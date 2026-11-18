La Centrafrique se dit disposée à accueillir une base militaire russe permanente sur son territoire, selon des éléments relayés publiquement. Cette annonce, si elle se concrétise par un accord formel entre Bangui et Moscou, scellerait la transformation d’une coopération d’abord discrète en une alliance militaire assumée, dans l’un des États les plus fragiles du continent. Elle interviendrait alors que la Russie cherche à pérenniser son dispositif africain après la dissolution opérationnelle du groupe Wagner.

De la coopération militaire discrète à l’ancrage territorial russe

Le partenariat sécuritaire entre Bangui et Moscou n’est pas une nouveauté. Il remonte à la fin 2017, lorsque le gouvernement du président Faustin-Archange Touadéra avait obtenu, par dérogation du Conseil de sécurité des Nations unies, la livraison d’armements russes malgré l’embargo alors en vigueur. Dans la foulée, des instructeurs présentés comme civils, issus du groupe Wagner fondé par Evguéni Prigojine, avaient pris pied dans le pays pour encadrer les Forces armées centrafricaines (FACA) et assurer la protection rapprochée du chef de l’État.

Depuis la mort de Prigojine en août 2023, cette présence a été rebaptisée Africa Corps et placée sous la tutelle directe du ministère russe de la Défense. Les effectifs déployés en Centrafrique sont estimés par plusieurs centres d’analyse à un ordre de grandeur de 1 500 à 2 000 hommes, chiffre à considérer avec prudence faute de données officielles. Une base permanente marquerait un changement de nature : passage d’un contingent de supplétifs à une installation étatique russe, avec juridiction, logistique et pavillon.

Un signal lourd pour la CEEAC et pour Paris

L’onde de choc dépasserait largement les frontières centrafricaines. La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), déjà fragilisée par les crises en République démocratique du Congo et au Cameroun anglophone, verrait apparaître sur son flanc une emprise militaire extracontinentale durable. Le Tchad, le Congo-Brazzaville et le Cameroun, tous voisins immédiats, devraient recomposer leurs équilibres sécuritaires et diplomatiques en tenant compte de ce nouveau voisinage.

Pour la France, l’évolution vient prolonger une séquence de retrait entamée avec la fin de l’opération Barkhane en novembre 2022 et accélérée par la rupture militaire avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger en 2023 et 2024. Paris avait déjà suspendu son aide budgétaire et sa coopération militaire avec Bangui en 2021, officiellement en raison d’une campagne de désinformation hostile. L’installation d’une base russe refermerait un cycle ouvert par les accords de défense de 1960, tout en privant les forces françaises d’un relais logistique historique dans le golfe de Guinée élargi.

Les États-Unis, de leur côté, observent la constitution d’un arc russophile allant du Sahel à la Libye en passant par le Soudan, où Moscou négocie depuis 2020 l’ouverture d’un point d’appui naval à Port-Soudan. Une installation en Centrafrique s’inscrirait dans cette logique de chapelet, offrant à la marine et à l’aviation russes des facilités aériennes dans la profondeur du continent.

Les zones d’ombre d’un éventuel accord bilatéral

Plusieurs paramètres restent indéterminés. Ni la localisation envisagée, ni le format du contingent, ni le calendrier de ratification parlementaire n’ont été précisés publiquement. Le choix du site sera stratégique : une base dans la région de Berengo, ancien fief de l’empereur Bokassa où des instructeurs russes sont déjà installés, consoliderait un dispositif existant, tandis qu’une implantation plus au nord enverrait un message tourné vers le Tchad et le Soudan.

Le cadre juridique posera également question. Un accord bilatéral devra organiser le statut des forces, les immunités, la liberté de survol et, le cas échéant, l’accès à des ressources minières comme contrepartie. Le secteur extractif centrafricain, en particulier l’or et le diamant, nourrit déjà les sociétés affiliées à l’écosystème Africa Corps, selon les rapports du Groupe d’experts des Nations unies sur la RCA publiés entre 2021 et 2024.

Reste que la décision finale dépendra autant de l’arbitrage de Vladimir Poutine que du calendrier politique centrafricain, marqué par la perspective de l’élection présidentielle de décembre 2025 à laquelle Faustin-Archange Touadéra, réélu en 2020 après une révision constitutionnelle, pourrait briguer un nouveau mandat. L’annonce d’une base russe, en pleine campagne, ne relève pas du hasard diplomatique.

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