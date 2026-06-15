Sommet du G7 d’Évian : 48 milliards de dollars d’aide en moins

Le sommet du G7 d’Évian s’ouvre dans un climat tendu pour l’aide publique au développement. Selon les données qui circulent à l’ouverture des travaux, les pays membres du club ont collectivement réduit leurs contributions d’environ 48 milliards de dollars, un recul sans précédent récent qui place la question du financement du Sud en tête de l’agenda. Pour les capitales africaines, l’arithmétique est brutale : moins de transferts concessionnels, alors même que les besoins en infrastructures, en santé et en sécurité alimentaire s’accroissent.

Un G7 sous pression budgétaire et politique

Les sept économies réunies à Évian — États-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Canada — affichent depuis deux ans une trajectoire convergente de resserrement de leurs budgets d’aide. Les arbitrages internes, dictés par l’inflation post-pandémique, la hausse des dépenses militaires liée au conflit ukrainien et la montée des partis hostiles à la coopération internationale, ont fragilisé des lignes que l’on croyait sanctuarisées. Washington et Londres figurent parmi les contributeurs ayant procédé aux coupes les plus visibles, suivis de Berlin, dont la rigueur budgétaire pèse mécaniquement sur ses agences de mise en œuvre.

Cette réorientation traduit moins un désengagement assumé qu’un effet domino politique. Les opinions publiques des pays donateurs, confrontées à la dégradation de leur propre pouvoir d’achat, tolèrent mal les transferts extérieurs. Dans plusieurs capitales, les enveloppes consacrées à l’accueil des réfugiés ont par ailleurs été imputées sur les budgets d’aide publique au développement, gonflant artificiellement les statistiques tout en réduisant les flux effectivement versés aux pays partenaires.

L’Afrique en première ligne du recul des financements

Le continent africain absorbe une part substantielle de l’aide bilatérale du G7, particulièrement dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la résilience climatique. La contraction de 48 milliards de dollars ne se répartit pas uniformément, mais les pays les moins avancés, dont une majorité se situe en Afrique subsaharienne, encaissent les arbitrages les plus douloureux. Plusieurs programmes phares — vaccination, lutte contre le paludisme, appui budgétaire aux États fragiles du Sahel — voient leurs reconductions remises en cause ou décalées.

Les ministres des Finances africains présents en marge du sommet pointent un paradoxe. Au moment où le G7 affiche son ambition d’offrir une alternative crédible aux financements chinois via le Partenariat pour les infrastructures et l’investissement mondiaux (PGII), les coupes opérées affaiblissent la lisibilité de cette offre. La Banque africaine de développement et plusieurs institutions multilatérales ont d’ores et déjà alerté sur le risque d’un déficit de couverture des besoins humanitaires en 2026, estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Vers une recomposition des outils de financement

Évian pourrait servir de point de bascule. Plusieurs délégations plaident pour un transfert d’une partie des efforts vers les banques multilatérales de développement, dont les capacités de prêt seraient démultipliées par des réformes du capital et un usage plus offensif des droits de tirage spéciaux. Cette voie présente l’avantage politique de produire des volumes financiers sans peser frontalement sur les budgets nationaux. Elle suppose toutefois un accord sur la gouvernance et sur la part de risque que les actionnaires acceptent d’assumer.

L’autre piste, plus discrète, concerne la mobilisation du capital privé. Les garanties souveraines, les mécanismes de partage des risques et les obligations thématiques sont présentés comme des leviers susceptibles de compenser une partie du retrait budgétaire. Reste que ces instruments, par nature, peinent à atteindre les segments les plus pauvres, ceux que l’aide publique au développement a précisément vocation à couvrir. La substitution est donc imparfaite, et nombre de praticiens redoutent un appauvrissement qualitatif de l’aide derrière l’apparente sophistication des montages.

Pour les capitales africaines, le sommet d’Évian sera scruté à l’aune d’un indicateur simple : la part de l’aide effectivement décaissée vers le continent dans les douze prochains mois. Au-delà des communiqués, c’est la crédibilité du multilatéralisme occidental qui se joue, à l’heure où Pékin, Abou Dhabi et Riyad multiplient les engagements bilatéraux structurants. Selon Financial Afrik, les coupes cumulées des Sept atteignent désormais 48 milliards de dollars.

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