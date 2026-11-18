La marine nationale sénégalaise a annoncé avoir intercepté ou porté secours à 1 424 candidats à l’émigration irrégulière en l’espace de deux jours, les 16 et 17 novembre 2026. Neuf pirogues ont été concernées par ces opérations menées simultanément sur trois zones sensibles de la façade atlantique du pays. Le volume cumulé, rarement atteint sur un laps de temps aussi court, traduit l’intensification d’un phénomène migratoire que les autorités sénégalaises peinent à endiguer malgré la multiplication des patrouilles.

Une pression migratoire concentrée sur trois zones de la façade sénégalaise

Le gros des interceptions s’est joué en haute mer. Sept embarcations transportant 1 103 personnes ont été prises en charge par les bâtiments de la marine sénégalaise déployés sur l’Atlantique, un chiffre qui représente à lui seul plus des trois quarts du bilan global. Dans le delta du Saloum, la station navale de Foundiougne est intervenue sur deux pirogues totalisant 217 passagers, confirmant que cet estuaire aux multiples bras reste un point de départ discret, difficile à surveiller depuis la terre.

Plus au nord, la station navale de Saint-Louis a bloqué 104 personnes rassemblées par des passeurs sur la langue de Barbarie, cette étroite bande de sable qui sépare l’océan du fleuve Sénégal. Le site, à quelques kilomètres de la frontière mauritanienne, constitue depuis plusieurs années l’un des principaux points d’embarquement vers l’archipel espagnol des Canaries. La concentration des opérations sur ces trois zones en moins de 48 heures suggère une coordination des filières, probablement calée sur une fenêtre météo favorable.

La route atlantique vers les Canaries, de nouveau sous tension

Ce pic d’activité s’inscrit dans un contexte régional déjà lourd. La route atlantique, qui relie les côtes sénégalaises, mauritaniennes et gambiennes à l’archipel canarien, est redevenue depuis 2023 la principale voie d’entrée maritime irrégulière vers l’Union européenne. Selon les données du ministère espagnol de l’Intérieur, plus de 46 000 arrivées avaient été enregistrées aux Canaries sur la seule année 2024, un record historique qui dépassait de loin le précédent épisode de crise de 2006. Le Sénégal est, avec le Mali, l’un des deux principaux pays d’origine documentés sur cet axe.

La traversée reste parmi les plus meurtrières au monde. L’ONG Caminando Fronteras évaluait à plusieurs milliers le nombre de morts et disparus recensés en 2024 sur la seule route canarienne, un ordre de grandeur que corroborent les estimations de l’Organisation internationale pour les migrations. Chaque pirogue de bois, souvent surchargée et dépourvue de moyens de navigation, parcourt entre 1 500 et 1 800 kilomètres en haute mer avant d’atteindre Tenerife ou El Hierro. L’interception de 1 103 personnes au large, en une seule opération, a donc très probablement évité un drame humanitaire d’ampleur.

Dakar face au dilemme sécuritaire et diplomatique

Pour les autorités sénégalaises, le défi est double. Sur le plan opérationnel, la marine nationale a bénéficié ces dernières années d’un renforcement notable de ses capacités, avec la mise en service de patrouilleurs de haute mer de classe OPV 58 S livrés par le chantier français Piriou à partir de 2023. Ces unités, taillées pour des missions longues au large, ont nettement accru le rayon d’action du dispositif. La coopération avec l’agence européenne Frontex et la Guardia Civil espagnole, formalisée de longue date, fournit par ailleurs un appui aérien et de renseignement précieux.

Sur le plan politique, le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir en mars 2024, s’est engagé à combattre les causes profondes de l’émigration irrégulière, en particulier le chômage des jeunes, estimé par la Banque mondiale à plus de 20 % chez les 15-24 ans en zone urbaine. Les opérations d’interception, aussi spectaculaires soient-elles, ne règlent pas l’équation de fond. Reste que chaque pirogue détournée en mer repousse d’autant la pression sur les îles espagnoles et sur les équilibres migratoires euro-africains.

Le prochain indicateur à surveiller sera la publication d’un bilan cumulé pour l’année 2026 par l’état-major naval, qui permettra de mesurer la trajectoire exacte du phénomène et l’efficacité du dispositif par rapport aux exercices précédents.

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