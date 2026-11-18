Le déplacement d’Ahmed Attaf à Oslo a mis face à face le chef de la diplomatie algérienne et deux poids lourds de l’énergie scandinave, le spécialiste des renouvelables Scatec et le groupe d’hydrocarbures Equinor. L’objectif affiché est d’attirer leurs capitaux en Algérie, premier exportateur de gaz naturel d’Afrique et acteur central de la sécurité énergétique européenne depuis la crise de 2022. Le choix du binôme n’a rien d’anodin : il recouvre très exactement les deux jambes sur lesquelles Alger tente désormais d’avancer, celle du gaz amont et celle du solaire à grande échelle.

Un pivot assumé entre gaz amont et renouvelables

L’Algérie reste largement dépendante des hydrocarbures, qui représentent traditionnellement plus de 90 % de ses recettes d’exportation et environ 40 % du produit intérieur brut, selon les ordres de grandeur régulièrement publiés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cette structure rentière, héritée des années 1970, s’est révélée particulièrement vulnérable lors du contre-choc pétrolier de 2014-2016, quand les réserves de change étaient passées de près de 200 milliards de dollars à moins de 100 milliards en quatre ans. Depuis, la diversification figure dans tous les documents de planification du gouvernement, sans jamais véritablement se concrétiser.

La séquence norvégienne traduit une inflexion plus opérationnelle. En sollicitant Equinor, Alger vise un partenaire déjà présent depuis les années 2000 dans le bassin de Berkine via des consortiums avec Sonatrach, et dont l’expertise offshore pourrait servir l’ambition déclarée d’explorer les gisements méditerranéens algériens encore sous-exploités. En recevant Scatec, le ministre algérien des Affaires étrangères s’adresse à l’un des développeurs solaires les plus actifs en Afrique, présent en Égypte avec le complexe de Benban, l’un des plus grands parcs photovoltaïques du continent, mis en service en 2019.

Le corridor hydrogène méditerranéen en toile de fond

La rencontre d’Oslo intervient alors que le programme SouthH2 Corridor, parfois désigné comme H2 Med, prend forme entre l’Afrique du Nord, l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne. Ce couloir, inscrit depuis 2024 sur la liste des projets d’intérêt commun de l’Union européenne, prévoit l’acheminement d’hydrogène vert depuis le sud de la Méditerranée vers les grands bassins industriels européens à horizon 2030. Alger a fait savoir dès 2023, via sa feuille de route hydrogène, qu’elle visait l’exportation de 30 à 40 térawattheures par an à cette échéance, en s’appuyant sur ses ressources solaires et son réseau gazier existant.

Pour tenir ce calendrier, le gouvernement algérien doit mobiliser des capitaux étrangers capables de porter des projets photovoltaïques de plusieurs gigawatts et des chaînes d’électrolyse industrielle. Le plan national de développement des renouvelables, qui cible 15 000 mégawatts installés en 2035, reste à ce stade très en retard sur son calendrier initial. Scatec, qui a déjà réalisé des parcs solaires clés en main en Ukraine, en Afrique du Sud et au Pakistan, correspond au profil de développeur recherché pour rattraper ce retard. Equinor, qui a investi massivement dans l’éolien offshore et l’hydrogène bleu depuis son changement de nom en 2018, offre quant à lui un savoir-faire sur les molécules décarbonées que Sonatrach ne maîtrise pas encore.

Diplomatie d’investissement et contrainte budgétaire

L’initiative d’Oslo s’inscrit dans une séquence plus large de démarchage engagée par Alger depuis la révision, en 2019, de sa loi sur les hydrocarbures jugée trop peu attractive. Le texte adopté cette année-là a rouvert la porte aux majors étrangères sur un mode de partenariat plus souple, après une décennie de désengagement d’acteurs comme Anadarko ou Statoil, l’ancien nom d’Equinor. Le retour en grâce des partenaires norvégiens serait ainsi un signal envoyé au reste de l’industrie, au moment où l’Italien Eni et l’Américain ExxonMobil ont également resserré leurs liens avec Sonatrach.

Reste la question du modèle économique. Alger entend conserver un rôle central pour Sonatrach et Sonelgaz dans les futurs projets, ce qui suppose des structures de coentreprise acceptables pour des actionnaires scandinaves soumis à des exigences strictes en matière de gouvernance et de climat. Concrètement, la capacité du gouvernement algérien à transformer ces rendez-vous diplomatiques en décisions finales d’investissement conditionnera la crédibilité de sa trajectoire post-rente, à l’heure où le gaz continue de financer l’essentiel du budget de l’État.

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