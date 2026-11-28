Le programme FMI-Guinée approuvé le 23 novembre 2026 engage le pays sur un horizon de quatre exercices budgétaires, de 2026 à 2029. Le montant retenu, 310,59 millions de droits de tirage spéciaux, équivaut à environ 425 millions de dollars au cours annoncé par les autorités. L’enveloppe, modeste rapportée au produit intérieur brut guinéen, n’a pas vocation à combler un besoin de financement massif : elle sert plutôt d’ancrage à une discipline macroéconomique que Conakry devra tenir pendant la phase de montée en puissance du méga-projet minier de Simandou.

Un accord FMI calibré pour prévenir le syndrome minier

Le choix du calendrier n’est pas anodin. La Guinée se prépare à exploiter l’un des plus importants gisements de fer à haute teneur encore inexploités sur la planète, un actif dont la mise en service a été repoussée à plusieurs reprises depuis la première attribution des blocs dans les années 1990. Le projet, situé dans le sud-est du pays, implique des infrastructures ferroviaires et portuaires de plusieurs centaines de kilomètres, conçues pour évacuer la production vers l’Atlantique. L’arrivée de ces volumes sur le marché international, à partir de la fin de la décennie, promet un bond des recettes d’exportation et fiscales, mais aussi un risque bien documenté dans la littérature économique.

Ce risque porte un nom : la maladie hollandaise, phénomène observé aux Pays-Bas après la découverte du gisement gazier de Groningue en 1959, et depuis étudié dans la plupart des économies rentières. L’appréciation du taux de change réel, la contraction des secteurs manufacturier et agricole, l’inflation des dépenses publiques et la dépendance aux cours mondiaux constituent les symptômes classiques. Les précédents africains sont nombreux : l’Angola pétrolier des années 2010, la Zambie du cuivre ou encore la République démocratique du Congo du cobalt ont tous été confrontés à cette équation, avec des résultats budgétaires contrastés.

Discipline budgétaire et conditionnalités avant la manne du fer

Les programmes conclus avec le Fonds s’appuient habituellement sur un jeu de conditionnalités portant sur le solde primaire, la gestion de la dette publique, la rationalisation des subventions aux carburants et à l’électricité, ainsi que sur la transparence des recettes extractives. La Guinée n’est pas une inconnue pour l’institution de Washington : plusieurs facilités élargies de crédit ont été conclues au cours des deux dernières décennies, avec des interruptions liées aux ruptures politiques, notamment après le coup d’État de septembre 2021 qui a porté le Comité national du rassemblement pour le développement au pouvoir.

La trajectoire récente des finances publiques guinéennes reste marquée par un déficit contenu et une dette publique considérée comme soutenable par les analyses conjointes FMI-Banque mondiale, mais dont la composition s’est alourdie en devises. Dans ce contexte, un cadrage pluriannuel offre à Conakry un sceau de crédibilité auprès des créanciers bilatéraux et des investisseurs privés, à l’heure où le financement des infrastructures associées à Simandou mobilise des capitaux chinois, singapouriens et occidentaux.

Simandou, variable centrale des comptes guinéens

Le gisement de Simandou est présenté depuis plus de quinze ans comme le levier de transformation structurelle de l’économie guinéenne, dont le secteur minier représente déjà, principalement grâce à la bauxite, l’essentiel des exportations et une part substantielle des recettes de l’État. Les projections officielles évoquent un doublement potentiel du produit intérieur brut sur une décennie, sous réserve que les cours du minerai de fer se maintiennent et que les clauses de partage de la rente, négociées avec les consortiums miniers, se traduisent effectivement dans les caisses du Trésor.

Reste que la bascule vers une économie de rente appelle des outils de stérilisation des recettes exceptionnelles, à l’image des fonds souverains mis en place par le Botswana autour du diamant ou par le Chili autour du cuivre. L’accord avec le Fonds pourrait servir de cadre à l’élaboration d’un dispositif comparable, encore absent de l’architecture budgétaire guinéenne. L’enjeu dépasse les frontières nationales : la montée en puissance de Simandou modifiera l’équilibre du marché mondial du minerai de fer, aujourd’hui dominé par l’Australie et le Brésil, et pèsera sur les équilibres commerciaux de l’Afrique de l’Ouest.

Pour Conakry, les quatre prochaines années constitueront ainsi une période charnière, où la crédibilité de la signature souveraine se jouera autant sur le respect des repères du programme que sur la qualité de la gouvernance minière.

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