Avec un contingent proche du millier d’hommes, la Bundeswehr s’installe temporairement au Sénégal pour y conduire l’exercice Schneller Adler. L’opération, qui mobilise une part significative des capacités projetables de l’armée fédérale allemande, confirme un double mouvement : d’une part l’intensification de la coopération militaire germano-sénégalaise, d’autre part la montée en puissance de Dakar comme point d’appui occidental dans une Afrique de l’Ouest en pleine recomposition stratégique.

Dakar, pivot sécuritaire d’une Afrique de l’Ouest recomposée

Le choix du Sénégal n’a rien d’accidentel. Depuis le retrait de l’opération française Barkhane du Mali en 2022, puis du Niger en 2023 et du Burkina Faso, les partenaires européens ont perdu l’essentiel de leur dispositif terrestre dans le Sahel central. L’Allemagne a elle-même achevé fin 2023 sa participation à la Minusma, mission onusienne au Mali où elle avait déployé jusqu’à 1 400 militaires. Ce reflux laisse un vide opérationnel que Berlin, comme Paris et Washington, tente désormais de combler par des partenariats recentrés sur les pays côtiers du golfe de Guinée et la façade atlantique.

Dans cette géographie recomposée, le Sénégal dispose d’atouts rares. Stabilité institutionnelle confirmée par l’alternance démocratique de mars 2024, armée professionnelle réputée pour sa discipline, position géographique à l’articulation du Maghreb, du Sahel et de l’Atlantique : autant d’arguments qui font de Dakar un partenaire recherché. Le pays accueille déjà des Éléments français au Sénégal, dont le format est en cours de réduction, et entretient des coopérations techniques avec les États-Unis via l’exercice annuel Flintlock et avec plusieurs marines européennes dans le cadre de la surveillance du golfe de Guinée.

Schneller Adler, un format qui change d’échelle

L’engagement de près de mille militaires allemands sur le sol sénégalais constitue, en volume, l’un des déploiements les plus substantiels de la Bundeswehr sur le continent depuis la fin de l’engagement malien. À titre de comparaison, la plupart des exercices bilatéraux conduits par les armées européennes en Afrique de l’Ouest mobilisent habituellement quelques centaines d’hommes. Le format retenu suggère une ambition qui dépasse le simple entraînement : il s’agit de tester la capacité de projection d’un contingent interarmes à longue distance, dans un environnement climatique et logistique exigeant.

Cette montée en gamme s’inscrit dans la trajectoire plus large de la politique de défense allemande depuis le discours de la Zeitenwende prononcé par le chancelier Olaf Scholz en février 2022. Le fonds spécial de 100 milliards d’euros voté par le Bundestag pour moderniser la Bundeswehr s’accompagne d’une doctrine plus assumée d’engagements extérieurs, y compris sur des théâtres où l’Allemagne n’était historiquement qu’un acteur de second rang. L’Afrique de l’Ouest, longtemps considérée comme chasse gardée française, entre désormais pleinement dans le champ des priorités stratégiques de Berlin.

Un signal politique au-delà de la dimension militaire

Pour les autorités sénégalaises issues de l’élection présidentielle de 2024, accueillir un tel exercice n’est pas neutre. Le nouveau pouvoir, porté par un discours souverainiste et une volonté affichée de rééquilibrer les partenariats extérieurs, a entamé une renégociation du format de la présence militaire française. Dans ce contexte, la diversification des coopérations militaires avec des partenaires jugés moins marqués historiquement, comme l’Allemagne, la Turquie ou plusieurs puissances du Golfe, offre une marge de manœuvre politique utile.

Berlin, pour sa part, trouve au Sénégal un terrain de démonstration peu exposé. L’Allemagne n’a pas de passif colonial direct avec Dakar, ce qui atténue la charge symbolique de sa présence militaire comparée à celle d’anciennes puissances coloniales. Elle peut ainsi avancer ses pions dans la compétition d’influence qui oppose, sur le continent, les acteurs occidentaux aux groupes paramilitaires russes héritiers de Wagner, désormais réorganisés sous la bannière de l’Africa Corps et solidement implantés au Mali, au Burkina Faso et en République centrafricaine.

Reste à mesurer la portée réelle de ce basculement. Un exercice, aussi volumineux soit-il, ne vaut pas accord stratégique de long terme. Mais la convergence des signaux, de la fin de la Minusma à la densification des manœuvres atlantiques, dessine une réorientation claire de la politique africaine de l’Allemagne, où le Sénégal occupe désormais une place centrale.

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