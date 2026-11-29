La dette du Sénégal fait l’objet d’une évaluation inédite de la part de deux institutions multilatérales : la Commission de l’Union africaine (CUA) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont intégré le cas sénégalais dans leur rapport conjoint Dynamiques du développement en Afrique 2026. Cette publication intervient après la remise du rapport de la Cour des comptes du Sénégal, qui avait établi un diagnostic sévère des finances publiques héritées du précédent exécutif. Le télescopage des deux documents place Dakar dans une séquence rare, où la parole des auditeurs nationaux et celle des organisations internationales se superposent sur un même dossier.

Un double regard institutionnel sur les finances publiques sénégalaises

L’intervention conjointe de la CUA et de l’OCDE n’est pas anodine. La première incarne la voix continentale et sert d’interlocuteur politique aux chefs d’État africains ; la seconde représente le club des économies avancées et oriente une partie de la doctrine des bailleurs. Que ces deux institutions co-signent une lecture de la trajectoire sénégalaise revient à adosser les constats de la Cour des comptes à un cadre analytique internationalisé, susceptible d’être repris par les agences de notation, les investisseurs obligataires et le Fonds monétaire international dans la poursuite de ses discussions avec Dakar.

Le contexte macro-financier est tendu. Depuis l’automne 2024, les autorités sénégalaises ont reconnu que les chiffres de dette publique antérieurement communiqués ne reflétaient pas l’intégralité des engagements de l’État, en particulier la dette dite « cachée » logée hors périmètre budgétaire classique. La Cour des comptes a validé l’ampleur du décalage, qui porte le ratio dette publique sur produit intérieur brut bien au-delà du seuil de convergence de 70 % fixé par l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La publication CUA-OCDE intervient précisément au moment où le gouvernement d’Ousmane Sonko cherche à convaincre ses partenaires que la purge statistique est achevée.

Un signal pour les marchés de l’UEMOA et les bailleurs

Pour les investisseurs du marché régional de la dette, animé par l’agence UMOA-Titres à Dakar, la lecture multilatérale du dossier sénégalais a une portée immédiate. Le Sénégal est, avec la Côte d’Ivoire, l’un des deux principaux émetteurs souverains de la zone franc ouest-africaine. En 2024, le pays représentait une part significative des émissions brutes de bons et d’obligations du Trésor sur le marché régional. Tout doute sur la soutenabilité de sa trajectoire se traduit par un renchérissement du coût de la ressource et, par ricochet, par une pression haussière sur les taux des autres souverains de l’UEMOA, du Mali au Bénin.

Le précédent récent le plus utile pour éclairer la séquence actuelle est celui du Ghana, dont la crise de dette ouverte en 2022 avait été précédée d’un désalignement entre les chiffres officiels et les évaluations externes. Accra avait fini par solliciter un programme du FMI et par restructurer sa dette intérieure et extérieure. Le Sénégal n’est pas dans cette configuration : son profil d’endettement reste majoritairement concessionnel et son économie bénéficie depuis début 2024 de l’exploitation du gaz du champ Grand Tortue Ahmeyim, opéré avec la Mauritanie, ainsi que du pétrole du champ Sangomar. Ces nouvelles recettes d’hydrocarbures sont l’un des arguments que Dakar met en avant pour défendre sa trajectoire de désendettement progressif.

Crédibilité statistique et conditionnalité des bailleurs

L’enjeu central soulevé par la publication CUA-OCDE est moins le niveau exact de la dette, déjà documenté par la Cour des comptes, que la crédibilité statistique du Sénégal. Les travaux des organisations internationales en matière d’endettement africain, menés depuis la pandémie de 2020, ont systématiquement insisté sur la transparence des engagements, y compris ceux contractés auprès de créanciers non membres du Club de Paris et des entreprises publiques. L’inscription du dossier sénégalais dans ce cadre analytique acte le fait que Dakar devra désormais démontrer, édition après édition, la cohérence de ses séries statistiques pour retrouver l’accès plein à un programme du FMI.

Reste que la capacité du Sénégal à concilier assainissement budgétaire et ambitions souverainistes affichées par le tandem Diomaye Faye-Sonko constituera, dans les prochains trimestres, le véritable test. La publication conjointe de la CUA et de l’OCDE fournit à Dakar un instrument de dialogue, mais aussi une grille d’évaluation qui engage le gouvernement à tenir ses engagements de transparence et de discipline.

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