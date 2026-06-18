Mines au Cameroun : Baraza 2026 interroge la transformation locale

Le secteur minier au Cameroun traverse une phase de vérité. Alors que le portefeuille de projets en développement est évalué à plus de 5,5 milliards de dollars par les organisateurs du Baraza Mining Forum, la contribution de l’activité extractive au budget national demeure inférieure à 0,2%. Cet écart, débattu sans détour le 11 juin 2026 à Yaoundé, résume à lui seul l’équation à résoudre pour transformer une rente géologique potentielle en moteur industriel.

La deuxième édition de ce forum a réuni administrations, opérateurs miniers, financiers et partenaires techniques autour d’une question désormais centrale : comment sortir d’un modèle dominé par l’extraction et l’exportation brutes pour bâtir une véritable industrie de transformation locale ? Les échanges ont convergé vers un constat : disposer de fer, de bauxite, d’or, de cobalt, de nickel ou de terres rares ne suffit plus à générer de la valeur si les maillons en aval restent absents.

Un cadre institutionnel érigé en facteur de compétitivité

Les fondamentaux du secteur ont occupé une part importante des débats. Cadre juridique, fiscalité, gouvernance, régulation et conformité aux standards internationaux ont été identifiés comme des préalables à la mobilisation des capitaux. Dans une industrie marquée par des cycles longs, des tickets d’investissement élevés et des risques opérationnels lourds, la prévisibilité des règles devient un avantage concurrentiel à part entière.

Les intervenants ont insisté sur la stabilité juridique comme condition pour faire transiter les projets miniers de la phase d’exploration vers la production, puis vers la transformation. La transparence et la qualité de la gouvernance ne sont plus perçues comme de simples exigences éthiques ; elles déterminent la capacité du Cameroun à se positionner face à des juridictions concurrentes pour capter les flux d’investissement étranger dans les métaux stratégiques.

Reste que plusieurs verrous structurels persistent. Les infrastructures de transport demeurent insuffisantes, les coûts logistiques élevés, l’accès à l’énergie limité, et le déficit de compétences techniques freine la montée en puissance des opérateurs locaux. La faiblesse des capacités de financement domestique complique également l’émergence de champions nationaux capables de porter des projets complexes.

Bancabilité, infrastructures et structuration des projets

Le financement a constitué l’un des axes structurants du forum. Plusieurs projets, malgré la qualité reconnue de leurs gisements, peinent à devenir bancables. Les investisseurs n’examinent pas seulement la teneur du minerai : ils analysent la robustesse des études de faisabilité, la gouvernance des sociétés porteuses, la sécurité juridique du titre, la disponibilité des infrastructures d’évacuation et la profondeur des marchés cibles.

La structuration des dossiers devient ainsi un maillon décisif. Un projet insuffisamment documenté ou mal arrimé à son écosystème logistique peine à attirer les capitaux, même lorsque le sous-sol promet des marges confortables. Les participants ont plaidé pour une professionnalisation accélérée des opérateurs camerounais, une amélioration des études techniques et le développement de véhicules de financement adaptés aux spécificités du secteur extractif.

Le chantier des infrastructures associées reste indissociable de cette équation. Rail, routes, énergie compétitive, ports en eau profonde, eau industrielle et capacités de stockage conditionnent directement la rentabilité des opérations. Sans ces équipements, les ressources les plus prometteuses peuvent demeurer économiquement inexploitables, comme l’illustrent plusieurs gisements de fer identifiés depuis longtemps dans le pays.

La transformation locale, ambition stratégique et défi opérationnel

Le cœur de Baraza Mining 2026 est resté l’industrialisation locale. L’objectif affiché vise à réduire la dépendance à l’exportation brute et à ancrer la création de valeur sur le territoire camerounais. Mais cette ambition se heurte à une réalité opérationnelle dense : dans nombre de filières, l’exportation de minerais peu enrichis demeure la première étape, avant l’installation progressive d’unités intégrées.

Cette transition réclame des investissements lourds, une énergie disponible et compétitive, une main-d’œuvre qualifiée et une coordination fine entre l’État, les industriels, les financiers et les partenaires techniques. Les participants ont averti contre une approche purement réglementaire de la transformation locale, plaidant pour une stratégie déclinée filière par filière, calibrée selon les volumes, les coûts et les débouchés.

L’exploitation artisanale et semi-mécanisée a également été abordée, notamment pour la filière aurifère. Sa formalisation et sa traçabilité conditionnent la réduction des pertes de recettes publiques et l’intégration de ce segment aux chaînes de valeur formelles. Le paradoxe relevé en clôture résume l’enjeu : un sous-sol riche, une puissance industrielle encore à construire. Selon Investir au Cameroun, l’édition 2026 a confirmé que le défi n’est plus de découvrir les ressources, mais d’organiser autour d’elles une véritable filière souveraine.

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