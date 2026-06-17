Bénin et Niger préparent la réouverture de leur frontière commune

La frontière entre le Bénin et le Niger pourrait rouvrir prochainement, après plus de deux ans de fermeture quasi totale. Selon des sources convergentes à Cotonou et Niamey, les autorités des deux pays ont engagé des pourparlers techniques visant à rétablir la circulation des biens et des personnes le long de l’axe stratégique qui relie le port de Cotonou aux régions enclavées du Sahel central. Cette perspective intervient dans un contexte de recomposition diplomatique régionale, marqué par la sortie du Niger de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et son adhésion à la Confédération des États du Sahel (AES) aux côtés du Mali et du Burkina Faso.

Un verrou commercial qui pèse sur les deux économies

La fermeture, décidée à la suite du coup d’État du 26 juillet 2023 contre le président Mohamed Bazoum, avait été initialement décrétée dans le cadre des sanctions de la CEDEAO. Le Bénin avait appliqué ces mesures avec rigueur, gelant l’essentiel du trafic transfrontalier. Le Niger, pays enclavé qui dépend historiquement du corridor béninois pour ses importations, avait répliqué en maintenant ses propres restrictions, y compris après la levée officielle des sanctions régionales en février 2024.

Le coût économique de ce blocage s’est révélé considérable. Le port autonome de Cotonou, par lequel transitait une part substantielle des marchandises à destination de Niamey, a vu son trafic nigérien chuter de manière drastique. Les transporteurs, les transitaires et les communautés frontalières des départements béninois de l’Alibori et du Borgou ont absorbé le choc. Côté nigérien, le renchérissement des produits importés a alimenté une inflation déjà soutenue par les difficultés d’approvisionnement.

Le pétrole nigérien, catalyseur du dégel

Le dossier énergétique a joué un rôle déterminant dans le réchauffement progressif des relations. La mise en service du pipeline Niger-Bénin, long de près de 2 000 kilomètres et destiné à acheminer le brut nigérien d’Agadem vers le terminal de Sèmè-Kpodji, a contraint les deux capitales à dialoguer. Les premières cargaisons exportées en 2024 avaient pourtant donné lieu à des tensions vives, Cotonou conditionnant un temps les chargements à la réouverture de la frontière terrestre.

Depuis, plusieurs canaux de discussion se sont ouverts, parfois sous médiation de partenaires régionaux. Le pragmatisme économique semble l’emporter sur la rhétorique politique. Pour le Bénin, restaurer les flux logistiques constitue un impératif budgétaire et social, le corridor nigérien représentant un débouché majeur pour son port et ses recettes douanières. Pour le Niger, sécuriser une voie d’approvisionnement alternative aux corridors burkinabè et togolais réduirait la vulnérabilité de son commerce extérieur.

Une réouverture sous conditions sécuritaires

Les négociations achoppent encore sur plusieurs paramètres. La question sécuritaire occupe une place centrale, les autorités nigériennes ayant accusé Cotonou d’héberger des bases hostiles à leur régime, accusation fermement démentie par le gouvernement de Patrice Talon. Des mécanismes de vérification conjoints et un renforcement de la coopération entre services de renseignement figurent parmi les exigences formulées par Niamey.

Le calendrier électoral béninois ajoute une dimension supplémentaire. À l’approche de la présidentielle de 2026, l’exécutif béninois a intérêt à afficher un succès diplomatique tangible, notamment auprès des populations du nord du pays directement affectées par la fermeture. Côté nigérien, le général Abdourahamane Tiani cherche à consolider la légitimité économique de son régime, alors que la transition s’inscrit dans la durée.

La réouverture, si elle se confirme, restera probablement graduelle. Un dispositif pilote, limité à certains postes-frontières et à des catégories ciblées de marchandises, pourrait précéder une normalisation complète. Les opérateurs des deux pays, échaudés par les revirements précédents, attendent désormais des actes concrets et un cadre juridique stabilisé. Selon Financial Afrik, les discussions se poursuivent à un rythme soutenu entre représentants des deux gouvernements.

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