Sanaa décrète une fermeture partielle de la mer Rouge à la navigation

Les autorités de Sanaa, contrôlées par le mouvement Ansar Allah, ont annoncé leur entrée formelle dans la confrontation régionale en décrétant une fermeture partielle de la mer Rouge à la navigation. Cette décision, présentée comme un appui direct à Gaza, vise les bâtiments liés à Israël et à ses soutiens, et confère un nouveau cadre juridique aux opérations menées depuis plusieurs semaines par les forces yéménites contre le trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb.

L’annonce, relayée par les médias proches du pouvoir de fait à Sanaa, marque un saut qualitatif. Jusqu’ici, les opérations contre les navires étaient revendiquées au coup par coup. Désormais, elles s’inscrivent dans une posture déclarée de belligérance assumée, avec un périmètre géographique défini et une grille de ciblage explicite. Le message s’adresse autant aux compagnies maritimes internationales qu’aux capitales occidentales engagées dans la coalition navale déployée en réponse.

Une déclaration de belligérance qui formalise la pression sur Bab el-Mandeb

La fermeture partielle annoncée concerne en priorité les navires considérés comme affiliés à Israël, qu’il s’agisse de pavillons, d’armateurs ou de destinations finales. Sanaa avait progressivement élargi le spectre de ses cibles depuis l’automne, frappant également des bâtiments associés aux États-Unis et au Royaume-Uni après les premières frappes occidentales sur le territoire yéménite. L’officialisation de cette posture transforme une campagne d’attaques en blocus revendiqué, avec une portée diplomatique évidente.

Le détroit de Bab el-Mandeb, par lequel transitait environ 12 % du commerce mondial avant la crise, constitue l’un des goulets d’étranglement les plus sensibles du commerce international. Les compagnies maritimes ont déjà massivement réorienté leurs flux vers le cap de Bonne-Espérance, allongeant les délais de livraison de dix à quinze jours et renchérissant les coûts de fret. Le trafic dans le canal de Suez s’est effondré dans des proportions inédites depuis sa fermeture en 1967, privant l’Égypte d’une part substantielle de ses recettes en devises.

Un signal politique vers Gaza et les capitales arabes

L’annonce s’inscrit dans la séquence diplomatique entourant la guerre à Gaza et les négociations indirectes sur une trêve. En revendiquant une « entrée officielle » dans la bataille, Sanaa se positionne comme acteur autonome de l’axe dit de la résistance, aux côtés du Hezbollah libanais et des factions irakiennes. La formule retenue, particulièrement solennelle, vise à capitaliser politiquement sur une opinion publique régionale largement mobilisée par la situation humanitaire dans l’enclave palestinienne.

Pour les gouvernements arabes riverains de la mer Rouge, l’équation se complique. Le Caire, Riyad et Djibouti suivent avec attention l’évolution d’un dossier qui touche simultanément à leurs intérêts économiques, à leur sécurité maritime et à leur positionnement vis-à-vis de la cause palestinienne. L’Arabie saoudite, engagée dans un processus de désengagement progressif du conflit yéménite et dans des pourparlers avec Sanaa, doit composer avec une dynamique qui échappe en partie à son contrôle.

Des répercussions immédiates sur le fret mondial et l’assurance maritime

Concrètement, la formalisation de la fermeture devrait pousser les assureurs à durcir encore leurs conditions. Les primes de risque de guerre pour la traversée de la mer Rouge ont déjà été multipliées par dix depuis la fin 2023, et certains clubs de protection ont retiré leur couverture pour les navires identifiés comme cibles potentielles. Les armateurs grecs, allemands et asiatiques, qui dominent le trafic, font face à un arbitrage permanent entre coût du contournement et exposition au risque balistique.

Les ports africains de la façade orientale, notamment Mombasa, Dar es Salaam et Djibouti, observent un report partiel des flux logistiques. Les économies d’Afrique de l’Est subissent en retour un renchérissement des produits importés, en particulier les hydrocarbures et les biens manufacturés en provenance d’Asie. Pour les pays sahéliens enclavés, dont une partie des approvisionnements transite par ces corridors, la facture s’alourdit également.

Reste la dimension militaire. L’opération Aspides conduite par l’Union européenne et la coalition Prosperity Guardian pilotée par Washington n’ont pas, à ce stade, rétabli la sécurité de la route. Les frappes américaines et britanniques sur des positions yéménites se sont multipliées sans interrompre les tirs de drones et de missiles antinavires. La déclaration de Sanaa entérine ce constat et place les capitales occidentales devant un choix entre escalade et négociation indirecte. Selon Al Akhbar, l’annonce constitue un tournant assumé dans la stratégie yéménite de pression maritime.

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