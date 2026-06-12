Algérie : dix arrestations pour détournement chez United Tobacco Company

L’enquête visant United Tobacco Company (UTC), filiale du secteur algérien du tabac, a franchi un cap décisif. Les services compétents ont procédé, mercredi 10 juin, à l’arrestation de dix personnes soupçonnées d’avoir orchestré un vaste système de détournement de fonds au préjudice de l’entreprise. Le préjudice estimé atteint dix milliards de dinars, soit près de 65 millions d’euros, un montant qui place ce dossier parmi les plus lourds traités récemment par la justice économique algérienne.

Une affaire au cœur de la filière tabac algérienne

Parmi les personnes interpellées figurent à la fois d’anciens responsables et des cadres encore en poste au sein d’UTC. Cette configuration, qui mêle anciens décideurs et gestionnaires actuels, suggère un mécanisme installé dans la durée plutôt qu’une malversation isolée. Les enquêteurs s’attachent désormais à reconstituer la chaîne de décisions ayant permis, selon l’accusation, de soustraire des sommes considérables à la trésorerie de l’entreprise.

United Tobacco Company occupe une place sensible dans l’économie algérienne. Le secteur du tabac, longtemps structuré autour d’opérateurs publics, génère des recettes fiscales substantielles et reste étroitement surveillé par les autorités en raison des risques de contrebande aux frontières sud et est du pays. Toute affaire de gouvernance touchant un acteur de cette filière prend donc une portée qui dépasse le cadre strict de l’entreprise concernée.

Le pôle pénal économique et financier en première ligne

Les dix mis en cause comparaîtront devant le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed, à Alger. Cette juridiction spécialisée, mise en place pour traiter les contentieux de grande ampleur en matière de corruption et de criminalité financière, est devenue ces dernières années le réceptacle des dossiers les plus emblématiques de la lutte anticorruption engagée par les autorités algériennes. Sa saisine signale la gravité accordée à l’affaire par le parquet.

La procédure choisie illustre la volonté affichée par Alger de circonscrire les pratiques de prédation au sein des entreprises liées à l’État ou opérant dans des secteurs stratégiques. Depuis 2019, plusieurs dossiers retentissants ont conduit à la condamnation d’anciens hauts cadres et d’hommes d’affaires accusés d’avoir profité de réseaux d’influence pour capter des marchés publics ou détourner des actifs. Le dossier UTC s’inscrit dans cette continuité judiciaire.

Un signal envoyé à la gouvernance des entreprises

Le montant en jeu, près de 65 millions d’euros, donne une mesure concrète de l’ampleur présumée des faits. Rapporté à la taille du marché algérien du tabac, ce préjudice met en lumière les failles de contrôle interne qui ont pu prospérer au sein d’UTC. Pour les autorités économiques, l’enjeu est double : recouvrer les sommes détournées et restaurer la confiance dans la gestion des entreprises évoluant sous tutelle ou supervision publique.

Au-delà du cas particulier, l’affaire interroge la robustesse des dispositifs de conformité dans la filière. Les procédures d’audit, la rotation des dirigeants et la traçabilité des flux financiers seront probablement réexaminées à la lumière des conclusions de l’instruction. Plusieurs observateurs du climat des affaires en Algérie estiment qu’un traitement rapide et transparent du dossier constituerait un signal positif pour les investisseurs, particulièrement ceux du Golfe et du pourtour méditerranéen, attentifs à la prévisibilité du cadre juridique algérien.

La phase judiciaire qui s’ouvre déterminera la qualification définitive des faits et l’étendue des responsabilités individuelles. À ce stade, la présomption d’innocence demeure pour les dix personnes interpellées, dont la défense disposera du temps nécessaire pour contester les éléments réunis par l’accusation. Le calendrier d’audience devant le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed n’a pas encore été précisé, mais l’instruction promet d’éclairer un pan méconnu de la gouvernance d’un secteur sensible. Selon RFI Afrique.

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