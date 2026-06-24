La Guinée lance la Nimba Gold Refinery sous l’impulsion de Doumbouya

La Guinée franchit une étape symbolique dans la valorisation de ses ressources extractives. Le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, a annoncé le lancement de la Nimba Gold Refinery, première unité d’envergure nationale dédiée au raffinage de l’or produit dans le pays. L’annonce, formulée par le sommet de l’exécutif, traduit la volonté affichée de Conakry de rompre avec le modèle d’exportation brute qui prévaut depuis des décennies dans la filière aurifère ouest-africaine. Au-delà du geste politique, la nouvelle raffinerie ambitionne de positionner la Guinée comme un acteur intermédiaire crédible sur la chaîne de valeur du métal jaune.

Une raffinerie pour capter la valeur ajoutée minière

Longtemps cantonnée au rôle d’exportateur de matières premières, la Guinée tire l’essentiel de ses recettes extractives de la bauxite, dont elle est l’un des premiers producteurs mondiaux. Le secteur aurifère, quoique dynamique, demeure structuré autour d’exportations majoritairement brutes, qui privent l’État d’une part substantielle de la valeur générée en aval. La création de la Nimba Gold Refinery répond précisément à cette équation. En installant sur le sol national une capacité industrielle de raffinage, les autorités entendent intégrer un maillon supérieur de la chaîne, mieux taxer les flux et fidéliser les opérateurs miniers présents dans le pays.

Le projet s’inscrit dans la doctrine économique défendue par les autorités de transition depuis la prise du pouvoir en septembre 2021. Cette ligne, articulée autour de la notion de souveraineté sur les ressources naturelles, a déjà conduit Conakry à renégocier plusieurs contrats miniers et à durcir les exigences de contenu local. Le raffinage de l’or s’inscrit dans la même logique, en transposant au secteur aurifère une approche déjà appliquée à la bauxite, où l’État pousse les majors à investir dans des unités d’alumine sur place.

Un positionnement régional face à Dubaï et aux hubs voisins

Le pari guinéen intervient dans un environnement régional concurrentiel. Une part significative de l’or extrait en Afrique de l’Ouest, qu’il provienne des sites industriels ou de l’orpaillage artisanal, transite aujourd’hui par les Émirats arabes unis, et plus particulièrement par les raffineries de Dubaï. Plusieurs États voisins, dont le Mali, le Burkina Faso et le Ghana, ont engagé ces dernières années des projets de raffinage local, avec des résultats inégaux. La Nimba Gold Refinery rejoint donc une dynamique régionale plus large, qui vise à rapatrier une partie des marges captées hors du continent.

La réussite d’un tel projet dépendra de plusieurs facteurs concrets. La sécurisation de l’approvisionnement en or doré constitue le premier d’entre eux, dans un contexte où la production artisanale échappe largement aux circuits officiels. La certification internationale de la raffinerie, en particulier la conformité aux standards de la London Bullion Market Association, conditionnera également la liquidité commerciale des lingots produits. Enfin, la rentabilité opérationnelle dépendra de l’échelle effective de l’unité et de sa capacité à attirer des volumes suffisants pour amortir les investissements consentis.

Un signal politique adressé aux investisseurs

Au-delà des paramètres techniques, l’annonce de Mamadi Doumbouya comporte une dimension politique assumée. Elle intervient alors que le pouvoir de transition cherche à consolider sa légitimité économique et à démontrer sa capacité à conduire des projets structurants. La raffinerie de Nimba, dont la dénomination renvoie au massif éponyme situé dans le sud-est du pays, s’inscrit dans une rhétorique d’industrialisation accélérée portée par les autorités.

Pour les opérateurs miniers internationaux présents en Guinée, le message est double. D’un côté, le gouvernement réaffirme sa volonté de retenir davantage de valeur sur le territoire, ce qui implique un cadre réglementaire potentiellement plus exigeant. De l’autre, l’existence d’une infrastructure de raffinage locale peut représenter une opportunité logistique et fiscale, à condition que les conditions d’accès soient prévisibles. La trajectoire de la Nimba Gold Refinery sera scrutée comme un indicateur de la capacité guinéenne à transformer ses ambitions souverainistes en résultats industriels tangibles. Selon Financial Afrik.

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