Le Sénégal engrange 2 milliards USD de recettes au premier trimestre 2026

Le Sénégal a engrangé près de 2 milliards de dollars de recettes budgétaires au premier trimestre 2026, un montant qui illustre la capacité du Trésor à mobiliser des ressources malgré un environnement macroéconomique tendu. Cette performance, saluée par les analystes, intervient alors que Dakar cherche à conjuguer assainissement des finances publiques, relance de l’investissement et tenue des engagements pris devant les partenaires multilatéraux. Le chiffre traduit aussi la résistance d’une économie ouest-africaine confrontée à la pression du service de la dette et à la transformation de son tissu productif.

Une mobilisation fiscale qui consolide la trajectoire budgétaire

La collecte enregistrée entre janvier et mars 2026 confirme la dynamique amorcée par les autorités sénégalaises depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko. Les recettes internes, portées par la fiscalité directe et la taxe sur la valeur ajoutée, demeurent le socle de cette mobilisation, tandis que les droits de porte continuent d’apporter une contribution structurelle aux caisses de l’État. La Direction générale des impôts et des domaines (DGID) et la Direction générale des douanes ont poursuivi leurs chantiers de modernisation, avec une digitalisation accrue des procédures.

Cette performance s’inscrit dans le sillage de la loi de finances rectificative votée pour rétablir la sincérité budgétaire après les révélations sur l’état réel des comptes publics hérités du précédent exécutif. Les autorités revendiquent une reprise en main du pilotage des deniers publics, tout en assumant un déficit qui reste supérieur aux normes communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La pression sur les arbitrages budgétaires demeure forte, en particulier sur les dépenses sociales et les transferts vers les entreprises publiques du secteur énergétique.

Dette, hydrocarbures et arbitrages stratégiques

Au-delà du seul chiffre des recettes, c’est l’équation de la soutenabilité qui mobilise les analystes. Le service de la dette absorbe une part croissante des ressources mobilisées, contraignant l’État à arbitrer entre remboursements, investissements structurants et financement des politiques publiques. La suspension des décaissements du Fonds monétaire international, dans l’attente d’un nouveau programme aligné sur la réalité des comptes, prive temporairement Dakar d’une bouffée de liquidités et accroît le recours au marché régional des titres publics.

Dans ce contexte, l’apport attendu des hydrocarbures, avec la montée en puissance des champs de Sangomar et du Grand Tortue Ahmeyim exploité avec la Mauritanie, est scruté avec attention. Les recettes pétrolières et gazières demeurent toutefois en deçà du potentiel théorique, en raison de la trajectoire de production et de la volatilité des cours sur les marchés internationaux. Le gouvernement mise sur une renégociation progressive des contrats et sur un meilleur captage de la rente pour densifier ce pilier de ressources.

Parallèlement, la mobilisation domestique reste tributaire de la formalisation d’un secteur informel qui pèse encore lourdement dans la création de valeur. L’élargissement de l’assiette, plus que la hausse des taux, constitue le levier privilégié par les responsables du ministère des Finances et du Budget. Plusieurs réformes, dont la rationalisation des exonérations fiscales et la traque des niches dérogatoires, devraient livrer leurs premiers effets sur l’exercice en cours.

Transformation structurelle : l’épreuve de la mise en œuvre

La résilience affichée au premier trimestre ne dispense pas Dakar de répondre aux défis structurels identifiés dans l’agenda national de transformation. La Vision Sénégal 2050, qui succède au Plan Sénégal émergent, place la souveraineté industrielle, agricole et numérique au cœur du nouveau récit économique. La concrétisation de ces ambitions suppose une mobilisation de capitaux privés que les seules recettes fiscales ne sauraient suppléer.

La question de l’attractivité auprès des investisseurs étrangers se pose avec acuité, alors que les agences de notation maintiennent une vigilance sur la trajectoire des finances publiques. Les autorités sénégalaises misent sur la crédibilité retrouvée des comptes, la stabilité politique et l’ouverture d’un dialogue continu avec les partenaires techniques et financiers pour restaurer la confiance. La prochaine émission d’eurobonds ou de sukuks, régulièrement évoquée, constituera un test grandeur nature.

Reste que la transformation structurelle dépendra largement de la capacité de l’administration à exécuter les budgets votés, à fluidifier la commande publique et à raccourcir les délais entre annonce et livraison des infrastructures. Les arbitrages des prochains mois, entre rigueur budgétaire et impératif social, dessineront la trajectoire d’un Sénégal qui ambitionne de jouer un rôle de premier plan dans l’intégration régionale ouest-africaine. Selon Financial Afrik, ces équilibres conditionneront la crédibilité du tournant économique défendu par le pouvoir.

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