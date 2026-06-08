Cameroun : ouverture d’un débat budgétaire sous fortes contraintes

Le Parlement camerounais ouvre le 9 juin sa deuxième session ordinaire de l’année, traditionnellement consacrée au débat d’orientation budgétaire. Sénateurs et députés vont examiner les grandes lignes du futur budget 2027 dans un climat financier tendu, marqué par l’essoufflement des recettes publiques et l’incertitude politique. L’exercice s’annonce particulièrement scruté, car il intervient au moment où l’exécutif peine à honorer les ambitions affichées dans la loi de finances initiale de 2026, dotée d’une enveloppe de 8 800 milliards de francs CFA.

Un débat d’orientation budgétaire sous contrainte de trésorerie

Le débat d’orientation budgétaire constitue, dans la procédure parlementaire camerounaise, l’étape charnière où le gouvernement présente aux deux chambres ses priorités macroéconomiques pour l’année suivante. À Yaoundé, cet exercice revêt cette année une dimension singulière. Les marges de manœuvre se sont rétrécies, sous l’effet conjugué d’une mobilisation fiscale en deçà des projections et d’un service de la dette qui pèse de plus en plus lourdement sur les équilibres généraux.

Le budget 2026, arrêté à 8 800 milliards de francs CFA, soit environ 13,4 milliards d’euros, apparaît désormais comme une cible difficile à tenir. Les autorités camerounaises devraient soumettre, comme les exercices précédents, un collectif budgétaire visant à corriger les hypothèses initiales. Cette loi de finances rectificative permettra d’ajuster à la baisse certaines lignes de dépenses et d’entériner le décalage entre les recettes anticipées et celles réellement encaissées sur le premier semestre.

Le poids d’un remaniement annoncé depuis six mois

À la difficulté technique s’ajoute une variable politique. Depuis près de six mois, l’éventualité d’un remaniement gouvernemental est évoquée à Yaoundé sans jamais se concrétiser. Cette attente prolongée nourrit un attentisme qui paralyse une partie de l’administration et freine la prise de décision dans les ministères dépensiers. Les opérateurs économiques, eux aussi, suspendent leurs arbitrages, dans l’attente de connaître les nouveaux interlocuteurs au sein de l’exécutif.

Cet immobilisme se traduit concrètement par un ralentissement de l’exécution budgétaire. Plusieurs projets d’infrastructures, financés sur ressources extérieures, accusent des retards de décaissement liés à la lenteur des contreparties nationales. Pour les partenaires techniques et financiers du pays, la situation alimente les interrogations sur la capacité du gouvernement à mener à terme les réformes engagées dans le cadre du programme conclu avec le Fonds monétaire international.

Une équation financière régionale

Le Cameroun, première économie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), joue un rôle déterminant dans la stabilité macroéconomique de la sous-région. Tout dérapage de ses finances publiques se répercute mécaniquement sur les réserves de change communes, gérées par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). Le pays concentre près de 40 % du produit intérieur brut de la zone, ce qui confère à ses arbitrages budgétaires une portée bien au-delà de ses frontières.

Les parlementaires devront également composer avec un environnement extérieur volatil. Les cours du pétrole, qui alimentent encore une part significative des recettes de l’État, demeurent sujets à de fortes variations. La production nationale d’hydrocarbures connaît par ailleurs un déclin structurel, qui rend d’autant plus impérieuse la diversification des assiettes fiscales. Le débat d’orientation budgétaire pourrait à ce titre relancer la discussion sur la modernisation de l’administration fiscale et l’élargissement de la base imposable, deux chantiers récurrents jamais véritablement aboutis.

Reste que les attentes du Parlement risquent de se heurter aux contraintes du calendrier électoral. Plusieurs élus s’interrogent ouvertement sur la pertinence de bâtir un cadrage triennal solide alors que la composition même du gouvernement demeure incertaine. Dans les couloirs de l’Assemblée nationale, la session qui s’ouvre est déjà perçue comme un exercice de transition, davantage destiné à acter les ajustements de court terme qu’à dessiner une trajectoire structurelle. Selon RFI Afrique, l’exécutif camerounais aborde ce rendez-vous parlementaire sans disposer pleinement des moyens des ambitions affichées en début d’exercice.

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