégalais : l’opinion informée lira la mise en œuvre du programme comme un test de cohérence, revue après revue, jusqu’au terme du cycle ouvert le 1er septembre 2026.

Pour aller plus loin

La CUA et l’OCDE évaluent la trajectoire de la dette sénégalaise · L’Afrique du Sud retrouve l’investment grade, les capitaux étrangers reviennent · Le FMI valide un programme de 310,59 millions de DTS pour la Guinée

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