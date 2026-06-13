Trump annonce l’élimination d’un chef de gang vénézuélien avec Caracas

La déclaration de Donald Trump sur l’élimination d’un chef de gang vénézuélien, présentée comme le fruit d’une coordination avec Caracas, rompt avec la grammaire habituelle des rapports entre les deux capitales. Le président américain a évoqué une opération aboutie contre un responsable d’une organisation criminelle originaire du Venezuela, sans détailler le théâtre ni les modalités précises de la frappe. L’annonce, faite publiquement, vient nourrir un dossier sensible : celui de la lutte contre les réseaux transnationaux que la Maison-Blanche désigne désormais comme une menace de premier rang pour la sécurité intérieure des États-Unis.

Une coordination revendiquée entre Washington et Caracas

L’élément le plus singulier de la séquence tient à la mention explicite d’une coopération avec les autorités vénézuéliennes. Depuis plusieurs années, l’administration américaine considère le gouvernement de Nicolás Maduro comme illégitime et entretient un régime de sanctions étendu visant son entourage, le secteur pétrolier et plusieurs hauts responsables. Trump, qui a multiplié les déclarations offensives à l’égard de Caracas depuis son retour à la Maison-Blanche, surprend en évoquant un canal opérationnel direct. Cette reconnaissance publique d’un échange sécuritaire suggère que, derrière le discours de fermeté, des passerelles techniques subsistent entre les deux appareils d’État pour traiter certains dossiers jugés prioritaires.

La cible désignée appartiendrait à une organisation criminelle vénézuélienne dont les ramifications dépassent largement les frontières nationales. Washington considère depuis plusieurs mois ces réseaux comme un vecteur direct de trafic de stupéfiants, de traite d’êtres humains et de violences sur le sol américain. L’administration Trump a d’ailleurs placé certains de ces groupes sur la liste des organisations terroristes étrangères, ouvrant la voie à un traitement militaire et non plus seulement policier de la menace. Dans ce cadre, une opération létale ciblée s’inscrit dans une doctrine assumée d’action extraterritoriale.

Une doctrine sécuritaire offensive et ses zones grises

La frappe revendiquée s’inscrit dans le sillage des opérations conduites ces derniers mois par les forces américaines dans la zone caraïbe contre des embarcations suspectées de trafic de drogue. Le Pentagone a déployé un dispositif naval et aérien renforcé dans les eaux proches du Venezuela, justifié par la nécessité d’endiguer les flux illicites vers les côtes américaines. Plusieurs frappes ont déjà été conduites contre des bateaux, suscitant des interrogations sur leur cadre juridique et sur le respect du droit international. La nouvelle annonce élargit le spectre en visant nommément un responsable de réseau criminel.

Pour Caracas, l’épisode revêt une portée politique délicate. Reconnaître ou laisser entendre une forme de coopération avec Washington pourrait fragiliser le discours souverainiste tenu depuis des années par le pouvoir bolivarien. À l’inverse, démentir frontalement l’affirmation présidentielle américaine reviendrait à exposer publiquement les contradictions d’une relation faite d’hostilité officielle et de contacts pragmatiques. Les autorités vénézuéliennes n’ont pas, dans l’immédiat, fourni de version détaillée des faits.

Lecture stratégique depuis l’Afrique et le Moyen-Orient

Pour les chancelleries africaines et moyen-orientales, l’épisode illustre une tendance lourde de la politique étrangère américaine : l’extension de la logique antiterroriste à des acteurs criminels non étatiques, avec recours à la force létale sur des théâtres extérieurs. Cette doctrine, déjà éprouvée au Sahel, en Somalie ou au Yémen contre des groupes jihadistes, se déploie désormais à proximité immédiate du territoire américain. Elle redéfinit la frontière entre opérations de police, action militaire et coopération bilatérale silencieuse.

L’affaire éclaire également la manière dont Donald Trump utilise la communication présidentielle pour cadrer le récit sécuritaire à usage interne. En revendiquant publiquement la neutralisation d’un chef criminel étranger, le locataire de la Maison-Blanche consolide une image de fermeté face à l’immigration irrégulière et à la criminalité organisée, deux thèmes centraux de son agenda politique. Reste à observer si Caracas confirmera la coordination évoquée et si ce précédent ouvrira la voie à d’autres opérations conjointes, fussent-elles dissimulées sous le voile du secret opérationnel. Selon Al Akhbar.

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