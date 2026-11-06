Afriland incorpore 60 milliards FCFA de réserves à son capital

Avec l’aval de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC), Afriland First Bank a procédé à une réorganisation de ses capitaux propres qui fait passer son capital social de 50 à 110 milliards de francs CFA. L’augmentation, chiffrée à 60 milliards et équivalente à une progression de 120 %, repose sur une incorporation de réserves décidée par le Conseil d’administration puis entérinée par l’Assemblée générale de la banque camerounaise. Aucun actionnaire n’a été appelé à remettre au pot.

Une opération comptable, pas une levée de fonds

La distinction est essentielle pour les analystes du secteur. L’incorporation de réserves consiste à transférer vers le poste « capital social » des bénéfices non distribués accumulés au fil des exercices. Les capitaux propres totaux de l’établissement ne varient pas d’un franc, et aucune liquidité nouvelle n’entre au bilan. Ce qui change, c’est la composition interne des fonds propres : la part considérée comme la plus stable, celle qui absorbe les pertes en premier, s’épaissit nettement.

Pour un régulateur, cette hiérarchie compte. Les règles issues du dispositif prudentiel de la COBAC, alignées progressivement sur les standards de Bâle, distinguent le capital social et les réserves assimilables au Common Equity Tier 1 des autres composantes, moins solides. En gonflant la ligne capital, Afriland First Bank ne devient pas plus riche, mais elle verrouille des ressources qui étaient jusqu’ici théoriquement distribuables aux actionnaires sous forme de dividendes. Le signal envoyé au superviseur est celui d’une banque disposée à immobiliser durablement ses bénéfices passés.

Le contexte prudentiel de la CEMAC en toile de fond

L’opération s’inscrit dans un mouvement régional de relèvement des exigences de fonds propres. En 2016, la COBAC avait porté le capital social minimum des banques de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale à 10 milliards de francs CFA, contre 5 milliards auparavant, avec une période de mise en conformité étalée. Depuis, le superviseur sous-régional, basé à Libreville et adossé à la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC), a multiplié les rappels à l’ordre sur les ratios de solvabilité et sur la qualité des portefeuilles de crédit, mis à mal par la crise pétrolière de 2014-2016 puis par le choc sanitaire.

Dans ce paysage, la plupart des grands établissements camerounais évoluaient déjà très au-dessus du plancher réglementaire. L’enjeu n’est donc pas la conformité, mais la capacité de croissance. Un ratio de solvabilité renforcé autorise une expansion plus rapide des encours de crédit, en particulier sur les engagements lourds comme le financement d’infrastructures, les lignes aux PME ou les opérations de commerce international. À 110 milliards de francs CFA de capital social, Afriland se positionne dans le peloton de tête des banques à capitaux africains de la zone CEMAC, aux côtés des filiales des groupes marocains Attijariwafa Bank et BCP, ainsi que des établissements à capitaux équato-guinéens et gabonais.

Horizon 2030 : digitalisation et consolidation régionale

La décision est rattachée au plan stratégique interne baptisé « First Bank Horizon 2030 – cap sur la digitalisation ». Ce cadre, selon les éléments communiqués par la banque, oriente les efforts vers trois axes : la transformation numérique, l’amélioration de la qualité de service et le financement des projets de la clientèle. La mécanique retenue ici — mobiliser des réserves plutôt que de solliciter les marchés ou les actionnaires — est cohérente avec une banque rentable qui préfère sanctuariser ses bénéfices passés pour financer sa propre modernisation.

Fondée en 1987 par l’entrepreneur Paul Fokam Kammogne, Afriland First Bank fait figure d’exception dans un secteur bancaire d’Afrique centrale largement contrôlé par des groupes étrangers. Le groupe dispose de filiales et de bureaux de représentation dans plusieurs pays, parmi lesquels la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, Sao Tomé-et-Principe et la Chine. Cette empreinte transfrontalière alourdit mécaniquement les besoins en fonds propres consolidés, chaque filiale consommant du capital au niveau du groupe.

Reste une inconnue de taille : la stratégie d’allocation. Un capital social plus épais ouvre la porte à des engagements plus volumineux, mais il réduit mécaniquement la base distribuable aux actionnaires pour les années à venir. Le pari implicite est celui d’un rendement supérieur tiré de la croissance future des crédits et des commissions, dans un marché bancaire camerounais où le taux de bancarisation reste inférieur à 25 % et où la concurrence des opérateurs de mobile money redessine le paysage des services financiers.

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