Le vendredi 27 novembre 2026, Coca-Cola HBC est entrée officiellement au capital de Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) à hauteur de 75 %, pour un montant de 2,6 milliards de dollars. L’acquéreur, l’un des plus grands embouteilleurs du système Coca-Cola dans le monde, prend ainsi la main sur le plus important partenaire africain du groupe d’Atlanta, dont le siège opérationnel est installé à Johannesburg. La transaction a été finalisée quatre jours seulement après l’inscription de l’acquéreur à la cote de la Bourse de Johannesburg (JSE), une séquence calendaire qui n’a rien d’accidentel.

Une bascule stratégique vers le marché africain

Jusqu’ici, Coca-Cola HBC concentrait ses opérations en Europe, de l’Irlande à la Russie, en passant par la Grèce et le Nigeria, son seul avant-poste subsaharien d’envergure. Avec CCBA, l’embouteilleur ajoute à son périmètre un acteur qui dessert historiquement une douzaine de pays africains, parmi lesquels l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Éthiopie, le Mozambique, la Tanzanie, l’Ouganda et la Namibie. Le groupe combiné devient, de fait, l’un des trois plus gros embouteilleurs cotés du système Coca-Cola à l’échelle mondiale, aux côtés du mexicain Coca-Cola FEMSA et de l’américain Coca-Cola Consolidated.

Le montant de 2,6 milliards de dollars valorise l’ensemble de CCBA autour de 3,5 milliards, un multiple relativement mesuré au regard des valorisations observées lors de la vague de consolidation des embouteilleurs africains du milieu de la décennie 2010. À titre de comparaison, la création même de CCBA, en 2016, par la fusion des activités d’embouteillage sud-africaines, est-africaines et de SABMiller Africa Beverages, avait porté la nouvelle entité à près de 3,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires dès ses premiers exercices, selon les éléments alors communiqués par les parties.

Pourquoi passer par la Bourse de Johannesburg

La cotation secondaire à la JSE, intervenue quatre jours avant le closing, répond à une logique précise. Elle offre à l’acquéreur une devise cotée en rands pour payer partie du prix et retenir les actionnaires minoritaires existants de CCBA, au premier rang desquels la famille Gutsche, longtemps adossée à l’embouteilleur sud-africain. Elle sécurise également l’exposition des grands fonds de pension sud-africains, dont les contraintes prudentielles limitent les placements hors cote locale. Enfin, elle anticipe les exigences du régulateur sud-africain de la concurrence, qui scrute traditionnellement les opérations de contrôle étranger sur des actifs jugés sensibles pour l’emploi local.

La place de Johannesburg, première capitalisation du continent, accueille ainsi un nouveau poids lourd des biens de consommation, à un moment où plusieurs émetteurs régionaux ont au contraire choisi de quitter la cote. Cette double présence, Londres pour la cotation principale, Johannesburg pour le secondaire, rejoint le modèle éprouvé par des groupes miniers comme Anglo American ou Gold Fields, longtemps structurés autour d’un ancrage sud-africain couplé à une cotation européenne.

Un pari sur la démographie et la classe moyenne africaine

Les 25 % du capital de CCBA qui ne changent pas de mains restent détenus par The Coca-Cola Company, maison mère de la marque, selon la structure habituelle du système, dans laquelle le franchiseur conserve une participation dans ses embouteilleurs régionaux. Ce schéma aligne les intérêts et préserve la discipline sur les prix du concentré, principale source de revenus d’Atlanta.

Le pari industriel, lui, repose sur deux variables démographiques. D’abord, une population subsaharienne attendue autour de 1,4 milliard d’habitants à l’horizon 2030, selon les projections des Nations unies. Ensuite, une consommation de boissons gazeuses par habitant encore deux à trois fois inférieure, dans les principaux marchés de CCBA, à celle observée en Afrique du Nord ou en Amérique latine. L’écart définit le gisement de croissance que vise l’embouteilleur, à condition d’absorber la pression des régulateurs sanitaires sur les sucres, la hausse des coûts de l’aluminium et la volatilité des devises locales, du rand au shilling kényan.

Reste l’exécution. L’intégration d’un périmètre multi-pays, couvrant des régimes fiscaux et douaniers hétérogènes, constitue l’épreuve de vérité des douze prochains mois. Les synergies attendues en matière d’achats, de logistique et de systèmes d’information conditionneront la rentabilité de l’opération la plus coûteuse jamais engagée par Coca-Cola HBC depuis sa propre cotation à Londres.

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